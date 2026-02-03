Antena Căutare
Pensionarii riscă să piardă gratuitatea la STB! Ce a anunțat primarul Ciprian Ciucu

Veste nu tocmai bună pentru pensionari! Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că are de gând să elimine gratuitățile la STB. Află mai multe detalii despre acest subiect.

Publicat: Marti, 03 Februarie 2026, 15:53 | Actualizat Marti, 03 Februarie 2026, 19:18
Sunt surse ce susțin faptul că primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu, ar avea în plan să lase pensionarii fără gratuități la STB. Nu este vorba deocamdată despre o decizie oficială, ci mai degrabă despre un proiect aflat pe masă, în discuții. Descoperă care este categoria de pensionari care riscă să rămână fără dreptul de a călători în mod gratuit cu tramvaiul, autobuzul sau troleibuzul, în Capitală.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că are de gând să elimine gratuitățile la STB pentru pensionari

Una dintre veștile mai puțin bune ale momentului a venit recent din partea primarului Capitalei, Ciprian Ciucu. Se pare că acesta ar avea în plan un proiect ce presupune limitarea acordării gratuității STB pensionarilor. Mai exact, edilul ar intenționa să limiteze accesul gratuit pe autobuz, tramvai sau troleibuz doar pentru acei pensionari care au pensii de cel mult 3.000 de lei. Astfel, cei care câștigă peste 3.000 de lei ar putea pierde gratuitatea de care beneficiază de ani de zile pentru mijloacele de transport în comun ale Societății de Transport București (STB).

Totuși, sursele susțin faptul că nu este vorba despre o măsură concretă deocamdată, ci doar despre un simplu proiect aflat pe masă, în discuție. Momentan, primarul Ciprian Ciucu nu are o majoritate clar conturată în Consiliul General, situație ce îngreunează analiza și adoptarea unor proiecte.

Această măsură ar putea fi adoptată pe fondul problemelor existente la STB, care riscă sp intre în insolvență.

Tot recent, adică săptămâna trecută, primarul Ciprian Ciucu a propus majorarea tarifului călătoriei, însă propunerea a fost respinsă.

„De ce l-am pus pe ordinea de zi, este că sunt extrem, extrem de îngrijorat cu privire la situaţia STB. Sunt extrem, extrem de îngrijorat. Mi se pare că este corect, situaţia aproape disperată în care ne aflăm cu STB-ul astăzi”, a spus primarul Capitalei, potrivit news.ro.

Se pare că doar 17% din bugetul STB este acoperit din vânzarea de bilete și abonamente, iar restul este acoperit de subvențiile din bugetul Primăriei Municipiului București (PMB). Anual, subvențiile pentru transportul public și cele pentru energia termică se ridică la 2,5 miliarde de lei, adică jumătate din bugetul Capitalei, sunt informațiile prezentate de adevarul.ro.

În prezent, datoria STB către ANAF este de 100 de milioane de lei.

„Conform datelor pe care le am, datoria către ANAF, care ştiţi că e aceea de unu virgulă câteva miliarde în fiecare an, dar rostogolită şi gândită cu ANAF-ul, pe care ANAF-ul a luat gaj autobuzele, troleibuzele şi tramvaiele, această datorie trebuie să fie eşalonată cu o plată lunară, e undeva la 100 de milioane. Sper să nu greşesc. Pe care n-am avut de unde să o plătim pe 1, pe 12, pe banii pe care i-am primit pe luna ianuarie. Şi dacă nu o vom plăti, în luna februarie, ANAF-ul nu are posibilitatea legală să ne păsuiască, nu pot să nu ne ia tramvaile, autobuzele. Nu au cum. Şi ANAF-ul va opera sistemul de transport public în Bucureşti, dacă vreţi, da?”, a explicat primarul, care a dezvăluit faptul că el și consilierii au discutat cu conducerea STB ca să găsească soluții de redresare a companiei, pentru a preveni intrarea acesteia în insolvență.

colaj foto cu ciprian ciucu si autobuz stb

Rămâne de văzut care sunt următoarele posibile soluții propuse de Primăria Capitalei pentru redresarea STB.

