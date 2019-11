Operație în premieră la Iași! Cum a reușit o tânără să scape de dializă. „Am avut inima cât un purice”

Ina Ţurcan a fost diagnosticată în primăvara anului 2018 cu insuficienţă renală. Analizele la care a fost supusă negau compatibilitatea organismului ei cu rinichii mai multor rude. Toată familia fetei s-a oferit să o ajute, însă medicii ieşeni de la Spitalul Clinic Doctor C.I. Parhon au descoperit, de fiecare dată un „cross-match pozitiv“, ceea ce însemna că organismul ar fi respins imediat noul rinichi.

„Varianta era cu totul nefericită. Dacă este un cross-match pozitiv de la o rudă, lucrul acesta ar fi fost mult mai amplificat de la un necunoscut, aşa că ea ar fi fost condamnată la dializă toată viaţa”, a declarat Adrian Covic, medic nefrolog în cadrul instituţiei medicale.

Medicii au găsit o soluție, iar în cele din urmă mama acesteia a reușit să îi doneze un rinichi. Procedura la care a fost supusa pacienta reprezintă o premieră în România.

„Am luat decizia să iniţiem o procedură de desensibilizare. Am internat-o şi am iniţiat un program special: o dată la 2-3 zile s-a făcut un proces care a îndepărtat toţi anticorpii. Pacienta a fost perfuzată cu imunoglobulină, s-a testat, ne-am luat supramăsuri şi abia apoi, după o săptămână, a fost redus cross-match-ul, dar nu de tot. S-a prezentat situaţia familiei şi s-a mers mai departe. Am avut inima cât un purice, nu vă ascundem. Nu au apărut infecţii, transplantul s-a desfăşurat cu bine şi acum, la o săptămână de la intervenţie, pacienta este cu funcţie renală normală”, a declarat Adrian Covic, medic nefrolog la Spitalul Clinic Doctor C.I. Parhon.