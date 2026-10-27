Mișcare de amploare la Microsoft! 60.000 de angajați, vizați de un program de plecări voluntare

Microsoft lansează un program de plecări voluntare pentru aproximativ 60.000 de angajați, pe fondul creșterii investițiilor în Inteligența Artificială.

60.000 de angajați, vizați de un program de plecări voluntare | Shutterstock

Microsoft a anunțat lansarea unei noi oferte de plecare voluntară (Voluntary Exit Offer – VEO), destinată unui număr de aproximativ 60.000 de angajați din Statele Unite, Regatul Unit, Canada și India, ceea ce reprezintă circa 27% din forța de muncă globală a companiei.

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Microsoft lansează un program de plecări voluntare pentru aproximativ 60.000 de angajați

Programul este disponibil pentru angajații încadrați la nivelul 70 sau inferior, în anumite echipe, participarea fiind condiționată de necesitățile operaționale ale companiei.

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Nivelul 70 din ierarhia companiei corespunde unor funcții de conducere superioară sau unor poziții tehnice de rang înalt, precum cele de director general, partener, director senior ori inginer de elită (Distinguished Engineer).

Angajații eligibili vor primi e-mailuri care vor prezenta detaliile ofertelor individuale.

Potrivit companiei, acest program, disponibil pentru o perioadă limitată, urmărește să le ofere angajaților mai multă flexibilitate, permițând, în același timp, echipelor să își ajusteze structura personalului.

Inițiativa vine după programul de pensionare voluntară derulat de Microsoft la începutul acestui an, în contextul în care compania continuă să își regândească abordarea privind gestionarea schimbărilor la nivelul forței de muncă.

Oferta de plecare voluntară vizează angajații eligibili din India, SUA, Regatul Unit și Canada.

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Microsoft le oferă angajaților eligibili posibilitatea de a părăsi voluntar compania în schimbul unor compensații financiare, în încercarea de a-și restructura forța de muncă pe fondul creșterii accelerate a cheltuielilor de capital asociate Inteligenței Artificiale (IA).

Existența ofertei de plecare voluntară a fost confirmată printr-un memorandum transmis luni angajaților de Amy Coleman, directoarea executivă responsabilă de resursele umane (Chief People Officer) a companiei:

„Oferta de plecare voluntară reflectă un aspect important al modului în care ne dezvoltăm abordarea față de schimbare: crearea unei flexibilități sporite și, acolo unde este posibil, oferirea unor oportunități suplimentare prin care angajații să își poată modela următoarea etapă a carierei”, a scris Coleman, conform unei surse.

Oferta reprezintă cea mai recentă inițiativă a Microsoft de reducere a efectivelor de personal fără a recurge la un nou val de concedieri involuntare. După ce a investit masiv în infrastructura pentru Inteligența Artificială și a redus numărul de angajați în cursul acestui an, compania le oferă celor rămași posibilitatea de a pleca voluntar, pentru a evalua în ce măsură astfel de plecări pot contribui la reducerea costurilor.

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Microsoft pune la dispoziția angajaților eligibili din Statele Unite, Regatul Unit, Canada și India programe de plecare voluntară (Voluntary Exit Offers – VEO), ca parte a celei mai recente strategii de reducere a costurilor și de adaptare a forței de muncă la era Inteligenței Artificiale.

Potrivit informațiilor apărute în presă, programul vizează aproximativ 60.000 de angajați, adică circa un sfert din efectivele globale ale companiei. Este important de precizat că această cifră se referă la numărul persoanelor eligibile pentru ofertă, nu la numărul celor estimate să o accepte. Documentele financiare depuse de Microsoft în iunie 2026 indică faptul că societatea avea aproximativ 223.000 de angajați cu normă întreagă la nivel mondial.

Este posibil ca departamentele vizate să includă echipele Copilot și cele dedicate inteligenței artificiale, divizia Xbox, precum și departamentele de finanțe și resurse umane.

Unele relatări din presă sugerează că angajații care acceptă oferta ar putea primi echivalentul a trei salarii lunare, la care s-ar adăuga o lună de salariu de bază pentru fiecare an de vechime în companie.

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Personalul eligibil trebuie să decidă dacă acceptă oferta de plecare voluntară până la 1 decembrie 2026. În cazul acceptării, ultima zi de lucru va fi 31 decembrie 2026.

Potrivit informațiilor publicate, angajații din diviziile de centre de date, vânzări și marketing nu ar fi eligibili pentru acest program. Microsoft a precizat că participarea depinde de prioritățile fiecărei unități de business, de angajamentele asumate față de clienți și de necesitățile privind personalul.

Anunțul a fost făcut înainte de publicarea rezultatelor financiare ale Microsoft pentru al treilea trimestru, programată pentru miercuri, 28 octombrie, și vine după un program anterior de plecări voluntare implementat la începutul acestui an.

Inițiativa vine, de asemenea, la câteva zile după ce guvernul Statelor Unite ale Americii a anunțat suspendarea accesului Microsoft, Adobe și al mai multor mari companii indiene de servicii IT - Cognizant, TCS, Wipro și HCL - la Programul de certificare permanentă a forței de muncă (Permanent Labour Certification Program), cunoscut și sub denumirea de PERM (Program Electronic Review Management).

