Experții avertizează că un tsunami ar putea avea loc în Marea Mediterană. Ce țară va fi grav afectată

Experții avertizează că un tsunami ar putea avea loc în Marea Mediterană și va afecta semnificativ o anumită zonă.

Experții susțin că există „șanse de 100%” ca un val imens să se formeze în Marea Mediterană în următoarele decenii.

Potrivit simulărilor, acest tsunami va avea loc în următorii 30 de ani și va afecta mai ales Riviera Franceză, scrie Daily Mail.

Se pare că tsunamiul ar putea lovi coasta Franței la mai puțin de 10 minute de la formare, ceea ce ar pune în pericol viața a zeci de mii de persoane.

Franța are un sistem național de alertă împotriva tsunami-urilor, dar acoperă doar valurile cauzate de cutremure.

Pentru că sistemul a fost creat în acest mod, înseamnă că mai mulți factori declanșatori locali, precum alunecările de teren subacvatice, ar putea trece neobservați până când e prea târziu, susțin experții.

Experții sfătuiesc să fie organizate exerciții pentru ca oamenii să știe cum să ajungă în locuri sigure în cazul unui astfel de incident.

„Zona metropolitană Nissa - Coasta de Azur e vulnerabilă din mai multe motive. Urbanizare densă, atractivitate turistică ridicată și plaje foarte aglomerate,” a scris Frederic Leone, de la Universitatea Paul Valery din Montpellier.

„Analiza noastră foto și modelarea ne-au permis să estimăm că zeci de mii de persoane sunt prezente în zona ce trebuie evacuată în perioadele cu număr mare de vizitatori. Între 10.000 și 87.000 de persoane pe plaje, în funcție de sezon și de momentul zilei,” a continuat Leone.

Din 1970, tsunamiurile au provocat peste 250.000 de victime la nivel mondial. Acest fenomen natural a fost mult timp asociat cu Oceanul Pacific și Oceanul Indian. Până acum, riscurile din Marea Mediterană au fost considerate mici.

Totuși, UNESCO a anunțat că statisticile arată că va avea loc cu siguranță un tsunami, de cel puțin un metru înălțime, în Marea Mediterană în următorii 30 de ani.

Sistemul actual de alertă al Franței permite detectarea cutremurelor care pot genera tsunamiuri și transmiterea unei alerte în mai puțin de 15 minute către autorități, care apoi difuzează avertismente către populația locală.

„Totuși, acest sistem global acoperă doar tsunamiurile cauzate de cutremure îndepărtate și nu e foarte eficient în cazul celor locale sau provocate de alunecări de teren subacvatice, unde timpul în care tsunamiul ajunge la coastă poate fi mai scurt decât timpul de avertizare,” a explicat Leone.

„De aceea e important să creștem gradul de conștientizare în rândul populației de coastă privind recunoașterea semnelor de avertizare, cutremure și mișcări anormale ale mării. Cel mai adesea, apa se retrage înainte de venirea valului tsunami, dar nu întotdeauna,” a continuat expertul.

De-a lungul întregii coaste mediteraneene a Franței a fost stabilită o zonă de evacuare, care indică regiunile ce trebuie părăsite în caz de urgență.

Aceasta include zonele de coastă aflate la o altitudine mai mică de 5 metri și la mai puțin de 200 de metri de mare.

În Nisa, autoritățile locale au identificat aproape 100 de locuri de refugiu situate în afara razei valurilor, precum și rute de evacuare stabilite cu ajutorul unor algoritmi pentru a găsi cele mai rapide trasee.

Există, de asemenea, o platformă online, cu hărți interactive, care le permite oamenilor să identifice cea mai apropiată zonă de evacuare. Însă, potrivit lui Leone, creșterea gradului de conștientizare privind tsunamiurile ar trebui să meargă dincolo de simpla cartografiere a evacuării.

Aceasta ar trebui să includă și exerciții de siguranță, precum simulări de evacuare, în special în școli, și introducerea treptată a semnalizării publice de avertizare, susțn experții.

„Atunci când te confrunți cu un val care poate ajunge în câteva minute, să fii pregătit pentru evacuare face, fără îndoială, toată diferența,” a continuat Leone.

Conform datelor disponibile, aproximativ 20 de tsunamiuri au fost raportate de-a lungul Rivierei Franceze între secolul al XVI-lea și începutul anilor 2000. Valurile au depășit adesea 2 metri.

În 1887, un cutremur submarin a provocat o retragere bruscă a țărmului. A lăsat bărcile de pescuit pe uscat, înainte de sosirea unui val de aproape 2 metri.

Între timp, un tsunami produs în Nisa în 1979, cauzat de prăbușirea subacvatică a unei părți dintr-un șantier, a dus la moartea a 8 persoane și la pagube semnificative în Cannes și Nisa.