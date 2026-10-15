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Scandal în Parlamentul britanic! Un politician a ținut un discurs fără notițe. Detaliul care a stârnit suspiciuni

Un politician britanic este suspectat că ar fi folosit ochelari inteligenți în timpul unui discurs. De ce cer aleșii reguli mai stricte pentru dispozitivele cu AI.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 15 Octombrie 2026, 11:02 | Actualizat Joi, 15 Octombrie 2026, 11:08
Scandal în Parlamentul britanic! Un politician a ținut un discurs fără notițe. Detaliul care a stârnit suspiciuni | Shutterstock
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O controversă a izbucnit în Parlamentul britanic, după ce un politician a fost suspectat că ar fi folosit ochelari inteligenți pentru a-și susține discursul fără să consulte notițe.

Scandal în Parlamentul britanic, după ce un politician ar fi folosit ochelari inteligenți pentru a-și susține discursul

Presupusa utilizare a dispozitivului de către Jason O'Connell, membru al partidului Reform UK în Senedd, Parlamentul galez, a reaprins dezbaterea privind rolul inteligenței artificiale în activitatea aleșilor și riscurile asociate tehnologiei purtabile.

Potrivit relatărilor din presa britanică, politicianul ar fi ținut un discurs de aproximativ cinci minute, în care a prezentat statistici precise, fără să se uite pe notițe. În timpul intervenției, strălucirea periodică a ochelarilor ar fi atras atenția și ar fi alimentat speculațiile că dispozitivul l-ar fi ajutat să-și susțină prezentarea.

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Deocamdată, suspiciunile privind utilizarea ochelarilor inteligenți nu înseamnă că folosirea acestora a fost confirmată. De asemenea, nu au fost prezentate dovezi că dispozitivul ar fi înregistrat imagini sau sunete în timpul discursului.

Cu toate acestea, incidentul a readus în atenție întrebările legate de limitele utilizării inteligenței artificiale în instituțiile publice, spune The Guardian.

Ochelarii inteligenți, în centrul unei dezbateri privind securitatea

În zilele care au urmat, membri ai Senedd au susținut că este nevoie de reguli mai clare privind utilizarea ochelarilor inteligenți în incinta Parlamentului galez. Discuțiile vizează atât folosirea acestora pentru accesarea informațiilor în timpul intervențiilor publice, cât și posibilele riscuri pentru confidențialitate.

În paralel, la Camera Comunelor de la Westminster au apărut apeluri pentru restricționarea sau interzicerea acestor dispozitive. Reprezentanții liberal-democraților i-au scris lui Lindsay Hoyle, președintele Camerei Comunelor, cerând măsuri în contextul răspândirii tehnologiei.

Anna Sabine, purtătoarea de cuvânt a Partidului Liberal Democrat pentru cultură, mass-media și sport, a avertizat că utilizarea inteligenței artificiale în timpul dezbaterilor ar putea schimba modul în care parlamentarii își pregătesc și își susțin intervențiile.

„Cât de mult depinde calitatea a ceea ce spune un parlamentar de ceea ce primește prin ochelarii inteligenței artificiale?”, a întrebat aceasta, descriind subiectul drept o chestiune care merită analizată.

Sabine a precizat că nu a identificat până în prezent parlamentari care să poarte astfel de dispozitive, însă a atras atenția că acestea pot fi dificil de recunoscut. În opinia sa, reguli explicite ar contribui la protejarea vieții private și a activității desfășurate de aleși.

O preocupare importantă este posibilitatea ca ochelarii inteligenți să înregistreze imagini fără ca persoanele din jur să observe. Deoarece seamănă cu modelele obișnuite, iar indicatorii luminoși care semnalează înregistrarea pot fi greu de remarcat sau, în anumite situații, pot fi acoperiți ori dezactivați, există temeri că filmarea ar putea trece neobservată de personalul de securitate.

Un purtător de cuvânt al Parlamentului britanic a declarat că instituția își revizuiește politica privind utilizarea ochelarilor inteligenți echipați cu cameră, precum și a altor forme de tehnologie purtabilă în incinta parlamentară.

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