Tradiții și superstiții de Bobotează 2026. Ce nu este bine să facem pe 6 ianuarie

Boboteaza se numără printre cele mai importante sărbători creștine, fiind numită și Epifanie, Teofanie sau Arătarea Domnului. În fiecare an, pe 6 ianuarie, credincioșii sărbătoresc ziua în care Iisus a fost botezat în râul Iordan. Iată ce tradiții și superstiții există la această dată din calendar.

Sărbătorile de iarnă se încheie pe 6 ianuarie, după Bobotează. În fiecare an, la această dată se marchează un moment crucial pentru biserică: botezul lui Iisus Hristos de către Ioan Botezătorul în râul Iordan.

Acest eveniment este descris în evangheliile sinoptice (Matei, Marcu și Luca), punând accent pe faptul că Mântuitorul a venit din Galileea la râul Iordan pentru a cere să fie botezat, potrivit crestinortodox.ro.

Ce obiceiuri sunt respectate cu strictețe de Bobotează

Pentru că este o zi foarte specială, credincioșii au grijă să respecte cu strictețe toate tradițiile de Bobotează. Încă din bătrâni există o mulțime de obiceiuri legate de data de 6 ianuarie.

Se spune că este mare păcat să spălăm haine de Arătarea Domnului. Apa ar avea puteri miraculoase de Bobotează și nu se strică niciodată, însă este interzis să o „murdărim” cu lături.

Tot pe 6 ianuarie se sfințesc toate apele. Mai mult, un obicei care se păstrează din generație în generație este cel legat de bărbații care sar în apa rece pentru a recupera crucea aruncată de preot în ziua de Bobotează, conform sursei citate mai sus. Se zice că cel care reușește să o scoată din apă va avea noroc tot anul.

Pe vremuri exista o tradiție de care puțini mai țin cont acum numită „Iordănitul femeilor”. La această dată, în unele sate din nordul țării, femeile se adunau într-un grup mare la cineva pentru a petrece toată noaptea. Acestea aduceau mâncare și băutură, iar la primele ore ale dimineții ieșeau pe stradă și luau cu „forța” bărbații care apăreau întâmplător pentru a-i duce la rău, amenințându-i cu aruncatul în apă.

De asemenea, fetele nemăritate își pot visa alesul. Acestea trebuie să își lege de inelar un fir roșu de mătase și să își pună sub pernă busuioc pentru a-și putea vedea soțul.

Superstiții de Bobotează 2026

Încă din bătrâni se spune că fetele care vor aluneca pe gheață de Bobotează se vor căsători în același an. Tot pe 6 ianuarie se zice că cerurile se deschid, iar îngerul păzitor le va dea de știre tinerilor cu cine se vor căsători.

Mai mult, există superstiții legate și de vreme. Dacă va ploua de Arătarea Domnului, iarna o să fie lungă. De altfel, soarele și cerul senin prezice o vară frumoasă.

Dacă bate crivățul, este semn că vor fi roade bogate, iar dacă va curge apa din streașină, se va face vin bun tot anul. În plus, dacă de Bobotează pomii sunt acoperiți de brumă, va fi belșug și sănătate.

Și agheasma de la preot are un rol important. Se zice că protejează casă de spiritele rele, moroi, șerpi, purici, boli, dar și de persoanele cu intenții malefice. De asemenea, aceasta prevestește recolte bogate și o gospodărie liniștită, ferită de necazuri, conform alba24.ro.