(P) Cum unifici toate departamentele din companie într-un singur sistem

Dacă ai ajuns în punctul în care fiecare departament folosește alte tool-uri, înseamnă că există o problemă de organizare.

Când vânzările spun o cifră, contabilitatea alta și stocurile arată complet diferit, pierzi timp, bani și control. Soluțiile SAP rezolvă exact acest haos operațional, așa că află mai multe în rândurile care urmează!

Ce înseamnă un sistem integrat

Un sistem integrat presupune ca toate departamentele să lucreze în aceeași platformă și pe aceeași bază de date. Informația introdusă o singură dată circulă automat către toate zonele relevante din companie, fără duplicări sau interpretări diferite.

Într-un sistem SAP configurat corect, o comandă introdusă de vânzări ajunge instant în contabilitate, actualizează stocurile și generează documentele necesare. Apeleaza la servicii SAP deoarece implementarea realizată de Sostenia adaptează sistemul la fluxurile reale din companie, nu invers.

De ce apar blocajele între departamente

Majoritatea companiilor cresc treptat, iar la început un Excel rezolvă vânzările, un soft simplu ține contabilitatea, iar HR-ul gestionează datele separat. Pe măsură ce volumul crește, aceste soluții încep să se lovească una de alta. Problema apare în momentul în care aceeași informație este introdusă de mai multe ori, în sisteme diferite deoarece apar diferențe, erori și întârzieri. Un raport financiar poate să arate diferit față de datele celor de la vânzări, iar deciziile devin bazate pe date incomplete sau depășite.

Cum rezolvă SAP această fragmentare

SAP funcționează ca un sistem central care leagă toate procesele din companie. Fiecare acțiune declanșează automat alte procese, fără intervenții manuale. O comandă validată actualizează stocul, generează factura și înregistrează venitul în contabilitate. Prin implementarea făcută de Sostenia, fluxurile sunt configurate în funcție de modul real în care funcționează compania, ceea ce înseamnă mai puține blocaje, mai puține erori și o viteză mult mai mare de execuție în toate departamentele.

Cât costă implementarea unui sistem SAP

Costurile diferă în funcție de dimensiunea companiei și complexitatea proceselor, dar există câteva repere utile. Pentru un IMM, implementarea poate începe de la 15.000–30.000 €, incluzând licențele de bază și configurarea inițială. Pentru companii mai mari sau procese complexe (producție, logistică extinsă), bugetele pot ajunge la 50.000–100.000 € sau chiar mai mult. Costul pare ridicat la început, dar trebuie analizat în raport cu pierderile generate de procesele ineficiente și erorile operaționale.

Care sunt principalele avantaje

Primul este controlul. Ai acces la date în timp real, fără să aștepți centralizări manuale sau verificări între departamente. Rapoartele devin coerente și reflectă situația reală a business-ului. Al doilea beneficiu este la nivel de eficiență. Procesele devin automatizate și conectate, iar timpul de procesare scade semnificativ. În multe companii, durata de procesare a comenzilor sau a raportărilor scade cu 30–50%, ceea ce se traduce direct în costuri mai mici și productivitate mai mare.

Este SAP potrivit pentru orice companie?

SAP funcționează eficient în companii cu mai multe departamente, procese interconectate și volum constant de operațiuni. Dacă există vânzări, stocuri, contabilitate și HR care trebuie să comunice între ele, integrarea devine o necesitate. Pentru firmele mici, implementarea poate începe etapizat, cu module esențiale. Pe măsură ce crește business-ul, sistemul se extinde și acoperă tot mai multe procese, fără să fie nevoie de schimbări majore în materie de infrastructură.

Începe acum

Primul pas este analiza proceselor interne. Trebuie să înțelegi exact cum circulă informația și unde apar blocajele. Fără această etapă, orice implementare riscă să copieze haosul existent într-un sistem nou. Al doilea pas presupune colaborarea cu un partener care înțelege atât tehnologia, cât și business-ul. Sostenia lucrează pe implementări etapizate, astfel încât activitatea zilnică să continue fără întreruperi majore. În funcție de complexitate, proiectele durează între 2 și 6 luni, cu rezultate vizibile încă din primele etape.

Ia legătura chiar acum cu specialiștii Sostenia!