Acest program este un mecanism esențial prin care angajatorii americani pot sponsoriza lucrători străini în vederea obținerii rezidenței permanente. Mai multe companii indiene din sectorul IT se bazează, de asemenea, pe acest sistem.

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Ce determină lansarea ofertelor VEO de către Microsoft? Există motive de îngrijorare?

Ofertele de plecare voluntară fac parte din eforturile Microsoft de reducere a costurilor și de ajustare a structurii personalului în contextul expansiunii rapide a inteligenței artificiale.

Deocamdată, nu este clar dacă această măsură reflectă într-adevăr creșterea productivității ca urmare a adoptării IA în cadrul companiei sau dacă urmărește, în principal, să compenseze accelerarea cheltuielilor destinate acestei tehnologii.

Microsoft investește miliarde de dolari în centre de date, cipuri și alte componente de infrastructură dedicate inteligenței artificiale, pentru a răspunde cererii tot mai mari de capacitate de calcul necesară aplicațiilor IA.

Compania a estimat că investițiile sale de capital pentru anul calendaristic 2026 se vor ridica la 175 de miliarde de dolari. Aceste cheltuieli au atras atenția investitorilor, care analizează dacă randamentele viitoare vor justifica nivelul considerabil al investițiilor.

Producătorul sistemului de operare Windows nu este singurul care urmează această direcție. În 2026, marile companii de tehnologie (Big Tech) intenționează să investească 650 de miliarde de dolari în dezvoltarea infrastructurii pentru inteligența artificială — o sumă care depășește cu mult produsul intern brut al majorității țărilor.

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Potrivit companiei de cercetare de piață Gartner, dacă veniturile generate de IA nu vor justifica aceste cheltuieli, până în 2030 ar putea fi expuse riscului de depreciere active de infrastructură IA în valoare de peste 3.500 de miliarde de dolari.

Măsura este adoptată și într-un context de transformare a pieței muncii, atât în sectorul tehnologic, cât și în afara acestuia.

În iulie, Microsoft a anunțat că va elimina 4.800 de posturi, echivalentul a aproximativ 2,1% din forța sa de muncă globală. Compania urmărește să restructureze divizia de jocuri Xbox și să renunțe la până la cinci studiouri, în încercarea de a îmbunătăți randamentul investițiilor după mai mulți ani de cheltuieli substanțiale în acest segment.

Numărul angajaților din marile companii de tehnologie a stagnat sau a scăzut, ceea ce sugerează că aceste organizații se numără printre primele care resimt efectele restructurării determinate de inteligența artificială.

Consecințele ar putea depăși însă sectorul tehnologic, pe măsură ce companiile din alte industrii încep să își reevalueze necesarul de personal și rolul pe care IA îl poate avea în activitățile lor.

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De ce optează companiile de tehnologie pentru programe de plecări voluntare? Cât de eficiente sunt acestea?

Pe scurt, o ofertă de plecare voluntară în schimbul unei compensații financiare (voluntary buyout) presupune că angajatorul le oferă anumitor angajați bani și, eventual, alte beneficii pentru a-i încuraja să părăsească voluntar compania.

Această abordare permite reducerea costurilor cu personalul fără a impune concedieri obligatorii. Pentru companiile de tehnologie, astfel de programe pot contribui la diminuarea cheltuielilor salariale pe termen lung, la simplificarea procesului de restructurare și la redirecționarea resurselor către priorități strategice, precum dezvoltarea inteligenței artificiale.

La începutul acestui an, Microsoft a oferit compensații pentru plecare voluntară unui număr de aproximativ 9.000 de angajați din Statele Unite, reprezentând circa 7% din personalul său american. Potrivit companiei, peste 30% dintre angajații eligibili au acceptat oferta.

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Programul anterior se adresa angajaților cu funcții de director senior și celor aflați pe trepte ierarhice inferioare. Microsoft a precizat că noile oferte VEO se bazează pe experiența și concluziile desprinse din programul de pensionare voluntară derulat anterior.

Pe măsură ce inteligența artificială transformă modul de desfășurare a activității profesionale, companiile de tehnologie evaluează tot mai atent dacă structura actuală a personalului corespunde obiectivelor lor viitoare.

Economiile rezultate din reducerea numărului de angajați ar putea contribui, de asemenea, la finanțarea recrutării unor specialiști în IA, ale căror remunerații sunt adesea foarte ridicate.

În plus, programele de plecare voluntară pot genera mai puține controverse decât concedierile colective impuse. Acestea le oferă angajaților sprijin financiar și pot reduce riscul litigiilor, al prejudicierii reputației companiei și al scăderii moralului personalului care rămâne în organizație.

Totodată, compania poate estima mai clar costurile asociate plecărilor angajaților.

Cu toate acestea, programele de plecare voluntară implică și riscuri. Companiile pot pierde angajați cu experiență și competențe esențiale, ceea ce poate afecta funcționarea echipelor și continuitatea operațiunilor.

În același timp, angajații cu o vechime mai mică pot primi compensații mai reduse, beneficiind astfel de un sprijin financiar limitat în perioada în care își caută un nou loc de muncă, într-o piață a muncii dificilă.