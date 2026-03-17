Experții avertizează că un tsunami ar putea avea loc în Marea Mediterană. Ce țară va fi grav afectată

Experții avertizează că un tsunami ar putea avea loc în Marea Mediterană și va afecta semnificativ o anumită zonă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 17 Martie 2026, 17:18 | Actualizat Marti, 17 Martie 2026, 17:20
Un tsunami ar putea pune în pericol zeci de mii de oameni | Shutterstock

Experții susțin că există „șanse de 100%” ca un val imens să se formeze în Marea Mediterană în următoarele decenii.

Potrivit simulărilor, acest tsunami va avea loc în următorii 30 de ani și va afecta mai ales Riviera Franceză, scrie Daily Mail.

Se pare că tsunamiul ar putea lovi coasta Franței la mai puțin de 10 minute de la formare, ceea ce ar pune în pericol viața a zeci de mii de persoane.

Franța are un sistem național de alertă împotriva tsunami-urilor, dar acoperă doar valurile cauzate de cutremure.

Experții avertizează că un tsunami ar putea avea loc în Marea Mediterană

Pentru că sistemul a fost creat în acest mod, înseamnă că mai mulți factori declanșatori locali, precum alunecările de teren subacvatice, ar putea trece neobservați până când e prea târziu, susțin experții.

Experții sfătuiesc să fie organizate exerciții pentru ca oamenii să știe cum să ajungă în locuri sigure în cazul unui astfel de incident.

„Zona metropolitană Nissa - Coasta de Azur e vulnerabilă din mai multe motive. Urbanizare densă, atractivitate turistică ridicată și plaje foarte aglomerate,” a scris Frederic Leone, de la Universitatea Paul Valery din Montpellier.

„Analiza noastră foto și modelarea ne-au permis să estimăm că zeci de mii de persoane sunt prezente în zona ce trebuie evacuată în perioadele cu număr mare de vizitatori. Între 10.000 și 87.000 de persoane pe plaje, în funcție de sezon și de momentul zilei,” a continuat Leone.

Din 1970, tsunamiurile au provocat peste 250.000 de victime la nivel mondial. Acest fenomen natural a fost mult timp asociat cu Oceanul Pacific și Oceanul Indian. Până acum, riscurile din Marea Mediterană au fost considerate mici.

Citește și: Care e diferența dintre uragan, ciclon și taifun. Cei mai mulți confundă aceste fenomene naturale extreme

Totuși, UNESCO a anunțat că statisticile arată că va avea loc cu siguranță un tsunami, de cel puțin un metru înălțime, în Marea Mediterană în următorii 30 de ani.

Sistemul actual de alertă al Franței permite detectarea cutremurelor care pot genera tsunamiuri și transmiterea unei alerte în mai puțin de 15 minute către autorități, care apoi difuzează avertismente către populația locală.

„Totuși, acest sistem global acoperă doar tsunamiurile cauzate de cutremure îndepărtate și nu e foarte eficient în cazul celor locale sau provocate de alunecări de teren subacvatice, unde timpul în care tsunamiul ajunge la coastă poate fi mai scurt decât timpul de avertizare,” a explicat Leone.

„De aceea e important să creștem gradul de conștientizare în rândul populației de coastă privind recunoașterea semnelor de avertizare, cutremure și mișcări anormale ale mării. Cel mai adesea, apa se retrage înainte de venirea valului tsunami, dar nu întotdeauna,” a continuat expertul.

Coastra Franței ar putea fi afectată de tsunami

De-a lungul întregii coaste mediteraneene a Franței a fost stabilită o zonă de evacuare, care indică regiunile ce trebuie părăsite în caz de urgență.

Aceasta include zonele de coastă aflate la o altitudine mai mică de 5 metri și la mai puțin de 200 de metri de mare.

În Nisa, autoritățile locale au identificat aproape 100 de locuri de refugiu situate în afara razei valurilor, precum și rute de evacuare stabilite cu ajutorul unor algoritmi pentru a găsi cele mai rapide trasee.

Există, de asemenea, o platformă online, cu hărți interactive, care le permite oamenilor să identifice cea mai apropiată zonă de evacuare. Însă, potrivit lui Leone, creșterea gradului de conștientizare privind tsunamiurile ar trebui să meargă dincolo de simpla cartografiere a evacuării.

Aceasta ar trebui să includă și exerciții de siguranță, precum simulări de evacuare, în special în școli, și introducerea treptată a semnalizării publice de avertizare, susțn experții.

