Panterna neagră pierdută din Bulgaria, ar fi fost văzută în Giurgiu. Ce au transmis autoritățile

Pantera neagră evadată dintr-o grădină zoologică din Bulgaria creaază panică în România. Mai mulți localnici din județul Giurgiu susțin că au văzut animalul sălbatic și chiar au publicat imagini pe rețelele sociale.

În urmă cu o săptămână, autoritățile bulgare au raportat evadarea unei pantere negre dintr-o grădină zoologică privată din zona Shumen, nord‑estul Bulgariei. Ca răspuns, s-a mobilizat o adevărată operațiune în forță: drone cu camere termice, capcane, momeli și o celulă de criză coordonată de Poliție și serviciile forestiere bulgare, insă animalul nu a fost încă găsit.

Imaginile distribuite pe rețelele de socializare au pus localnicii în alertă, iar acum se crede că animalul sălbatic ar fi trecut granița, în România. Pantera ar fi fost văzută în Giurgiu, iar oamenii spun că sunt îngroziți.

Pantera Neagră pierdută din Bulgaria ar fi fost văzută în Giurgiu

Pe 29 iunie, un bărbat din comuna Puieni (județul Giurgiu) a sunat la 112, raportând că a observat urme mari, în jur de 7–9 cm, ale unui animal sălbatic — susținând că ar putea fi pantera fugită din Bulgaria, relatează observatornews.ro. Poliția și jandarmeria s-au deplasat de urgență, însă nu au găsit animalul.

Ulterior, în noaptea de 29 spre 30 iunie, un alt apel 112 a semnalat prezența panterei în cartierul Istru, municipiul Giurgiu, însă și de data aceasta verificările au fost negative.

În timp ce autoritățile sunt în alertă, localnicii sunt curioși și chiar susțin că au filmat animalul evadat de la grădina zoologică în jurul localității.

„Pantera din Giurgiu, care e animal sălbatic, a fost filmată de niște copii care și-au pus viața în pericol, fără să își dea seama”, a scris un utilizator pe Facebook, în descrierea unui videoclip.

În același timp, primarul comunei Prundu a oferit declarații în exclusivitate pentru fanatik.ro, despre întreaga situație. Acesta susține că a fost personal la fața locului, dar nu a văzut nimic.

„Pot să vă spun niște mici detalii, cam ce am aflat eu. În jurul orelor 16, ieri, pe 29, cineva a sesizat prin apel la 112 cu privire la faptul că undeva între Prundu și Puieni, pe malul Dunării, s-ar fi găsit ceva urme care ar fi de la pantera respectivă, apărută de la bulgari. Din ce am vorbit cu șeful de post și cu cei de la secția 7 Băneasa, s-ar fi deplasat un echipaj cu trei polițiști. Au verificat, au văzut niște urme acolo, dar atât. Altceva nu s-a găsit. Din ce au spus, nu erau urme chiar recente, ci de câteva zile. Au mers undeva la 6 kilometri, inclusiv cu cel care a apelat la 112. Nu s-a confirmat nimic. Am auzit că acum ar fi undeva în cartierul Istru din municipiul Giurgiu.

Am fost și eu acolo, nu am văzut absolut nimic. Da, am mai vorbit cu câțiva cetățeni. Le-am zis să evite locul, să evite să meargă la plajă, dacă se duc pe acolo, sau la pește până se lămurește tot. Le-am spus celor despre care știam că mergeau la pescuit din ăsta sportiv. Am vorbit cu foarte mulți cetățeni care ieri se aflau la Dunăre. Au zis că nu au văzut nimic. Vedeau mai mulți pantera dacă era, că nu era vreun animăluț pe care nu îl vezi”, a declarat Gigi Cristescu.

Ce spun autoritățile din România despre situația panterei negre evadate de la grădina zoologică din Bulgaria

În același timp, autoritățile române sunt în alertă și verifică fiecare apel primit la serviciul de urgență. În comunicatul oficial emis, Jandarmeria face apel la cetățeni să fie prudenți și să nu intervină în astfel de situații.

„În data de 30.06.2025, în jurul orei 03:00, un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Giurgiu a fost direcționat în cartierul Istru din municipiul Giurgiu în urma unui apel 112, prin care o persoană sesiza că ar fi observat un animal care părea a fi o panteră neagră. Ajunși la fața locului, jandarmii au constatat faptul că animalul descris de apelant nu se afla în zonă. Totodată, nu au fost găsite alte urme sau indicii.

Echipajul de jandarmi a continuat desfășurarea activităților pentru asigurarea măsurilor de ordine și de protecție a zonei până la ora 09:00. De asemenea, au fost permanentizate activitățile de verificare și monitorizare a zonelor apropiate.

Le recomandam cetățenilor ca în astfel de situații să apeleze numărul unic de urgență 112, să nu încerce să intervină pentru a nu-și pune propria viață în pericol și să respecte recomandările forțelor de ordine”, au declarat jandarmii.