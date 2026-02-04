Antena Căutare
Peste 125.000 de români de toate vârstele pot circula gratis cu STB, fără ca vreun controlor să le poată da amendă! Cum e posibil

Descoperă care sunt românii care pot călători în mod gratuit prin București cu autobuzul, tramvaiul sau troleibuzul.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 04 Februarie 2026, 16:45 | Actualizat Miercuri, 04 Februarie 2026, 20:06
Descoperă care sunt românii care pot circula fără bilet cu STB | hepta

O situație surprinzătoare a ieșit recent la iveală. Se pare că peste 125.000 de români pot călători în mod gratuit cu Societatea de Transport București (STB), fără să primească amendă de la controlori. Descoperă cine sunt „norocoșii” și care este explicația pentru această situație, de fapt.

Peste 125.000 de români pot călători cu STB fără să primească amenzi de la controlori. Care este explicația și cine sunt „norocoșii”

Este vorba despre acei români care dețin cărți electronice de identitate. Aceștia nu pot primi deocamdată amenzi din partea controlorilor. Motivul? Angajații companiei nu au în prezent cititoare pentru noile cărți de identitate. Astfel, având în vedere această situație, peste 125.000 de români pot călători liniștiți, căci nu pot primi amenzi de la controlori.

Să luăm un exemplu. Dacă un cetățean a călătorit fără bilet și a fost prins de un controlor, atunci acesta are datoria să explice sancțiunea. Vinovatul are are posibilitatea de a plăti pe loc suprataxa de 80 de lei, cash sau prin intermediul cardului bancar. În caz contrar, acesta poate opta pentru varianta de a plăti amenda, ce este cuprinsă între 300 și 500 de lei. Totuși, lucrurile se opresc aici, căci întocmirea procesului verbal nu se poate. Motivul?

Pentru întocmirea procesului verbal este nevoie să fie trecută adresa călătorului prins fără bilet. Totuși, dacă acesta deține o carte de identitate electronică, pe document nu mai apare scrisă adresa. Așadar, fără un cititor special, procesul verbal nu poate fi întocmit, arată cei de la b365.ro.

Până în rpezent, potrivit datelor de la Evidența Populației, peste 125.000 de bucureșteni au deja cărți noi de identitate. Totuși, aceștia nu vor mai fi „norocoși” pentru mult timp, căci reprezentanții Societății de Transport București (STB) au declarat faptul că nu va mai dura mult până ce controlorii vor deține și aceste cititoare speciale pentru noile cărți de identitate electronice. Până atunci, numeroși români pot călători liniștiți cu tramvaiul, troleibuzul sau autobuzul, căci nu pot primi amendă.

imagine cu autobuz in bucuresti

În prezent, STB riscă să intre în insolvență dacă nu își va achita datoriile la ANAF. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a dezvăluit recent faptul că el și consilierii săi încearcă să găsească o soluție pentru situația actuală. Se pare că doar 17% din bugetul STB este acoperit din vânzarea de bilete și abonamente, iar restul este acoperit de subvențiile din bugetul Primăriei Municipiului București (PMB). Constantin Tobescu, purtător de cuvânt al Societății de Transport București, a dezvăluit de curând faptul că în 2025 s-a înregistrat un număr și mai mare de călători fără bilet.

