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Rezultate Loto 27 august 2026. Report la Joker de peste 5,11 milioane de lei la tragerile de duminică, 30 august

Loteria Română anunță un report la Joker de peste 5,11 milioane de lei la tragerile de duminică, 30 august 2026. Iată care au fost rezultatele Loto de joi, 27 august 2026, la toate categoriile de joc.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 28 August 2026, 10:21 | Actualizat Vineri, 28 August 2026, 10:22
Rezultate Loto 27 august 2026. Report la Joker de peste 5,11 milioane de lei la tragerile de duminică, 30 august | Shutterstock/AI
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Duminica, 30 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 27 august, Loteria Romana a acordat 18.111 castiguri in valoare totala de peste 1,42 milioane de lei.

Report la Joker de peste 5,11 milioane de lei la tragerile de duminică, 30 august

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,11 milioane de lei (peste 592.000 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,32 milioane de lei (peste 823.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 5,11 milioane de lei (peste 972.600 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 499.900 de lei (peste 95.000 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 733.100 de lei (peste 139.400 de euro).

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La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 757.500 de lei (peste 144.000 de euro), iar la categoria a II-a, un report in valoare de peste 47.100 de lei. La Super Noroc este in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 389.700 de lei (peste 74.100 de euro).

Rezultate Loto azi, 27 august 2026. Numerele câștigătoare azi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Află numerele câștigătoare la loto de azi, 27 august, în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, azi, 27 august 2026: +11, 34, 29, 41, 2, 5

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 27 august 2026: 5, 0, 5, 7, 1, 7

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 27 august 2026: 36, 26, 35, 38, 27, 12

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 27 august 2026: 3, 7, 7, 6, 1, 4

Rezultate Loto la Noroc, azi, 27 august 2026: 3, 7, 6, 0, 1, 0, 3

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 27 august 2026: 39, 16, 28, 15, 2, 20

Rezultate Loto azi, 27 august 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus... Începe BIAS 2026: Cum va arăta programul oficial. Cerul Capitalei devine scena celui mai mare spectacol aviatic al anulu...
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