Prognoza meteo săptămâna 14-20 mai. Cum va fi vremea de luni până vineri

Meteorologii au anunțat prognoza meteo pentru săptămâna în curs - 14 – 20 mai. Iată cum va fi vremea de luni până vineri, ce se întâmplă cu temperaturile și ce fenomene meteo există în această perioadă.

Următorul interval va fi caracterizat printr-o vreme în general instabilă în majoritatea regiunilor țării, în special în prima parte a sa. Un nucleu rece de altitudine va afecta luni mai ales regiunea Moldovei, pentru că mai apoi o viguroasă depresiune mediteraneană să aducă precipitații pe arii extinse în zonele intracarpatice și local în restul teritoriului. Vor fi mai ales averse însoțite de descărcări electrice, iar răzleț va cădea și grindină. Cantitățile de apa estimate a se acumula pe parcursul întregului interval vor fi moderate, ploile cele mai intense fiind așteptate să cadă în zonele montane, dar și în nord-vest. Temperaturile în prima parte a săptămânii vor fi ceva mai apropiate de normalul climatologic al perioadei la nivel național, iar în vest, centru și nord mai ales miercuri se vor înregistra chiar și valori mai scăzute față de media multianuala a decadei a două a lunii mai. Spre finalul săptămânii odată cu ameliorarea precipitațiilor vor crește și temperaturile, care vor ajunge din nou până la valori de 30-31 de grade Celsius în regiunile sudice.

Cum va fi vremea luni, 14 mai 2018

Potrivit vremea.ro, vremea va fi in general instabila in jumatatea estica a tarii, unde pe arii relativ extinse vor cadea averse de ploaie insotite de descarcari electrice. Pe alocuri, indeosebi la munte, se vor acumula cantitati de apa de pana la 10-15 mm. In restul teritoriului ploile isi vor face aparitia doar in mod local si vor fi slabe cantitativ. Vantul va sufla slab in cea mai mare parte a tarii, cel mult moderat in estul Dobrogei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse in general intre 16 si 21 de grade in Transilvania si Maramures, 18-23 de grade in Banat, Crisana si Oltenia, 20-25 de grade in Muntenia si Dobrogea si 17-22 de grade in Moldova, cu cele mai scazute valori asteptate a se inregistra in extremitatea nordica a regiunii. Dimineata in depresiunile din estul Transilvaniei se va putea forma bruma, temperaturile minime urmand sa oscileze in jurul valorii de 0 grade Celsius.

Prognoza meteo pentru marți, 15 mai 2018

Vor cădea averse de ploaie însoțite de descărcări electrice pe arii extinse în aproape toată țara, cu excepția sud-estului, unde acestea se vor semnala numai în mod izolat. Local în vestul țării și la munte cantitățile de apa vor fi mai însemnate, de până la 15-20 de mm, Vremea.ro prognozând și că răzlet va cădea grindină de mici dimensiuni. Vântul va suflă moderat spre tare în estul țării și slab până la moderat în rest. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 19 și 24 de grade în Transilvania, Maramureș, Banat, Crișana și Oltenia (cu valori ușor mai ridicate așteptate doar în estul Olteniei), 23-28 de grade în Muntenia și Dobrogea și 21-26 de grade în Moldova.

Ce temperaturi maxime sunt în ziua de miercuri, 16 mai 2018

I nstabilitatea atmosferica va fi accentuată în cea mai mare parte a țării. Pe spații extinse în vest, centru și nord vor cădea averse de ploaie însoțite de descărcări electrice, iar local cantitățile de apa vor fi mai importante, de până la 20-30 de mm. Izolat va cădea și grindină de dimensiuni mici și medii, iar la începutul averselor își vor face apariția și unele intensificări ale vântului care trecător vor luă aspect de vijelie. În restul țării astfel de fenomene convective se vor semnala doar în mod local, iar în sud-estul extrem numai cu totul izolat. Vântul va suflă moderat în cea mai mare parte a țării, iar în zonele de deal și de munte rafalele (non-convective) vor atinge 50-60 de km/h. Temperaturile maxime vor fi situate în general între 14 și 19 grade în Transilvania, Maramureș, Banat și Crișana, 19-23 de grade în Oltenia și 20-25 de grade în Muntenia, Dobrogea și Moldova, cu valori ușor mai scăzute așteptate a se înregistra în nordul extrem al Moldovei.

Prognoza meteo pentru joi, 17 mai 2018

Vremea va continuă să fie instabilă în regiunile intracarpatice, unde pe arii relativ extinse vor cădea averse de ploaie însoțite de descărcări electrice. Cu toate acestea, cantitățile de apa estimate a se acumula nu vor mai fi la fel de importante precum cele din cursul zilei de miercuri. În restul țării aversele de ploaie se vor semnala doar cu totul izolat și vor fi slabe cantitativ. Vântul va suflă moderat spre tare în jumătatea nordică a țării și slab, cel mult slab până la moderat în cea sudică. Maximele termice vor urcă la prânz până spre 16-21 de grade în Transilvania, Maramureș, Banat și Crișana (cu valori ușor mai ridicate așteptate în sudul Banatului) și 21-26 de grade în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova.

Ce fenomene meteo întâmpinăm vineri, 18 mai

Vineri local în vest, centru și în nord vor mai cădea unele averse slabe de ploaie însoțite de descărcări electrice mai ales în cursul prânzului, în timp ce în restul țării cerul va fi variabil spre mai mult senin, ploile urmând să se semnaleze doar cu totul izolat. Vântul va suflă slab până la moderat în cea mai mare parte a țării, cu unele intensificări trecătoare la tare în Transilvania și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 17 și 22 de grade în Transilvania, Maramureș, Banat și Crișana și 22-27 de grade în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova, cu valori ușor mai scăzute așteptate a se înregistra doar în extremitatea nordică a Moldovei.

Vremea în weekendul 19-20 mai se încălzește

V remea va intră într-un proces de încălzire ușoară în toată țara, în sudul țării maximele urmând să urce până spre 29-31 de grade Celsius, mai ales pe parcursul zilei de duminică. În vest, centru și în nord temperaturile vor crește de asemenea, însă vor fi mai apropiate de normalul climatologic al perioadei: se vor înregistra temperaturi maxime de 21-26 de grade, cu valori ușor mai ridicate în sud-vest duminică. Aversele de ploaie vor fi slabe și vor mai cădea doar izolat în regiunile intracarpatice și la munte, în restul țării cerul urmând să fie variabil spre mai mult senin.

sursa: vremeaido.ro

sursa hartă: vremea.ro