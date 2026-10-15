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FMI trage un semnal de alarmă! Un pericol tot mai mare ar putea zdruncina încrederea oamenilor în sistemul bancar

Conducerea Băncii Angliei și a FMI avertizează asupra amenințărilor cibernetice la adresa încrederii în sistemul financiar. Iată de ce se tem.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 15 Octombrie 2026, 15:41 | Actualizat Joi, 15 Octombrie 2026, 15:41
FMI trage un semnal de alarmă! | Hepta
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Kristalina Georgieva afirmă că fraudele online i-ar putea determina pe oameni să renunțe la sistemul financiar și să revină la „banii de la saltea”.

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Fondul Monetar Internațional (FMI), avertisment dur. Ce pune în pericol încrederea oamenilr în sistemul bancar

Conducătorii Băncii Angliei și ai Fondului Monetar Internațional (FMI) au lansat un avertisment ferm, atrăgând atenția că intensificarea atacurilor cibernetice riscă să submineze încrederea în sistemul financiar, conform The Guardian.

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În cadrul unei dezbateri dedicate fraudelor online, desfășurate cu ocazia reuniunilor FMI și Băncii Mondiale de la Bangkok, guvernatorul Băncii Angliei, Andrew Bailey, a făcut referire la titlurile alarmante din presă privind agenții de Inteligență Artificială capabili să se autoreplice și să preia controlul asupra dispozitivelor personale, precum și la atacul informatic asupra unui lanț de supermarketuri din Franța, în urma căruia frigiderele au fost încălzite până la 50°C.

„Dacă încercăm să identificăm esența dezbaterii privind Inteligența Artificială, în opinia mea, aceasta ține de încrederea în tehnologie și de controlul exercitat de oameni, necesar pentru a asigura această încredere”, a declarat el, conform sursei citate anterior.

Subliniind rolul esențial al tehnologiei în funcționarea sistemului financiar actual, Bailey a adăugat: „Dacă nu avem încredere în bani, societatea nu poate funcționa.”

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Kristalina Georgieva a atras atenția că oamenii ar putea ajunge să prefere păstrarea banilor acasă

Împărtășindu-i îngrijorările, directoarea generală a FMI, Kristalina Georgieva, a afirmat că amploarea fraudelor cibernetice a devenit atât de mare, încât oamenii ar putea decide să renunțe complet la sistemul financiar formal.

„M-am născut și am crescut de cealaltă parte a Cortinei de Fier”, a declarat economista bulgară. „Nu aveam încredere în sistem. Ce făceam? Îmi țineam dolarii într-o cutie de pantofi, sub pat.

Și mă tem că, în prezent, dacă nu reușim să anticipăm această evoluție, având în vedere viteza cu care se extind fraudele, amploarea lor și costurile tot mai ridicate, am putea ajunge în situația în care foarte mulți oameni să-și păstreze din nou economiile în cutii de pantofi, sub pat.”

Ea a subliniat că această amenințare este deosebit de gravă pentru persoanele aflate la periferia sistemului financiar: „Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă încrederea ar dispărea sau s-ar eroda într-atât încât oamenii să nu mai aibă curajul să facă parte din sistem.”

Afirmațiile sale au venit după ce FMI a avertizat marți că posibilitatea unui atac cibernetic de amploare se numără printre factorii care au determinat creșterea nivelului de risc la adresa stabilității financiare globale la categoria „ridicat”. Printre ceilalți factori se numără creșterea costurilor de împrumut și riscul unei prăbușiri a cotațiilor acțiunilor companiilor din domeniul inteligenței artificiale.

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Experții cer măsuri suplimentare împotriva fraudelor online și a atacurilor informatice

Bailey a subliniat că, în prezent, fraudele sunt comise frecvent prin intermediul platformelor de socializare și al aplicațiilor, nu doar prin canalele financiare tradiționale, și a cerut marilor companii de tehnologie să-și asume responsabilitatea.

El a comparat situația actuală cu regimul juridic aplicabil în Regatul Unit unor instituții media precum ziarele, care răspund pentru veridicitatea tuturor informațiilor pe care le publică.

În schimb, guvernatorul a declarat: „Am ajuns într-o situație destul de extremă, în care, practic, aceste platforme sunt accesibile tuturor, iar cei care le furnizează nu răspund cu adevărat pentru conținutul publicat pe ele. Și ce să vezi? Pe aceste platforme găsești de toate: lucruri bune, rele, extrem de reprobabile, de-a dreptul infracționale și îngrozitoare.”

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El a adăugat: „Nu obișnuiesc să arăt cu degetul spre oameni și să le spun: «Sunteți răi». Ceea ce am spus este: «Priviți, responsabilitatea ne revine tuturor.» Trebuie să evoluăm către o lume în care fiecare înțelege această responsabilitate și în care toți contribuim la soluționarea problemei.”

Acesta a mai declarat: „Trebuie să implicăm companiile de social media, deoarece o mare parte a acestor fraude se propagă prin intermediul platformelor lor.”

Bailey a cerut ca aceleași instrumente utilizate de infractorii cibernetici să fie puse și în slujba protejării sistemului financiar: „Voi folosi o metaforă din sport: această tehnologie înarmează atacul, dar poate înarma și apărarea, iar acest lucru trebuie să se întâmple.”

colaj siglă fmi și lacăt în fața unui dolar american
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Evenimentul în cadrul căruia cei doi au luat cuvântul a avut ca scop lansarea unui nou set de principii internaționale pentru prevenirea fraudelor cibernetice în instituțiile financiare, intitulat Planul de la Bangkok.

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