Citește și: Furtuna apocaliptică se apropie, avertizează experții. Va afecta milioane de persoane și produce pagube de 400 de miliarde

„Atunci când te confrunți cu un val care poate ajunge în câteva minute, să fii pregătit pentru evacuare face, fără îndoială, toată diferența,” a continuat Leone.

Conform datelor disponibile, aproximativ 20 de tsunamiuri au fost raportate de-a lungul Rivierei Franceze între secolul al XVI-lea și începutul anilor 2000. Valurile au depășit adesea 2 metri.

În 1887, un cutremur submarin a provocat o retragere bruscă a țărmului. A lăsat bărcile de pescuit pe uscat, înainte de sosirea unui val de aproape 2 metri.

Între timp, un tsunami produs în Nisa în 1979, cauzat de prăbușirea subacvatică a unei părți dintr-un șantier, a dus la moartea a 8 persoane și la pagube semnificative în Cannes și Nisa.

O româncă a zis ce a pățit atunci când și-a lăsat caserola cu mâncare în frigiderul de la birou. Ce a urmat...
Citește și
Cât de mult timp petrec bebelușii în fața ecranelor, în medie. Pericolul pe care mulți părinți îl ignoră
Cât de mult timp petrec bebelușii în fața ecranelor, în medie. Pericolul pe care mulți părinți îl ignoră
Covorul roșu de la Premiile Oscar 2026. Cele mai spectaculoase ținute alese de vedete
Covorul roșu de la Premiile Oscar 2026. Cele mai spectaculoase ținute alese de vedete Catine.ro
De ce devin zilele mai lungi. Experții trag un semnal de alarmă legat de fenomenul îngrijorător
De ce devin zilele mai lungi. Experții trag un semnal de alarmă legat de fenomenul îngrijorător
William Levy are probleme financiare? Ce a declarat actorul de telenovele
William Levy are probleme financiare? Ce a declarat actorul de telenovele Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Vladimir Putin pregătește un atac asupra unei țări NATO, anunță propagandiștii ruși: „Republica Populară Narva”
Vladimir Putin pregătește un atac asupra unei țări NATO, anunță propagandiștii ruși: „Republica Populară... Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici Elle
Bogdan de la Ploiești, apariție neașteptată alături de mama Vanessei! Imagini inedite cu manelistul și viitoarea soacră
Bogdan de la Ploiești, apariție neașteptată alături de mama Vanessei! Imagini inedite cu manelistul și... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Paste de post cu ciuperci în sos de roșii. Rețetă rapidă
Paste de post cu ciuperci în sos de roșii. Rețetă rapidă HelloTaste.ro
La câteva secunde de moarte: Gestul care i-a salvat viața lui Mojtaba Khamenei, în atacul care a lichidat întreaga conducere a Iranului
La câteva secunde de moarte: Gestul care i-a salvat viața lui Mojtaba Khamenei, în atacul care a lichidat... Antena3.ro
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea useit
Reacție alarmantă a lui Traian Băsescu: „Ar fi bine să ne gândim unde ne adăpostim familia!”
Reacție alarmantă a lui Traian Băsescu: „Ar fi bine să ne gândim unde ne adăpostim familia!” BZI
Bolojan se pregătește să dea, pentru a doua oară, foc Constituției. Legea interzicerii cumulului pensiei cu salariul la stat frizează trei decizii anterioare ale CCR
Bolojan se pregătește să dea, pentru a doua oară, foc Constituției. Legea interzicerii cumulului pensiei cu... Jurnalul
Zacuscă de post cu ardei copți: rețetă românească gustoasă, pentru borcane și pentru zilele aglomerate
Zacuscă de post cu ardei copți: rețetă românească gustoasă, pentru borcane și pentru zilele aglomerate Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Coşmarul facturilor de energie. Aproape 500.000 de români primesc lunar ajutor de la stat pentru plată
Coşmarul facturilor de energie. Aproape 500.000 de români primesc lunar ajutor de la stat pentru plată Observator
Beneficiile consumului de soia. Cum îți poate sprijini starea de sănătate
Beneficiile consumului de soia. Cum îți poate sprijini starea de sănătate MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
5 moduri de a încuraja relațiile de familie
5 moduri de a încuraja relațiile de familie DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Console de gaming care acum valorează o avere. Ce dispozitiv se vinde cu mii de dolari
Console de gaming care acum valorează o avere. Ce dispozitiv se vinde cu mii de dolari UseIT
Salată de ouă fierte cu leurdă și brânză, pentru gustări delicioase de primăvară
Salată de ouă fierte cu leurdă și brânză, pentru gustări delicioase de primăvară Hello Taste
