Rezultate Loto, 14 mai 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 4,54 milioane de euro

Loteria Română organizează noi trageri Loto duminică, 17 mai 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. În joc au fost puse premii spectaculoase. Iată care sunt numerele câștigătoare la extragerile Loto de joi, 14 mai 2026.

Duminica, 17 mai, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 14 mai, Loteria Romana a acordat 22.344 de castiguri in valoare totala de peste 1,66 milioane de lei.

Tragerile Loto se vor difuza, în direct, în cadrul emisiunii „Românii au noroc”, începând cu ora 18:00. Rezultatele vor fi afișate în timp real pe site-ul nostru.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea următoare.

Ce report Loto a fost anunțat pentru tragerile de duminică, 17 mai 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 23,65 milioane de lei (peste 4,54 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 6,57 milioane de lei (peste 1,26 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,57 milioane de lei (peste 302.600 de euro), iar la categoria a II-a, reportul este in valoare de peste 128.800 de lei (peste 24.700 de euro). La Noroc Plus este in joc un report la categoria I in valoare de peste 94.200 de lei (peste 18.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 367.800 de lei (peste 70.600 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 39.400 de lei. La Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de peste 200.800 de lei (peste 38.500 de euro).

Rezultate Loto 14 mai 2026. Numerele câștigătoare la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Ca în fiecare săptămână, Loteria Română a organizat noi trageri Loto. Reportul pus în joc este de-a dreptul uriaș. Descoperă dacă te afli printre câștigătorii de astăzi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultate Loto la Joker, azi, 14 mai 2026: 5, 24, 9, 37, 11 + 11

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 14 mai 2026: 3,4,7,7,2,4

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 14 mai 2026: 27, 36, 2, 38, 19, 25

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 14 mai 2026: 1, 4, 4, 1, 6, 5

Rezultate Loto la Noroc, azi, 14 mai 2026: 9, 6, 1, 8, 9, 3, 5

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 14 mai 2026: 21, 32, 49, 24, 7, 14