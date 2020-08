Cum va funcționa școala din 14 septembrie. Ministrul Educației: Dacă numărul de cazuri crește, se suspendă orele pentru 14 zile

Ministrul a menţionat că au mai existat asemenea situaţii.

"De altfel, dacă ne amintim, am mai experimentat situaţii în care au fost suspendate cursurile fie din cauza viscolului, fie atunci când am avut gripa sezonieră. Dacă vă amintiţi, chiar înainte de suspendarea cursurilor în martie, am transmis presei zilnic câte unităţi de învăţământ sunt închise sau câte clase erau închise", a mai spus Anisie.

14 septembrie, data la care va începe noul an școlar în România

Miercuri, preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că noul an de învăţământ preuniversitar va începe pe 14 septembrie, iar majoritatea elevilor vor merge efectiv la şcoală, urmând să existe trei scenarii privind modul de organizare a cursurilor.