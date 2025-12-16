(P) Dinți strâmbi și alte semne că ai nevoie de aparat dentar

Antena Căutare
Cum îți dai seama că a venit momentul să începi un tratament ortodontic

Publicat: Marti, 16 Decembrie 2025, 15:08 | Actualizat Marti, 16 Decembrie 2025, 15:08

Un zâmbet armonios nu înseamnă doar estetică. Acesta influențează modul în care mesteci, vorbești, respiri și chiar încrederea în tine. Mulți adulți și copii amână vizita la ortodont pentru că au impresia că doar dinții vizibil strâmbi indică nevoia unui aparat dentar. În realitate, există semne subtile care anunță un dezechilibru la nivelul ocluziei sau al dezvoltării maxilarelor.

Dacă vrei să înțelegi mai bine ce indicii îți oferă dinții și mușcătura ta, iată cele mai frecvente semne că ai putea avea nevoie de un aparat dentar. Mai multe detalii despre tipurile de aparate dentare disponibile găsești în secțiunea dedicată: aparat dentar.

1. Dinți strâmbi sau înghesuiți

Cel mai ușor de observat semn îl reprezintă dinții strâmbi: incisivi suprapuși, canini poziționați în afara arcadei sau dinți rotați. Înghesuirea apare când maxilarul nu are suficient spațiu pentru alinierea corectă a tuturor dinților.

Pe lângă estetica afectată, înghesuirea dentară face dificilă igienizarea corectă, crescând riscul de carii, tartru și inflamații gingivale. Un aparat dentar poate crea spațiu, realinia dinții și preveni complicațiile viitoare.

2. Mușcătura incorectă (malocluzia)

Malocluzia reprezintă nepotrivirea dintre arcadele dentare. Dacă mușcătura nu este corectă, pot apărea disconfort, uzură dentară și tensiuni la nivelul articulației temporo-mandibulare.

Cele mai frecvente tipuri sunt:

  • Overbite: incisivii superiori acoperă excesiv incisivii inferiori
  • Underbite: incisivii inferiori se poziționează în fața celor superiori
  • Crossbite: mușcătură încrucișată
  • Open bite: dinții frontali nu se ating la ocluzie

Aceste dezechilibre nu afectează doar aspectul, ci și modul în care mesteci sau vorbești. O soluție discretă pentru corectarea acestor probleme o reprezintă aparatul dentar invizibil, ideal pentru adulți sau pentru cei care își doresc un tratament cât mai puțin vizibil.

3. Spații mari între dinți (diasteme)

Spațiile între dinți nu sunt doar o chestiune de estetică. Ele pot favoriza pătrunderea alimentelor, inflamații gingivale și migrarea treptată a dinților.

Ortodonția oferă soluții rapide și eficiente pentru închiderea acestora: de la aparate fixe clasice până la alignere transparente.

4. Dificultăți la masticație sau vorbire

Dacă îți este greu să muști dintr-un aliment sau simți că anumite zone ale dentiției nu se ating corect când închizi gura, este posibil să existe o problemă ortodontică. În timp, o mușcătură incorectă poate provoca:

  • dureri de maxilar
  • dureri de cap
  • blocaje ale articulației temporo-mandibulare
  • uzura inegală a smalțului
  • problemele de pronunție ale unor sunete pot apărea și ele în cazul dinților proeminenți sau al unui open bite.

5. Scrâșnirea dinților (bruxism)

Bruxismul poate fi cauzat de stres, dar și de o ocluzie incorectă. Dacă maxilarul nu se aliniază corect, mușchii lucrează excesiv, iar organismul poate reacționa prin strângerea involuntară a dinților, în special noaptea.

Corectarea mușcăturii reduce tensiunea, protejează smalțul și scade durerea musculară.

6. Respirația orală

Respirația preponderent pe gură poate fi un semn al unui dezechilibru la nivelul dezvoltării maxilare. Aceasta afectează poziția limbii, formează arcade înguste și favorizează apariția dinților înghesuiți.

La copii, respirația orală este un indicator important pentru un consult ortodontic, ideal încă de la vârsta de 7 ani.

7. Întârzierea erupției dentare la copii

La cei mici, momentul căderii dinților de lapte și apariția celor permanenți este esențial. Dacă erupția întârzie sau apare prea devreme, există riscul ca viitorii dinți să se poziționeze greșit. O evaluare ortodontică timpurie poate preveni tratamente laborioase în adolescență.

Cât costă un aparat dentar?

Prețul variază în funcție de:

  • tipul aparatului dentar (metal, ceramic, safir, invizibil)
  • durata tratamentului
  • complexitatea cazului
  • vârsta pacientului

Pentru o evaluare corectă și pentru a vedea tarifele actuale, poți consulta lista completă prețuri ortodonție.

