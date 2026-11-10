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NASA face angajări! Salariu de peste 164.000 de dolari pe an pentru cei care vor să ajungă pe Lună.Ce condiții trebuie îndeplinite

NASA caută viitori astronauți și oferă un salariu anual de peste 164.000 de dolari. Care sunt condițiile de înscriere și cine poate aplica?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 10 Noiembrie 2026, 10:37 | Actualizat Marti, 10 Noiembrie 2026, 10:39
NASA face angajări! Salariu de peste 164.000 de dolari pe an pentru cei care vor să ajungă pe Lună.Ce condiții trebuie îndeplinite | Shutterstock
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NASA a dat startul unei noi campanii de recrutare pentru viitorii astronauți. Agenția spațială americană caută persoane care să contribuie la următoarea etapă a explorării spațiului, în contextul planurilor de revenire pe Lună, construirii unei baze lunare și pregătirii primelor misiuni cu echipaj uman spre Marte.

NASA face angajări! Salariu de peste 164.000 de dolari pe an pentru cei care vor să ajungă pe Lună

Oportunitatea vine și cu un salariu considerabil. Potrivit informațiilor publicate de NASA, remunerația anuală pentru această poziție este de aproximativ 164.395 de dolari, conform grilei salariale din 2026. Suma poate fi ajustată în anii următori, în funcție de actualizările salariale.

„Fereastra este deschisă. Misiunea așteaptă. Și singurul lucru care lipsește din cea mai mare aventură în care a pornit vreodată omenirea ești tu”, a declarat Matt Anderson, administrator adjunct al NASA.

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Înscrierile au început pe 7 noiembrie 2026, iar candidații își pot depune dosarele până la 3 decembrie 2026, ora 23:59, ora Coastei de Est a Statelor Unite.

Câți candidați au fost selectați la ultima recrutare NASA

Nu este prima dată când NASA organizează o astfel de campanie. Agenția a deschis ultima sesiune de recrutare în 2024, când a primit peste 8.000 de candidaturi. În urma procesului de selecție, doar 10 persoane au fost alese pentru a deveni astronauți.

De la începuturile programului spațial american, NASA a selectat 370 de persoane pentru pregătirea de astronaut. În prezent, corpul activ al agenției numără 32 de astronauți.

Noii recruți vor trece printr-un program complex de pregătire, care include geologie lunară, activități extravehiculare, operarea echipamentelor robotice și pilotarea aeronavelor de înaltă performanță, relatează The New York Post.

Ce condiții trebuie să îndeplinească persoanele care vor să devină astronauți

Deși oportunitatea este una impresionantă, criteriile de selecție sunt stricte. În primul rând, candidații trebuie să fie cetățeni americani și să aibă o pregătire academică avansată. NASA solicită o diplomă de master într-un domeniu STEM, precum inginerie, științe biologice, științe fizice, informatică sau matematică.

Există și variante alternative pentru îndeplinirea cerințelor academice. Candidații pot avea cel puțin doi ani de studii doctorale într-un domeniu relevant, pot deține anumite calificări medicale sau pot fi absolvenți ai unui program recunoscut de pregătire pentru piloți de testare, în condițiile stabilite de agenție.

Pe lângă pregătirea academică, persoanele interesate trebuie să aibă minimum trei ani de experiență profesională relevantă, acumulată după absolvirea studiilor necesare. De asemenea, acestea trebuie să promoveze examenul medical pentru misiuni spațiale de lungă durată și să demonstreze că au abilități solide de leadership, comunicare și lucru în echipă.

În cazul piloților, experiența de zbor poate reprezenta o cale alternativă de îndeplinire a cerinței privind experiența profesională, dacă sunt respectate criteriile stabilite de NASA.

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Ce presupune pregătirea viitorilor astronauți

Persoanele selectate nu vor pleca imediat în spațiu. Acestea vor urma aproximativ doi ani de pregătire la Centrul Spațial Johnson din Houston, Texas, unde vor învăța să gestioneze situații complexe și să opereze în condiții extreme.

Programul de instruire include activități extravehiculare, operarea brațelor robotice, studierea geologiei lunare și pregătirea pentru pilotarea aeronavelor de înaltă performanță.

Mai mult, viitorii astronauți trebuie să fie pregătiți pentru perioade îndelungate de izolare, condiții de trai dificile și separarea de familie. Unele misiuni pot dura 12 luni sau chiar mai mult.

NASA estimează că următoarea generație de astronauți va fi anunțată în toamna anului 2027. Cei selectați ar putea contribui la viitoarele misiuni lunare și la dezvoltarea tehnologiilor necesare explorării planetei Marte.

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