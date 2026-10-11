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Cel mai bântuit drum din lume, la doar 50 de minute de New York. Ce spun șoferii că au văzut acolo

Un drum din Statele Unite a fost desemnat, pentru al treilea an consecutiv, cel mai bântuit din lume. Se află la aproximativ 50 de minute de New York, traversează o zonă împădurită și este înconjurat de povești care le dau fiori chiar și celor mai curajoși șoferi.

Autor: Patrisia Bratan
Publicat: Duminica, 11 Octombrie 2026, 10:00 | Actualizat Sambata, 10 Octombrie 2026, 21:15
În America ar exista un drum bântuit | pexels
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Există drumuri pe care oamenii le evită din cauza traficului, a curbelor periculoase sau a condițiilor meteo. În statul american New Jersey, însă, o șosea a devenit cunoscută dintr-un motiv cu totul diferit. Clinton Road, un traseu care străbate pădurile din West Milford, este considerat unul dintre cele mai misterioase drumuri din lume. De-a lungul anilor, în jurul său s-au adunat numeroase legende despre apariții stranii, vehicule-fantomă și fenomene pe care unii șoferi susțin că nu și le pot explica. Popularitatea locului a crescut atât de mult, încât a ajuns din nou pe primul loc într-un clasament internațional al drumurilor asociate cu povești paranormale.

Unde se află cel mai bântuit drum din lume

Clinton Road se află în localitatea West Milford, din comitatul Passaic, statul New Jersey, la aproximativ 50 de minute de New York. Drumul are o lungime de aproximativ 16 kilometri și traversează o regiune împădurită, în care casele și zonele locuite sunt rare. Ziua, peisajul poate părea unul obișnuit. Șoseaua este mărginită de copaci înalți, iar liniștea pădurii atrage inclusiv persoane interesate de natură și de locurile mai puțin cunoscute. După lăsarea întunericului, însă, atmosfera se schimbă.

Coroanele dese ale copacilor reduc vizibilitatea, iar anumite porțiuni ale drumului sunt foarte întunecate. Tocmai această izolare a contribuit la apariția poveștilor care au transformat Clinton Road într-o adevărată atracție pentru pasionații de mistere. Potrivit www.nypost.com, șoseaua a fost desemnată cel mai bântuit drum din lume pentru al treilea an consecutiv, într-un clasament realizat de o companie de închirieri auto.

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De ce a fost desemnat Clinton Road cel mai bântuit drum din lume

Specialiștii companiei au analizat interesul publicului pentru drumurile asociate cu legende paranormale, folosind date despre căutările efectuate pe Google și TikTok.
Au fost luate în considerare și clasamentele realizate în anii precedenți. Rezultatele au arătat că interesul pentru Clinton Road este uriaș. Între iulie 2025 și iulie 2026, drumul a generat peste un milion de căutări online, potrivit datelor prezentate de www.nypost.com. Un alt material, publicat de www.fox5ny.com, arată că șoseaua din New Jersey ocupă prima poziție într-un clasament mondial din 2026, datorită popularității legendelor care o înconjoară.

Legenda copilului-fantomă care ar apărea lângă un pod

Una dintre cele mai cunoscute povești despre Clinton Road este cea a unui copil despre care localnicii spun că ar apărea în apropierea unui pod. Potrivit legendei, spiritul băiatului ar fi rămas în zona unui curs de apă care trece pe sub șosea.
Povestea spune că persoanele care aruncă o monedă în apă ar putea avea parte de o experiență neobișnuită: moneda le-ar fi returnată de o prezență nevăzută. De-a lungul timpului, numeroși curioși au mers în zonă pentru a încerca să verifice legenda.
În apropierea locului cunoscut sub numele de Dead Man’s Curve, monedele lăsate de vizitatori au devenit parte din povestea care atrage noi turiști.

Mașini care apar din senin și dispar în întuneric. Ce povestesc șoferii

O altă legendă care a făcut celebră șoseaua este legată de apariția unor vehicule misterioase. De-a lungul anilor, au circulat relatări despre șoferi care ar fi observat în oglinzile retrovizoare mașini ce păreau să îi urmărească. Printre vehiculele menționate în aceste povești se numără un Chevrolet Camaro negru și o camionetă veche. Potrivit relatărilor, mașinile ar apărea brusc în spatele celor aflați pe drum, pentru ca apoi să dispară fără o explicație evidentă. În alte povești, șoferii vorbesc despre lumini ciudate care ar pluti printre copaci sau s-ar deplasa în apropierea carosabilului. Unele dintre aceste lumini ar fi fost observate în zone în care nu existau alte vehicule.

Creatura misterioasă despre care se spune că ar cutreiera pădurile din New Jersey

Clinton Road este asociat și cu una dintre cele mai cunoscute legende americane: Jersey Devil. Potrivit folclorului local, această creatură misterioasă ar trăi în pădurile din New Jersey și ar avea un aspect neobișnuit. De-a lungul timpului, Jersey Devil a fost descris în numeroase povești, unele dintre ele prezentându-l drept o ființă cu trăsături de animal și capacitatea de a zbura. Legenda a devenit atât de cunoscută, încât a inspirat cărți, producții de televiziune și povești de groază.

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