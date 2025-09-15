Rezultate Loto, 14 septembrie 2025. Report la Joker la categoria I de peste 6,35 milioane de euro. Ce premii sunt în joc duminică

Loteria Română a anunțat care au fost câștigurile la tragerile loto de duminică, 14 septembrie 2025, dar și ce report există pentru extragerile de duminică, 14 septembrie 2025. Află ce sume sunt puse în joc.

La tragerile de duminică, 14 septembrie 2025, s-au înregistrat peste 20.200 de câștiguri în valoare totală de peste 4,46 milioane de lei, conform comunicatului transmis de Loteria Română.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea de joi, 18 septembrie 2025.

Câștiguri la Loto după extragerea de duminică, 14 septembrie 2025. Ce a anunțat Loteria Română

La tragerea Noroc Plus, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 221.642,16 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Bistrita.

Rezultate Loto la Noroc Plus, duminică, 14 septembrie 2025: 8 1 9 3 7 0

La tragerea suplimentara Loto 5/40 s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 241.107 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Bailesti.

Rezultate la Loto 5 din 40 tragerea specială, duminică, 14 septembrie 2025: 37, 17, 3, 26, 27, 14

La tragerea Noroc, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 53.342,88 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

Rezultate Loto la Noroc, duminică, 14 septembrie 2025: 2 1 6 2 1 8 2

La tragerea principala Loto 5/40 s-a inregistrat un castig de categoria a II-a in valoare de 62.987 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Alexandria.

Rezultate la Loto 5 din 40, duminică, 14 septembrie 2025: 35, 13, 37, 11, 2, 3

Alte rezultate la extragerile Loto de joi, 11 septembrie 2025

Rezultate Loto la Joker, duminică, 14 septembrie 2025: 32, 38, 5, 29, 34 + 12

Rezultate Loto la Super Noroc, duminică, 14 septembrie 2025: 5 0 1 5 6 2

Rezultate la Loto 6 din 49, duminică, 14 septembrie 2025: 43, 30, 39, 31, 3, 22

Rezultate Loto la Joker tragerea specială, duminică, 14 septembrie 2025: 23, 13, 24, 42, 14 + 18

Rezultate la Loto 6 din 49 tragerea specială, duminică, 14 septembrie 2025: 29, 12, 47, 9, 33, 11

Report la Joker la categoria I de peste 6,35 milioane de euro

Joi, 18 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la Tragerile Speciale Loto Aniversare, care au avut loc duminica, 14 septembrie, Loteria Romana a acordat peste 50.200 de castiguri in valoare totala de peste 4,46 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 31,97 milioane de lei (peste 6,30 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,03 milioane de lei (peste 597.900 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 32,22 milioane de lei (peste 6,35 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 686.800 de lei (peste 135.400 de euro).

La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 205.100 de lei (peste 40.400 de euro).