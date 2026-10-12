A renunțat la venituri de peste 200.000 de dolari pe an la Microsoft. Acum trăiește din economii și dezvoltă propria afacere AI

A renunțat la un salariu de peste 200.000 de dolari pe an la Microsoft pentru a-și urma visul. Acum, fostul angajat trăiește din economii și își construiește propria afacere în domeniul inteligenței artificiale.

A renunțat la venituri de peste 200.000 de dolari pe an la Microsoft | Instagram / Junead Khan

Junead Khan, un tânăr de 25 de ani din Seattle, SUA, a renunțat la cariera de inginer la Microsoft, unde câștiga peste 200.000 de dolari pe an, pentru a-și urma propriul vis.

În august 2025, acesta a decis să plece din companie și să își construiască propria afacere. Povestea sa a fost prezentată de publicația Business Insider.

Cum a ajuns Junead Khan să lucreze la Microsoft

Junead Khan s-a născut și a crescut în Marea Britanie, însă și-a continuat studiile în Statele Unite. În 2019, s-a mutat peste ocean pentru a studia informatica la Universitatea din Carolina de Nord. După absolvire, în 2023, a obținut un loc de muncă la Microsoft, unde a lucrat la proiecte legate de dezvoltarea centrelor de date ale companiei în mai multe țări.

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În 2024, veniturile sale totale au depășit 200.000 de dolari, incluzând salariul, bonusurile și acțiunile primite de la companie.

Deși avea un loc de muncă bine plătit, Junead Khan a început să simtă că își dorește mai mult. La începutul anului 2025, acesta a observat că activitatea companiei se concentra tot mai mult pe securitate și pe menținerea stabilității serviciilor. În opinia sa, ritmul de dezvoltare și lansare a proiectelor încetinise, iar munca nu mai era la fel de interesantă, iar el era tot mai atras de inteligența artificială și voia să experimenteze cu noile instrumente disponibile. A început să se gândească la posibilitatea de a-și construi propria afacere, unde să poată testa idei și să dezvolte proiecte fără aceleași constrângeri, mai notează Business Insider.

Ideea de afacere i-a venit încă din facultate

Ideea care l-a determinat pe Junead Khan să renunțe la un salariu de peste 200.000 de dolari pe an a apărut încă din facultate. În ultimul an de studii, tânărul s-a confruntat cu dificultăți în gestionarea banilor între Marea Britanie și Statele Unite. Instrumentele financiare pe care le avea la dispoziție nu îi ofereau toate soluțiile de care avea nevoie. Așa a început să se gândească la o aplicație care să ofere îndrumare financiară cu ajutorul inteligenței artificiale.

Tânărul a început să lucreze la proiect înainte de a se angaja la Microsoft. Ulterior, a continuat să îl dezvolte în paralel cu serviciul, până când a decis să se dedice în totalitate propriei afaceri, potrivit publicației Business Insider.

Înainte de a renunța la locul de muncă, Junead Khan a încercat să obțină sprijin pentru proiectul său. A aplicat la unul dintre cele mai cunoscute programe de accelerare pentru startupuri, însă nu a fost acceptat, dar refuzul nu l-a făcut să renunțe la idee. A decis să investească propriile economii în dezvoltarea companiei, iar banii câștigați la Microsoft au devenit o sursă de finanțare pentru proiectul în care credea.

Nu a demisionat de la Microsoft fără să aibă un plan

Deși a renunțat la un salariu foarte mare, Junead Khan nu a luat decizia peste noapte. Potrivit Business Insider., acesta a așteptat până când o parte dintre acțiunile primite de la Microsoft au intrat efectiv în proprietatea sa. De asemenea, s-a asigurat că petrecuse suficient timp în companie pentru a nu fi obligat să restituie o parte din bonusul primit la angajare.

În august 2025, după aproximativ doi ani petrecuți la Microsoft, tânărul și-a dat demisia. Două luni mai târziu, în octombrie 2025, și-a lansat oficial compania.

Tânărul își dezvoltă singur compania cu ajutorul inteligenței artificiale

În prezent, Junead Khan este singura persoană care lucrează la companie. Nu are un cofondator și nici nu a atras bani de la fonduri de investiții.

Pentru dezvoltarea produsului, folosește instrumente de programare asistată de inteligență artificială. Acestea îl ajută să scrie și să modifice codul, să testeze idei și să lucreze mai repede la funcțiile aplicației.

Potrivit declarațiilor sale pentru Business Insider, aceste instrumente îi permit să dezvolte produsul într-un ritm care ar fi fost mult mai greu de atins fără ajutorul inteligenței artificiale.

Totuși, dezvoltarea unei aplicații este doar o parte a procesului. Pentru ca această companie să crească, tânărul trebuie să atragă utilizatori, să le câștige încrederea și să demonstreze că produsul său le poate rezolva problemele financiare.

Cum își promovează afacerea fără un buget mare de publicitate

După ce a renunțat la Microsoft, Junead Khan a început să își documenteze experiența pe rețelele sociale. A publicat materiale despre provocările întâmpinate, greșelile făcute și progresele înregistrate în dezvoltarea companiei.

A folosit în special TikTok și Instagram, dar și LinkedIn și X. În timp, a reușit să adune o comunitate de aproximativ 30.000 de urmăritori.

Tânărul consideră că prezența sa online îi poate fi utilă și pe viitor, chiar dacă afacerea nu va avea succesul dorit.

Câți bani a câștigat din propria afacere până în octombrie 2026

Deși afacerea se află încă la început a atras deja clienți plătitori. Potrivit informațiilor publicate de Business Insider, compania a generat venituri cumulate de peste 6.000 de dolari până în octombrie 2026.

Suma este încă modestă în comparație cu veniturile pe care bărbatul le avea la Microsoft. Totuși, ea arată că există persoane dispuse să plătească pentru produsul pe care îl dezvoltă.

Tânărul nu își plătește momentan un salariu. Banii încasați rămân în companie și sunt folosiți pentru dezvoltarea acesteia. Pentru cheltuielile personale, Junead continuă să se bazeze pe economiile strânse în perioada în care lucra la Microsoft.

Obiectivul său este să atragă mai mulți utilizatori și să transforme compania lui într-o afacere stabilă.

Ce a învățat după ce a renunțat la Microsoft pentru propria afacere

Când și-a dat demisia, Junead Khan și-a propus inițial să acorde proiectului un an pentru a vedea dacă poate funcționa. A ales să continue deoarece consideră că produsul are potențial și că există oameni interesați de el.

Tânărul recunoaște că decizia de a renunța la un loc de muncă bine plătit, fără să aibă deja clienți sau investitori, a fost una riscantă. În același timp, experiența l-a învățat să nu mai aștepte permanent aprobarea altora înainte de a lua decizii importante.

Povestea lui Junead Khan nu este încă una despre un succes financiar răsunător. Este, mai degrabă, povestea unui tânăr care a renunțat la siguranța unui salariu mare pentru a încerca să construiască ceva pe cont propriu.

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