Rezultate Loto, 9 iulie 2026. Report la Loto 6/49 de 7,59 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru tragerile de duminică

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 6 iulie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de duminică, 12 iulie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc la tragerile speciale Loto ale verii.

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 9 iulie 2026, dar și ce report este pus în joc pentru următoarele extrageri, de duminică, 12 iulie 2026 | sursa foto: Shutterstock/AI

Duminică, 12 iulie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 9 iulie 2026, Loteria Română a acordat peste 28.460 de câștiguri în valoare totală de peste 1,97 de milioane de lei.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea următoare.

Câștiguri la Loto după extragerea de joi, 9 iulie 2026. Ce a anunțat Loteria Română

Loteria Română organizează duminică, 12 iulie 2026, tragerile speciale Loto ale verii.

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Pentru aceste trageri, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmează:

LOTO 6/49 – 100.000 de lei

JOKER – 50.000 de lei

LOTO 5/40 – 25.000 de lei

La tragerea 6/49 de joi, 9 iulie 2026, la categoria a II-a, s-au câștigat 42 de premii în valoare de 5.638 de lei fiecare.

Rezultate la Loto 6 din 49 din 9 iulie 2026: 19 ,16, 7, 21, 13, 27

Alte rezultate de la extragerile Loto de joi, 9 iulie 2026:

Rezultate Loto la Joker din 9 iulie 2026: 10, 18, 22, 29, 23 + 18

Rezultate Loto la Noroc Plus din 9 iulie 2026: 1 8 9 5 0 3

Rezultate la Loto 5 din 40 din 9 iulie 2026: 9, 40, 8, 12, 17, 29

Rezultate Loto la Super Noroc din 9 iulie 2026: 5 6 6 7 1 5

Rezultate Loto la Noroc din 9 iulie 2026: 7 6 7 8 6 5 8

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 7,59 milioane de euro

Loteria Română organizează duminică, 12 iulie 2026, tragerile speciale Loto ale verii, motiv pentru care fondurile de câștiguri au fost suplimentate la cele mai importante categorii de joc (Loto 6/49, Joker, Loto5/40).

Astfel, la Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 39,74 milioane de lei (peste 7,59 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,31 milioane de lei (peste 632.400 euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,60 milioane de lei (peste 306.800 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 338.900 de lei (peste 64.700 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 411.500 de lei (peste 78.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 376.300 de lei (peste 71.800 de euro), iar la categoria a II-a, un report in valoare de peste 35.600 de lei. La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 305.300 de lei (peste 58.300 de euro).