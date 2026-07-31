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Monica Pop, mesaj dureros după ce a suferit un AVC și a fost dusă de urgență la Elias! Ce lovitură grea a primit celebrul medic

Cunoscutul medic Monica Pop a suferit recent un accident vascular cerebral (AVC) și a fost dus la Spitalul Elias. Ce mesaj dureros a transmis de pe patul de spital și de ce s-a întâmplat totul.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 31 Iulie 2026, 12:39 | Actualizat Vineri, 31 Iulie 2026, 14:10
Descopperă ce mesaj a transmis ulterior Monica Pop | captura video antena3
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În cursul zilei de vineri, 31 iulie 2026, s-a aflat faptul că Monica Pop, reputat medic oftalmolog din București, a suferit un accident vascular cerebral (AVC) și a ajuns de urgență la Spitalul Elias, pe secția de Neurologie, pentru îngrijiri de specialitate.

De pe patul de spital, medicula transmis un mesaj dureros în care a explicat de ce s-a întâmplat totul, dar și ce lovitură grea a primit.

Monica Pop, mesaj dureros după ce a suferit un AVC și a fost dusă de urgență la Elias! Ce lovitură grea a primit celebrul medic

Monica Pop este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați medici români. Oameni din întreaga țară își fac programări cu multe luni înainte pentru a-i cere sfatul și pentru a căuta soluție la diferite probleme medicală de natură oftalmologică.

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Recent a ieșit la ivelaă faptul că Monica Pop a suferit un accident vascular cerebral, motiv pentru care a fost dusă la Spitalul Elias, pe secția de Neurologie, pentru supraveghere și recuperare. Acolo, de pe patul de spital, reputatul medic a transmis un mesaj complet neașteptat în care a explicat de ce s-a întâmplat totul, dar și ce lovitură grea a primit.

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Se pare că femeii i s-ar fi făcut rău după ce actualul director al Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice din București ar fi admonestat-o pe holurile spitalului, de față cu pacienții. Acest lucru ar fi supărat-o și ar fi rănit-o într-atât de mult pe Monica Pop, încât aceasta ar fi suferit un accident vascular cerebral din cauza supărării.

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Iată mai jos mesajul transmis de cunoscutul medic oftalmolog în care explică de ce s-a întâmplat totul, dar și ce lovitură grea a primit de la directorul actual:

„Am condus Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice din Bucuresti timp de 25 de ani. Datorită mie si la rugamintile mele a fost numit in locul meu dl Gral MI Dr Marian Burcea, cândva un bun prieten pe care eu l-am ajutat enorm, i-am păstrat postul când a fost dat afară (pe nedrept, e adevărat), am facut tot ce am putut pentru el, iar el a lovit pe la spate. A schimbat numele Spitalului, fara sa ne spună nimic, cu un nume care nu a avut nicio contributie la partea administrativă a a Spitalului. Am aflat de pe Facebook. Nimeni nu l-a crezut capabil de așa ceva! In repetate rânduri s-a purtat inadmisibil față de un om care i-a fost sprijin si datorită căruia a ajuns în această poziție! Pentru că încercam să fac ordine în haosul care e acum în spital, vineri m-a admonestat oribil față de niste pacienți pe care voiam să-i ajut. M-am supărat foarte tare si am facut un AVC de supărare, acum fiind internată în secția de Neurologie a Spitalului Elias! Medicii si personalul sunt minunati! Le mulțumesc din suflet! Asa lovesc cei fara caracter carora le-ai facut atâta de bine și care invidiază clar felul în care stăteau lucrurile în spital inainte! NU-L ascultă nimeni, nu știe sa fie manager pentru colegi și personal. Toți spun la fel, "se compară??”. Întrebați-i”, a fost mesajul neașteptat publicat de cunoscutul medic Monica Pop în cursul zilei de vineri, 31 iulie 2026, chiar pe pagina sa oficială de Facebook.

Așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară și nu puțini au fost cei care au transmis mesaje de susținere.

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