Raed Arafat intervine în scandalul pestei porcine: „Au fost deschise dosare penale pentru cei care au introdus ilegal în ţară produse din carne infectată”

Preşedinte ANSVSA Geronimo Brănescu a spus miercuri, la conferinţa de presă organizată la MAI pe tema stadiului măsurilor pentru combaterea pestei porcine, că acest virus a ajuns la noi în ţară şi prin introducerea în România, prin vamă, de produse din carne infectată.

„S-a intrat prin trafic ilegal de produse, iar noi am identificat produse gospodăreşti necertificate sanitar-veterinar care aveau pesta porcina africană, introduse ilegal în România. Au fost introduse ilegal prin vamă, nedeclarate. Se fac controale autorizate, dar nu le-au putut identifica. (...) Am identificat întotdeauna boala la frontiera României. Autoritatea statului a avut reacţie imediată. Ce-am fi făcut dacă am fi găsit-o în mijlocul ţării ca în alte state?”, a declarat şeful ANSVSA.