Antena Căutare
Home News Social (P) Testul de anxietate: un prim pas pentru înțelegerea propriilor simptome

(P) Testul de anxietate: un prim pas pentru înțelegerea propriilor simptome

Anxietatea își poate face apariția în urma unor evenimente majore, schimbări relaționale, episoade traumatizante trăite.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 05 Ianuarie 2026, 16:08 | Actualizat Luni, 05 Ianuarie 2026, 16:08

În general, acestea sunt unele dintre cauzele care stau la baza ei, dar mai pot fi și altele, cum sunt cele de natură genetică. În situația în care bănuiești că ai putea suferi de această afecțiune este important să apelezi la ajutorul unui specialist ca să ai parte de mai multă claritate, dar și de un plan de lucru complex. Există indicatorii emoționali, care pot sugera un nivel crescut de anxietate și pot veni cu informații utile în această situație. Descoperă în rândurile următoare mai multe detalii și recomandări pe acest subiect!

Principalele simptome

Anxietatea se poate instala subtil, fără ca tu să-ți dai seama. E important de înțeles că această afecțiune nu este o simplă stare trecătoare, ci e caracterizată de simptome, cum ar fi neliniștea și tensiunea, care persistă și se pot accentua, dacă nu sunt tratate. Ele nu se rezolvă de la sine, iar amânarea solicitării unei intervenții specializate poate afecta și mai mult viața persoanei respective. Anxietatea se exprimă, la nivel mental, prin gânduri repetitive, scenarii negative și o teamă constantă legată de viitor. Pe partea fizică, bătăile accelerate ale inimii, senzația de lipsă de aer, tensiunea musculară sau durerile de stomac, care pot apărea aparent fără un motiv clar, sunt principalele semnale de avertizare. Organismul transmite astfel indicii care arată că este nevoie de o pauză și de o îngrijire specială. Ca efecte, afecțiunea poate conduce la scăderea randamentului de muncă, la tendința de izolare, dar și la retragerea din mediul social.

Cum te poate ajuta un test de anxietate

Articolul continuă după reclamă

Un test de anxietate poate spulbera orice îndoială asupra acestei situații și veni cu claritate. Pe baza testului, specialistul evaluează răspunsurile ca să vadă dacă este vorba sau nu de acest diagnostic. Prin parcurgerea întrebărilor, persoana respectivă este încurajată să aibă sinceritate și să își analizeze îndeaproape propriile emoții. Astfel poate ajunge să recunoască emoții pe care e posibil să le fi ignorat până în acel moment. Procesul poate fi revelator, în special pentru cei care au normalizat stresul și tensiunea constantă.

Metode și recomandări utile în tratarea afecțiunii

În ziua de astăzi se găsesc tot felul de metode și soluții care să vină în ajutorul celor care suferă de anxietate. Deși această afecțiune nu se vindecă definitiv, există însă tehnici care pot veni în sprijinul celor afectați ca aceștia să reușească să gestioneze mai eficient trăirile pe care le au. Recunoașterea semnelor care vorbesc despre anxietate, lucrul constant cu un terapeut potrivit, dar și adoptarea unui stil de viață echilibrat reprezintă puncte-cheie în procesul de tratare. Terapia cognitiv-comportamentală este una dintre cele mai întâlnite tehnici folosite de psihoterapeuți, care poate ajuta clientul să-și identifice tiparele negative de gândire și să le înlocuiască cu altele realiste. În ceea ce privește rutina de zi cu zi, îmbunătățirea calității somnului și introducerea mișcării regulate pot avea un impact considerabil asupra nivelului de anxietate, scrie healthline.com. De altfel, activitățile de relaxare, cum ar fi mindfulness, și descoperirea unor noi abilități și pasiuni pot fi resurse importante de ajutor.

