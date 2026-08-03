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Rezultate Loto, 2 august 2026. Report la Loto 6/49 de peste 9,34 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru tragerile de joi

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de duminică, 2 august 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de joi, 6 august 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc la tragerile următoare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 03 August 2026, 11:10 | Actualizat Luni, 03 August 2026, 11:24
Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 30 iulie 2026, dar și ce report este pus în joc pentru următoarele extrageri, de duminică, 2 august 2026 | sursa foto: Shutterstock/AI
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Joi, 6 august 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 2 august 2026, Loteria Română a acordat peste 24.300 de câștiguri în valoare totală de peste 2, 44 de milioane de lei.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea următoare.

Câștiguri la Loto după extragerea de duminică, 2 august 2026. Ce a anunțat Loteria Română

La tragerea Loto 6/49 de duminică, 2 august 2025, s-au castigat la categoria a II-a 11 premii în valoare de 46.481,38 de lei fiecare.

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  • Rezultate Loto 6/49, 2 august 2026: 13 30 12 49 32 48

Alte rezultate de la extragerile Loto de duminică, 3 august 2026:

Rezultate loto. Numere câştigătoare la Joker, 2 august 2026: 24 27 25 13 40 + 10

Rezultate loto. Numere câştigătoare la Noroc Plus: 6 9 1 0 3 2

Rezultate loto. Numere câştigătoare la Super Noroc: 8 0 3 2 2 6

Rezultate loto. Numere câştigătoare la Noroc: 2 1 4 9 9 4 7

Rezultate loto. Numere câştigătoare la Loto 5 din 40: 22 13 34 30 25 1

Rezultate loto 6/49. Numere câştigătoare la Loto 6 din 49: 13 30 12 49 32 48

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 9,34 milioane de euro

Joi, 6 august 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 2 august 2026, Loteria Romana a acordat peste 24.300 de castiguri in valoare totala de peste 2,44 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 49 milioane de lei (peste 9,34 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,79 milioane de lei (peste 722.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,22 milioane de lei (peste 614.500 de euro), iar la categoriile a II-a si a III-a reportul este de peste 91.200 de lei pentru fiecare dintre aceste doua categorii. La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 561.200 de lei (peste 106.900 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 80.400 de lei. La Super Noroc se inregistreaza la un report cumulat in valoare de peste 355.800 de lei (peste 67.800 de euro).

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