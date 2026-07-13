(P) Credite pentru pensionari: ce opțiuni ai dacă banca te refuză din cauza vârstei

Mulți pensionari se trezesc într-o situație frustrantă: au o pensie stabilă, plătesc totul la timp, dar când cer un împrumut la bancă primesc un „nu” sec, motivat de vârstă.

O reparație în casă, un tratament medical, un eveniment în familie sau pur și simplu nevoia de a pune ordine în câteva cheltuieli — toate devin dintr-odată complicate. Vestea bună este că vârsta nu mai este o barieră de netrecut, dacă știi unde să cauți.

De ce refuză băncile pensionarii și ce alternativă ai

Băncile impun deseori limite stricte de vârstă la finalul creditului, iar pentru cineva la 70 sau 75 de ani ușa se închide adesea din start. Aici intervine alternativa: un IFN care acordă credite pentru pensionari din fonduri proprii. Pentru că decizia se ia intern, nu la o centrală bancară, criteriile sunt mai flexibile, iar situația fiecărei persoane este privită individual, nu respinsă automat de un formular.

Ce vârstă maximă se acceptă

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Este prima întrebare pe care o au majoritatea pensionarilor. Spre deosebire de multe bănci, aici sunt luate în calcul și vârste mai înaintate — de peste 70 de ani, iar în multe cazuri și la 75 sau 80 de ani, în funcție de tipul creditului și de garanțiile aduse. Practic, faptul că ai o pensie constantă contează mai mult decât data din buletin.

Se acceptă și pensiile de handicap sau de invaliditate

O categorie adesea uitată de bănci sunt pensionarii cu pensie de handicap sau de invaliditate. Și aici există soluții: veniturile din pensie, indiferent de tipul lor, pot fi luate în considerare la stabilirea sumei. Ideea de bază rămâne aceeași — contează stabilitatea venitului, nu eticheta lui.

Ce tipuri de credite sunt potrivite pentru un pensionar

Pentru sume mici, un credit de nevoi personale rezolvă rapid o cheltuială neprevăzută. Pentru sume mai mari — o renovare serioasă sau un ajutor consistent pentru copii ori nepoți — un credit cu garanția unei locuințe poate ajunge până la sute de mii de lei. Iar dacă ai deja mai multe rate care te apasă, refinanțarea le poate aduna într-una singură, mai mică și mai ușor de dus dintr-o pensie.

Aplici online, doar cu buletinul

Nu trebuie să te pierzi în drumuri și cozi. Poți începe simplu, online, cu buletinul, iar un consultant preia mai departe și îți explică totul pe înțeles. Fără presiune și fără costuri ascunse: afli din start ce sumă poți primi, ce rată ai avea și cât te costă în total.

Cum începi, în siguranță

Pentru pensionarii din Constanța și din județ, acest tip de finanțare este disponibil local, prin Marck Leasing IFN — instituție financiară nebancară autorizată și înregistrată la Banca Națională a României. Înainte de a semna, cere să vezi limpede dobânda, comisioanele și costul total, ca să iei o decizie liniștită.

Un credit potrivit, luat responsabil, poate face viața mai ușoară la orice vârstă. Iar dacă banca ți-a spus „nu” doar pentru că ești pensionar, merită să știi că mai există o cale — una care se uită la omul din spatele actelor.