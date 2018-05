O nouă schimbare în învățământ! Înotul ar putea deveni disciplină obligatorie în şcoli

Camelia Potec, medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Atena 2004, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că îşi propune introducerea înotului ca disciplină obligatorie în şcoli prin fundaţia pe care înfiinţat-o recent.



"Fundaţia care îmi poartă numele va avea o misiune grea, o misiune pe termen foarte lung, şi anume introducerea înotului ca disciplină obligatorie în şcoli. Că este vorba de 10, 20 sau 30 de ani, ne dorim ca la sfârşit să putem spune că ne-am îndeplinit misiunea şi că înotul este obligatoriu în grădiniţe, şcoli, licee şi, de ce nu, în universităţi. Prin proiectul care se numeşte "Ora de înot" dorim să realizăm campanii care să implice Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii şi chiar Academia de Educaţie Fizică şi Sport cu ajutorul cărora să intrăm în unităţile de învăţământ pentru a promova introducerea înotului ca disciplină obligatorie", a spus Potec, în prezent preşedintă a Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern (FRNPM).





Principalul impediment al introducerii înotului în şcoli îl reprezintă lipsa bazinelor. "La nivel de federaţie am încercat acum patru ani să facem un demers în acest sens, iar Ministerul Educaţiei ne-a răspuns că are deschiderea către promovarea înotului în şcoli dar, din păcate, nu au bazine. Dar noi, ca fundaţie, vom începe cu şcolile care au bazine în apropiere, fie că sunt de 25 m sau de 50 m. Iar când vom avea exemple de succes, atunci îi vom atrage alături de noi pe ceilalţi părinţi şi apoi autorităţile locale pentru a construi asemenea bazine. Nu e o misiune imposibilă, pentru că avem exemplul vecinilor noştri, cei din Ungaria. Avem şi strategia lor, dar este nevoie de sprijinul Guvernului şi al autorităţilor locale. Încet-încet vom reuşi să realizăm ceea ce ne propunem", a afirmat fosta campioană.



"Trebuie să avem bazine în toate oraşele, mai întâi în cele mari, iar apoi şi în cele mai mici. Vom face şi o hartă a bazinelor de 25 şi 50 de metri din România, unde fiecare părinte poate vedea orarul, instructorii şi toate detaliile, pentru a-şi putea duce copiii la înot. În momentul de faţă sunt 300 de cereri la Compania Naţională de Investiţi pentru construcţia de bazine în ţară, dar e imposibil să se aloce bani pentru toate. Dar vom avea această hartă şi în funcţie de zonă vom vedea în ce oraşe se vor construi aceste bazine", a adăugat Camelia Potec.



Fundaţia va avea şi un bazin mobil care va fi mutat în fiecare vară în diferite localităţi din ţară. "Sunt în discuţii cu o companie din Italia pentru a construi un bazin mobil pe care să îl mutăm vară de vară. Să îl ducem în localităţile mai mici şi acolo în vacanţa de vară toţi copii din zonă de 6-7-8 ani să înveţe să înoate", a explicat ea.



Copiii instituţionalizaţi şi cei din familii defavorizate vor avea un proiect dedicat, a anunţat Camelia Potec. "Încercăm să transmitem pasiunea pentru mişcare printre cei mici. Vom dezvolta şi proiecte sociale, iar cei care nu îşi permit să practice înotul, şi aici mă refer la copiii instituţionalizaţi celor din familii defavorizate. Unul dintre primele proiecte este "Prieteni cu apa", în cadrul căruia li se vor pune la dispoziţie copiilor instructori, echipamente şi condiţii de pregătire pentru a învăţa să înoate. Există deja 40 de copii instituţionalizaţi din sectorul 6 al Capitalei care vor începe în luna iunie înotul la bazinul din cadrul Complexului Sportiv CSA Steaua. Copiii au primit deja echipamentele, sunt gata să înceapă orele", a precizat preşedinta FRNPM.



Camelia Potec (36 de ani) doreşte să ajute copiii care încep înotul de performanţă şi în acelaşi timp să promoveze nataţia în unităţile de învăţământ. "Camelia Potec în căutarea viitorilor campioni" este un proiect mai vechi al meu, fiind vorba despre o competiţie naţională prin care sprijinim copiii talentaţi cu vârste cuprinse între 9 şi 11 ani pentru a continua înotul. Iar "Educaţie şi instruire prin sport" este un proiect în care ne propunem realizarea unor broşuri cu ABC-ul înotului. Dorim să creăm un grup de ambasadori pentru promovarea sportului în şcoli şi universităţi. Tot aici ne dorim să fondăm o bibliotecă a sportului care să stea la dispoziţia celor interesaţi de istoria şi evoluţia sportului românesc", a menţionat Potec.



Fosta antrenoare a Cameliei Potec, Doina Sava, va ajuta fundaţia să îşi realizeze proiectele pe care şi le-a propus. "Eu sunt foarte mândră de ceea ce a realizat şi va realiza mai departe Camelia Potec. O voi susţine şi în continuare în activităţile fundaţiei pentru că la vârsta mea am mult timp liber. Mă voi implica şi o voi ajuta atât la bazin, alături de cei mici, dar şi în problemele organizatorice ale proiectelor. Voi fi oricând alături de Camelia Potec, indiferent de ce va întreprinde, pentru că nu m-a dezamăgit absolut niciodată", a afirmat Doina Sava.



În cadrul conferinţei de presă, Camelia Potec a anunţat că va avea în curând o fetiţă care cu siguranţă va fi o bună înotătoare. "Urmează să primesc cea mai valoroasă şi strălucitoare medalie din viaţa mea, şi anume să devin mămică. Sunt însărcinată în 5 luni şi urmează să am o fetiţă. Sper să fie o bună înotătoare. Nu vorbesc să fie campioană olimpică sau să practice sportul de performanţă, dar cu siguranţă va fi o bună înotătoare", a adăugat Potec.