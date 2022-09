(P) Cât de mult contează pasiunea și cum o poți dezvolta când vrei o schimbare în carieră

Acestea sunt abilitățile care pot fi învățate și exersate în timp. Totuși, există o abilitate non-cognitivă care te poate ajuta să faci diferența la interviu, atunci când nu ai experiență: pasiunea. Iată cum te poate ajuta pasiunea în cariera în IT, dar și ce poți învăța de la testerii software pasionați.

Cum te ajută pasiunea în carieră

Avem tendința de a face distincția între muncă și pasiune. Munca este ceea ce faci pentru a fi plătit și pentru a-ți câștiga existența, în timp ce pasiunea este ceea ce faci din plăcere sau pentru bucuria pe care o ai. Dacă ai putea să combini pasiunea cu munca, performanța ta va crește și nu vei mai simți munca atât de apăsătoare. Conform unui raport Gallup, State of the Global Workplace: 2022, 60% dintre angajați spun că sunt neimplicați la locul de muncă și 19% spun că sunt nefericiți. Doar 33% au raportat că se simt implicați. Iar când îți petreci majoritatea zilelor lucrând, îți va fi greu să atingi rezultatele pe care le ai în plan dacă nu ești pasionat de ceea ce faci. Dacă nu ai entuziasmul necesar pentru a te implica.

În cerințele locurilor de muncă în IT, pasiunea este o cerință importantă, situată de regulă, după experiența și studiile/formarea în domeniu. Angajatorii o cer sub diferite formulări: „pasiune pentru dezvoltarea de soluții software”, ”passion for games is a plus”, „Passion to develop high-quality and extraordinary solutions to real complex distributed-computing problems”. Cum poți dezvolta pasiunea? Interacționează cu testeri software pasionați și inspiră-te din modul în care acționează în diferitele situații pe care le întâmpină în activitatea lor.

Ce poți învăța de la testerii pasionați și aplica în activitatea ta

Testerii pasionați de software au un scop extraordinar. Ei se asigură că oferă calitate în ceea ce fac și nu uită niciodată că la capătul „firului” se află consumatorii, a căror experiență de navigare trebuie să fie mai ușoară și mai intuitivă, datorită eforturilor lor.



Sunt entuziasmați de ceea ce fac. Au o misiune. De exemplu, testerii software știu că misiunea lor este să găsească erori, să evalueze capacitatea unui program de testare și să se asigure că își ating obiectivele stabilite împreună cu echipa. Misiunea devine forța lor motrice.

Au curaj. Un tester pasionat de software nu se teme să-și prezinte concluziile, să pună întrebări și să discute scenarii critice, păstrând în același timp o gândire deschisă, inovatoare.

Continuă să învețe. Testerii de software își mențin pasiunea, dezvoltându-și constant abilitățile și cunoștințele. Și tu poți face acest lucru.



Dacă nu ai abilitățile cerute de angajatori, de exemplu pentru un job de tester, dar ești pasionat de acest domeniu, te poți înscrie în proiectul Cursuri de IT by eJobs, cofinanțat din Fondul Social European, parte a programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Acesta are mai multe etape (consiliere, cursurile propriu-zise, coaching). În cadrul acestuia, ai ocazia să îmbini partea teoretică cu partea practică, să pui trainerului întrebări în timp real și să faci schimb de experiență cu ceilalți cursanți. După finalizarea cursurilor, echipa de consiliere în carieră din cadrul proiectului îți va oferi suportul necesar pentru a-ți găsi job.

Iată care sunt condițiile pentru înscriere la cursurile IT by eJobs:

ai domiciliul sau reședința în orice județ din România (cu excepția județului Ilfov și Municipiului București

ai o vârstă cuprinsă între 25 și 65 de ani

ești angajat, cu contract de muncă, PFA sau ÎI

ai absolvit cel puțin 8 clase

dispui de acces la internet (viteză minimă de 10 Mb/s) – cursurile au loc doar online

ai în posesie un computer (laptop sau PC) cu webcam (integrat sau separat) pentru a permite accesul la curs/examen

ai în posesie difuzor/căști și microfon pentru a participa la discuții

ești un bun vorbitor de limba engleză (mediu/avansat) deții competențe digitale de bază

Cursurile gratuite în IT sunt disponibile prin:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa Prioritară 6 – Educație și competențe ID

proiect: POCU/726/6/12/135988

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Au priorități. Un tester de software condus de pasiune va înțelege urgențele fiecărui proiect și nu le va ocoli.

Pot trăi cu incertitudini și disconfort în călătoria către atingerea scopului lor. Un tester de software va funcționa adesea în afara specificațiilor de rol și a limitelor metodologiilor. Se poate adapta situațiilor neprevăzute sau dificultăților întâlnite în activitate și poate deveni un membru de bază al echipei.

Sunt concentrați în activitatea lor. Pasiunea este o dispoziție. Când ești pasionat de un domeniu, atunci nu numai că îți place să lucrezi, dar ți se pare interesant. Prin urmare, devii mai atent și mai concentrat pe ceea ce faci. Această stare te va ajuta să înlături micile distrageri, care, inevitabil apar.

Sunt pozitivi. Un tester de software care este entuziasmat și își păstrează umorul poate reuși să lucreze mai ușor când are termene limită de respectat.

