Antena Căutare
Home News Social Tradiții și superstiții de Bobotează 2026. Ce nu este bine să facem pe 6 ianuarie

Tradiții și superstiții de Bobotează 2026. Ce nu este bine să facem pe 6 ianuarie

Boboteaza se numără printre cele mai importante sărbători creștine, fiind numită și Epifanie, Teofanie sau Arătarea Domnului. În fiecare an, pe 6 ianuarie, credincioșii sărbătoresc ziua în care Iisus a fost botezat în râul Iordan. Iată ce tradiții și superstiții există la această dată din calendar.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 05 Ianuarie 2026, 15:19 | Actualizat Luni, 05 Ianuarie 2026, 16:41
Galerie
Boboteaza se numără printre cele mai importante sărbători creștine, fiind numită și Epifanie, Teofanie sau Arătarea Domnului | Hepta

Sărbătorile de iarnă se încheie pe 6 ianuarie, după Bobotează. În fiecare an, la această dată se marchează un moment crucial pentru biserică: botezul lui Iisus Hristos de către Ioan Botezătorul în râul Iordan.

Citește și: Rețetă pas cu pas pentru plăcintele Sfântului Ioan. Cum se pregătește preparatul tradițional

Acest eveniment este descris în evangheliile sinoptice (Matei, Marcu și Luca), punând accent pe faptul că Mântuitorul a venit din Galileea la râul Iordan pentru a cere să fie botezat, potrivit crestinortodox.ro.

Ce obiceiuri sunt respectate cu strictețe de Bobotează

Articolul continuă după reclamă

Pentru că este o zi foarte specială, credincioșii au grijă să respecte cu strictețe toate tradițiile de Bobotează. Încă din bătrâni există o mulțime de obiceiuri legate de data de 6 ianuarie.

Se spune că este mare păcat să spălăm haine de Arătarea Domnului. Apa ar avea puteri miraculoase de Bobotează și nu se strică niciodată, însă este interzis să o „murdărim” cu lături.

Tot pe 6 ianuarie se sfințesc toate apele. Mai mult, un obicei care se păstrează din generație în generație este cel legat de bărbații care sar în apa rece pentru a recupera crucea aruncată de preot în ziua de Bobotează, conform sursei citate mai sus. Se zice că cel care reușește să o scoată din apă va avea noroc tot anul.

Citește și: Boboteaza 2026. Programul slujbei de la Catedrala Patriarhală din București și informații utile pentru cei care vor Agheasma Mare

Pe vremuri exista o tradiție de care puțini mai țin cont acum numită „Iordănitul femeilor”. La această dată, în unele sate din nordul țării, femeile se adunau într-un grup mare la cineva pentru a petrece toată noaptea. Acestea aduceau mâncare și băutură, iar la primele ore ale dimineții ieșeau pe stradă și luau cu „forța” bărbații care apăreau întâmplător pentru a-i duce la rău, amenințându-i cu aruncatul în apă.

De asemenea, fetele nemăritate își pot visa alesul. Acestea trebuie să își lege de inelar un fir roșu de mătase și să își pună sub pernă busuioc pentru a-și putea vedea soțul.

Superstiții de Bobotează 2026

Încă din bătrâni se spune că fetele care vor aluneca pe gheață de Bobotează se vor căsători în același an. Tot pe 6 ianuarie se zice că cerurile se deschid, iar îngerul păzitor le va dea de știre tinerilor cu cine se vor căsători.

Mai mult, există superstiții legate și de vreme. Dacă va ploua de Arătarea Domnului, iarna o să fie lungă. De altfel, soarele și cerul senin prezice o vară frumoasă.

Citește și: Mesaje și felicitari de Bobotează pentru cei dragi. Ce se urează de Botezul Domnului

Dacă bate crivățul, este semn că vor fi roade bogate, iar dacă va curge apa din streașină, se va face vin bun tot anul. În plus, dacă de Bobotează pomii sunt acoperiți de brumă, va fi belșug și sănătate.

Colaj cu un preot și o persoană cu o cruce în mână luată dintr-un râu
+5
Mai multe fotografii

Și agheasma de la preot are un rol important. Se zice că protejează casă de spiritele rele, moroi, șerpi, purici, boli, dar și de persoanele cu intenții malefice. De asemenea, aceasta prevestește recolte bogate și o gospodărie liniștită, ferită de necazuri, conform alba24.ro.

