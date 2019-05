Nepotul Papei Francisc, José Ignacio Bergoglio, dezvăluiri uimitoare: ”Tata m-a abandonat când eram mic! Îi datorez ce sunt acum unchiului Jorge”

Deși locuiește în Argentina, alături de mamă și de soția sa, pe nume Marina Muro, nepotul Papei Francisc, José Ignacio Bergoglio, ține în permanență legătura cu bărbatul care i-a fost, mai mult tată decât unchi. Chiar dacă de peste șase ani se află la Vatican, Papa Francisc sună acasă, în Argentina, în fiecare duminică, după cum a mărturisit nepotul Sanctității Sale.

Papa Francisc, alături de nepotul său, José Ignacio Bergoglio, și de soția sa, Marina Muro

Nu pe Whatsapp sau prin vreun alt mijloc de comunicare modern, ci după pe un telefon fix pe care îl are la dispoziție. De altfel, bărbatul l-a văzut recent pe Papa Francisc, chiar în luna martie a acestui an, când Suveranul Pontif a sărbătorit șase ani de pontificat. A venit însoțit de proaspăta sa soție și partener în ONG-ul pe care îl conduce în Argentina ( ”Haciendo lio”), dedicat persoanelor din medii defavorizate. El și Marina Muro se aflau în luna miere și au profitat de ocazie ca să primească binecuvântarea Papei.

Nepotul Papei Francisc, José Ignacio Bergoglio​, a făcut dezvăluiri despre Jorge Mario Bergoglio și spune că lui i se datorează tot ceea ce este în prezent. Și că Papa Francisc a rămas același om: de o vitalitate ieșită din comun și pus pe glume, ca întotdeauna.

Papa Francisc și nepotul său, José Ignacio Bergoglio

La fel ca și Papa Francisc, și nepotul său provine dintr-o familie umilă. Mama sa, Maria Elena Bergoglio, singura care i-a mai rămas în viață dintre cei patru frați, locuiește într-un mic cartier, aproape de Buenos Aires. Așteaptă cu înflăcărare telefonul fratelui său și nu sună niciodată înapoi deoarece costul unui apel Argentina-Italia este scump. I-a fost și mamă și tată fiului ei, după cum fiul declară. Iar Papa Francisc, ”unchiul Jorge” a fost figura paternă de care acesta a avut nevoie ca să ajungă pe calea cea bună. Tatăl său i-a abandonat pe el și mamă, când era mic.

”Tată meu biologic a plecat când eu eram doar un copil, iar mama a încercat să fie și mamă și tată. Din fericire, mama îl avea pe fratele ei. Am crescut fără tată, dar am găsit în unchiul meu un mare sprijin în dezvoltarea mea. În toate momentele dificile mereu a fost acolo, cu acea privire dulce și fermă, îndrumând-mă pe căile bune. El mi-a dat prima împărtășanie și, la fel ca mine, iubea fotbalul. Unchiul Jorge m-a învățat ce înseamnă modestia, respectul pentru semeni și pentru familie. Azi, pot spune că mare parte din ceea ce sunt și din ceea ce fac pentru societate i se datorează mamei și lui” , a declarat acesta.

Papa Francisc și sora sa, Maria Elena Bergoglio

Deși s-au împlinit mai bine de șase ani de când Jorge Mario Bergoglio este primul Papă iezuit al Vaticanului, pentru nepotul său, Papa rămâne ”unchiul Jorge”.

”Papa Francisc nu a încetat să fie Jorge. Simțul umorului i-a rămas intact. Era ora zece noaptea când el a telefonat. Am ridicat receptorul și am zis: < Alo!> Vocea îmi era familiară, dar nu ştiam cine e. Când am întrebat numele, vocea din cealată parte a receptorului mi-a spus: < sunt Jorge, prostuţule>”.