Tradiții și superstiții de Bobotează 2026. Ce nu este bine să facem pe 6 ianuarie...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cu ce se ocupă românii care l-au surclasat pe Ion Ţiriac în topul ierarhiei miliardarilor anunţat de americani Cu ce se ocupă românii care l-au surclasat pe Ion Ţiriac în topul ierarhiei miliardarilor anunţat de americani
Observatornews.ro Oraşul din România inclus de britanici în topul destinaţiilor cu cele mai ieftine zboruri Oraşul din România inclus de britanici în topul destinaţiilor cu cele mai ieftine zboruri
Antena 3 O insulă pitorească din Grecia oferă cazare și o masă gratuită pe zi celor care îngrijesc pisicile fără stăpân O insulă pitorească din Grecia oferă cazare și o masă gratuită pe zi celor care îngrijesc pisicile fără stăpân
SpyNews Cum se menține Iuliana Pepene în formă. Salata din trei ingrediente care o ajută să arate ca în reviste Cum se menține Iuliana Pepene în formă. Salata din trei ingrediente care o ajută să arate ca în reviste

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Rezultate Loto azi, 4 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi, 4 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și...
Gustări pe care este recomandat să le eviți atunci când ești stresată. Ce spun specialiștii în sănătate
Gustări pe care este recomandat să le eviți atunci când ești stresată. Ce spun specialiștii în sănătate Catine.ro
Când vine pensia în ianuarie 2026. Poșta Română a făcut oficial anunțul așteptat de toți pensionarii
Când vine pensia în ianuarie 2026. Poșta Română a făcut oficial anunțul așteptat de toți pensionarii
Cum s-a schimbat viața actriței Neslihan Atagul de când a devenit mămică pentru prima oară. Ce a declarat vedeta
Cum s-a schimbat viața actriței Neslihan Atagul de când a devenit mămică pentru prima oară. Ce a declarat vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Ce cadou impresionant va primi Romina Gingașu de la soțul ei, miliardarul Piero Ferrari, cu ocazia aniversării a 9 ani de relație
Ce cadou impresionant va primi Romina Gingașu de la soțul ei, miliardarul Piero Ferrari, cu ocazia aniversării a 9... Elle
Cum se menține Iuliana Pepene în formă. Salata din trei ingrediente care o ajută să arate ca în reviste
Cum se menține Iuliana Pepene în formă. Salata din trei ingrediente care o ajută să arate ca în reviste Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ce poți pune în aluat în loc de drojdie. Alternativele pe care le poți folosi
Ce poți pune în aluat în loc de drojdie. Alternativele pe care le poți folosi HelloTaste.ro
O insulă pitorească din Grecia oferă cazare și o masă gratuită pe zi celor care îngrijesc pisicile fără stăpân
O insulă pitorească din Grecia oferă cazare și o masă gratuită pe zi celor care îngrijesc pisicile fără... Antena3.ro
Cum îți poți schimba adresa Gmail. Google a anunțat o funcție importantă
Cum îți poți schimba adresa Gmail. Google a anunțat o funcție importantă useit
Horoscopul zilei de 6 ianuarie 2026. Săgetătorii se simt iubiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 6 ianuarie 2026. Săgetătorii se simt iubiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Parlamentul a devenit anexa Guvernului. Puterea executivă se pregătește să acapareze și puterea judecătorească
Parlamentul a devenit anexa Guvernului. Puterea executivă se pregătește să acapareze și puterea judecătorească Jurnalul
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Reguli noi pentru şoferi: camere de monitorizare, radare fixe şi amenzi mai mari. De când cresc sancţiunile
Reguli noi pentru şoferi: camere de monitorizare, radare fixe şi amenzi mai mari. De când cresc sancţiunile Observator
Care sunt beneficiile consumului de ghimbir. Ce efecte favorabile poate avea pentru sănătate
Care sunt beneficiile consumului de ghimbir. Ce efecte favorabile poate avea pentru sănătate MediCOOL
Affogato, cel mai rafinat mod în care italienii își beau cafeaua
Affogato, cel mai rafinat mod în care italienii își beau cafeaua HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  UseIT
Paste amatriciana. Rețeta rapidă a unui preparat clasic italienesc
Paste amatriciana. Rețeta rapidă a unui preparat clasic italienesc Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x