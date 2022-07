O altă țară introduce serviciul militar obligatoriu. Cum justifică autoritățile decizia, care a zguduit pe toată lumea

Ţara, care are mai puţin de două milioane de locuitori şi are graniţe cu Belarus şi cu Rusia, are doar 7.500 de soldaţi activi şi membri ai Gărzii Naţionale, susţinuţi de 1.500 de soldaţi NATO. Pabriks a precizat că serviciul militar obligatoriu va reveni în 2023.

Letonia va reintroduce obligativitatea serviciului militar

Letonia a renunţat la serviciul militar obligatoriu după aderarea la NATO. Din 2007, armata acestei ţări baltice membră a Uniunii Europene este formată din militari de carieră şi voluntari ai Gărzii Naţionale care servesc în infanterie cu jumătate de normă în timpul weekendului.

Conform ministrului leton al apărării, serviciul militar obligatoriu, care va viza doar bărbaţii, va fi reintrodus în 2023.

Gatis Priede, membru al Gărzii Naţionale, a salutat decizia drept "cea mai bună veste", apreciind că ea ar fi trebuit adoptată în momentul anexării Peninsulei Crimeea de către Rusia în 2014, potrivit Agerpres.

"Este cel mai bun lucru de făcut: să antrenăm mai mulţi rezervişti pentru armata noastră şi pentru întreaga forţă NATO, care încă lipseşte foarte mult în regiunea Europei de Nord şi a Mării Baltice", a declarat el pentru AFP.

Artis Pabriks a anunţat, de asemenea, un proiect de construire a unei baze militare în apropierea oraşului Jekabpils (sud-estul Letoniei), care va fi mai aproape de graniţa cu Rusia decât actuala bază de la Adazi.

