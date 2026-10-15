Compania care rivalizează cu ChatGPT anunță venituri de aproape 17 miliarde de dolari într-un singur trimestru!

Anthropic, compania din spatele asistentului de inteligență artificială Claude, a raportat venituri de 16,8 miliarde de dolari în trimestrul al treilea din 2026, potrivit informațiilor prezentate potențialilor investitori înaintea unei posibile listări la bursă.

Rezultatul marchează o creștere semnificativă față de trimestrul anterior și vine într-un moment important pentru companie, care încearcă să convingă investitorii de potențialul său de dezvoltare pe termen lung.

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Conform publicației The Information, care citează persoane familiarizate cu situația, Anthropic le-a prezentat investitorilor aceste rezultate în cadrul unei întâlniri organizate miercuri, 14 octombrie, la San Francisco. Veniturile din trimestrul al treilea au crescut cu aproximativ 45% față de cele 11,6 miliarde de dolari înregistrate în trimestrul al doilea. În primele trei luni ale anului, compania raportase venituri de 4,7 miliarde de dolari.

Anthropic raportează profitabilitate ajustată

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Pe lângă creșterea veniturilor, compania a transmis că a devenit profitabilă în trimestrul al treilea pe o bază ajustată. Potrivit informațiilor prezentate investitorilor, marja operațională ajustată a ajuns la aproximativ 11%, un indicator care sugerează că Anthropic încearcă să transforme ritmul accelerat de dezvoltare într-un model de afaceri sustenabil.

Totuși, profitabilitatea ajustată nu înseamnă neapărat că toate cheltuielile companiei sunt acoperite în calculul rezultatului. Unele costuri importante, precum remunerațiile acordate sub formă de acțiuni, pot fi excluse din acest indicator. Din acest motiv, rezultatele trebuie analizate în contextul investițiilor ridicate necesare pentru dezvoltarea și operarea sistemelor avansate de inteligență artificială.

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Listarea la bursă, următorul pas important pentru companie

Rezultatele financiare au fost prezentate într-o perioadă în care Anthropic se pregătește pentru o posibilă ofertă publică inițială (IPO). O astfel de operațiune ar permite companiei să își listeze acțiunile pe bursă și să atragă capital de la investitori, într-un moment în care interesul pentru sectorul inteligenței artificiale rămâne ridicat.

Creșterea veniturilor și profitabilitatea ajustată ar putea contribui la consolidarea încrederii investitorilor. În același timp, ritmul de creștere este mai lent decât cel din trimestrul al doilea, când veniturile au avansat cu peste 140% față de primele trei luni ale anului. Această evoluție ar putea influența așteptările pieței privind valoarea companiei și perspectivele sale de dezvoltare.

Anthropic concurează cu alți dezvoltatori importanți de inteligență artificială, inclusiv OpenAI, într-o piață în care companiile trebuie să echilibreze cererea tot mai mare pentru instrumente AI cu investițiile consistente în infrastructură și cercetare. Rezultatele prezentate potențialilor investitori oferă un indiciu privind evoluția afacerii, însă succesul unei eventuale listări va depinde și de condițiile pieței, de costurile viitoare și de capacitatea companiei de a menține creșterea.