Cum a reacționat Radu Paraschivescu după glumele legate de asemănările fizice dintre el și Nicolas Maduro... (P) Testul de anxietate: un prim pas pentru înțelegerea propriilor simptome...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cu ce se ocupă românii care l-au surclasat pe Ion Ţiriac în topul ierarhiei miliardarilor anunţat de americani Cu ce se ocupă românii care l-au surclasat pe Ion Ţiriac în topul ierarhiei miliardarilor anunţat de americani
Observatornews.ro Oraşul din România inclus de britanici în topul destinaţiilor cu cele mai ieftine zboruri Oraşul din România inclus de britanici în topul destinaţiilor cu cele mai ieftine zboruri
Antena 3 O insulă pitorească din Grecia oferă cazare și o masă gratuită pe zi celor care îngrijesc pisicile fără stăpân O insulă pitorească din Grecia oferă cazare și o masă gratuită pe zi celor care îngrijesc pisicile fără stăpân
SpyNews Cum se menține Iuliana Pepene în formă. Salata din trei ingrediente care o ajută să arate ca în reviste Cum se menține Iuliana Pepene în formă. Salata din trei ingrediente care o ajută să arate ca în reviste

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Rezultate Loto azi, 4 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi, 4 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și...
Gustări pe care este recomandat să le eviți atunci când ești stresată. Ce spun specialiștii în sănătate
Gustări pe care este recomandat să le eviți atunci când ești stresată. Ce spun specialiștii în sănătate Catine.ro
Când vine pensia în ianuarie 2026. Poșta Română a făcut oficial anunțul așteptat de toți pensionarii
Când vine pensia în ianuarie 2026. Poșta Română a făcut oficial anunțul așteptat de toți pensionarii
Cum s-a schimbat viața actriței Neslihan Atagul de când a devenit mămică pentru prima oară. Ce a declarat vedeta
Cum s-a schimbat viața actriței Neslihan Atagul de când a devenit mămică pentru prima oară. Ce a declarat vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Ce cadou impresionant va primi Romina Gingașu de la soțul ei, miliardarul Piero Ferrari, cu ocazia aniversării a 9 ani de relație
Ce cadou impresionant va primi Romina Gingașu de la soțul ei, miliardarul Piero Ferrari, cu ocazia aniversării a 9... Elle
Cum se menține Iuliana Pepene în formă. Salata din trei ingrediente care o ajută să arate ca în reviste
Cum se menține Iuliana Pepene în formă. Salata din trei ingrediente care o ajută să arate ca în reviste Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ce poți pune în aluat în loc de drojdie. Alternativele pe care le poți folosi
Ce poți pune în aluat în loc de drojdie. Alternativele pe care le poți folosi HelloTaste.ro
O insulă pitorească din Grecia oferă cazare și o masă gratuită pe zi celor care îngrijesc pisicile fără stăpân
O insulă pitorească din Grecia oferă cazare și o masă gratuită pe zi celor care îngrijesc pisicile fără... Antena3.ro
Cum îți poți schimba adresa Gmail. Google a anunțat o funcție importantă
Cum îți poți schimba adresa Gmail. Google a anunțat o funcție importantă useit
Horoscopul zilei de 6 ianuarie 2026. Săgetătorii se simt iubiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 6 ianuarie 2026. Săgetătorii se simt iubiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Parlamentul a devenit anexa Guvernului. Puterea executivă se pregătește să acapareze și puterea judecătorească
Parlamentul a devenit anexa Guvernului. Puterea executivă se pregătește să acapareze și puterea judecătorească Jurnalul
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Reguli noi pentru şoferi: camere de monitorizare, radare fixe şi amenzi mai mari. De când cresc sancţiunile
Reguli noi pentru şoferi: camere de monitorizare, radare fixe şi amenzi mai mari. De când cresc sancţiunile Observator
Care sunt beneficiile consumului de ghimbir. Ce efecte favorabile poate avea pentru sănătate
Care sunt beneficiile consumului de ghimbir. Ce efecte favorabile poate avea pentru sănătate MediCOOL
Affogato, cel mai rafinat mod în care italienii își beau cafeaua
Affogato, cel mai rafinat mod în care italienii își beau cafeaua HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  UseIT
Paste amatriciana. Rețeta rapidă a unui preparat clasic italienesc
Paste amatriciana. Rețeta rapidă a unui preparat clasic italienesc Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x