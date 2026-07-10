Antena Căutare
Home News Social Rezultate Loto, 9 iulie 2026. Report la Loto 6/49 de 7,59 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru tragerile de duminică

Rezultate Loto, 9 iulie 2026. Report la Loto 6/49 de 7,59 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru tragerile de duminică

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 6 iulie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de duminică, 12 iulie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc la tragerile speciale Loto ale verii.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 10 Iulie 2026, 11:44 | Actualizat Vineri, 10 Iulie 2026, 12:40
Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 9 iulie 2026, dar și ce report este pus în joc pentru următoarele extrageri, de duminică, 12 iulie 2026 | sursa foto: Shutterstock/AI
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Duminică, 12 iulie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 9 iulie 2026, Loteria Română a acordat peste 28.460 de câștiguri în valoare totală de peste 1,97 de milioane de lei.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea următoare.

Câștiguri la Loto după extragerea de joi, 9 iulie 2026. Ce a anunțat Loteria Română

Loteria Română organizează duminică, 12 iulie 2026, tragerile speciale Loto ale verii.

Articolul continuă după reclamă

Pentru aceste trageri, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmează:

  • LOTO 6/49 – 100.000 de lei
  • JOKER – 50.000 de lei
  • LOTO 5/40 – 25.000 de lei

La tragerea 6/49 de joi, 9 iulie 2026, la categoria a II-a, s-au câștigat 42 de premii în valoare de 5.638 de lei fiecare.

  • Rezultate la Loto 6 din 49 din 9 iulie 2026: 19 ,16, 7, 21, 13, 27

Alte rezultate de la extragerile Loto de joi, 9 iulie 2026:

  • Rezultate Loto la Joker din 9 iulie 2026: 10, 18, 22, 29, 23 + 18
  • Rezultate Loto la Noroc Plus din 9 iulie 2026: 1 8 9 5 0 3
  • Rezultate la Loto 5 din 40 din 9 iulie 2026: 9, 40, 8, 12, 17, 29
  • Rezultate Loto la Super Noroc din 9 iulie 2026: 5 6 6 7 1 5
  • Rezultate Loto la Noroc din 9 iulie 2026: 7 6 7 8 6 5 8

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 7,59 milioane de euro

Loteria Română organizează duminică, 12 iulie 2026, tragerile speciale Loto ale verii, motiv pentru care fondurile de câștiguri au fost suplimentate la cele mai importante categorii de joc (Loto 6/49, Joker, Loto5/40).

Astfel, la Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 39,74 milioane de lei (peste 7,59 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,31 milioane de lei (peste 632.400 euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,60 milioane de lei (peste 306.800 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 338.900 de lei (peste 64.700 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 411.500 de lei (peste 78.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 376.300 de lei (peste 71.800 de euro), iar la categoria a II-a, un report in valoare de peste 35.600 de lei. La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 305.300 de lei (peste 58.300 de euro).

Rezultate Loto azi, 9 iulie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce înțelegere avea Gabi Mureșan cu soția lui. Dezvăluirile făcute cu doar un an înainte să moară Ce înțelegere avea Gabi Mureșan cu soția lui. Dezvăluirile făcute cu doar un an înainte să moară
Observatornews.ro Femeile împing autobuzul în timp ce bărbaţii râd şi filmează de la umbra unei terase. Imagini virale în Galaţi Femeile împing autobuzul în timp ce bărbaţii râd şi filmează de la umbra unei terase. Imagini virale în Galaţi
Antena 3 Un geam al unui avion Ryanair care zbura spre Munchen s-a spart în timpul zborului. Un pasager a fost tras pe jumătate în afară Un geam al unui avion Ryanair care zbura spre Munchen s-a spart în timpul zborului. Un pasager a fost tras pe jumătate în afară
SpyNews O fostă concurentă Survivor este însărcinată! Cum a anunțat că va deveni mamă O fostă concurentă Survivor este însărcinată! Cum a anunțat că va deveni mamă
Urmărește-i pe Carmen Tănase și Nicodim Ungureanu în „Țăndări”, comedia românească de excepție disponibilă acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-i pe Carmen Tănase și Nicodim Ungureanu în „Țăndări”, comedia românească de excepție disponibilă acum în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Rezultate Loto azi, 9 iulie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi, 9 iulie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Rezultate Loto, 5 iulie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 7,45 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru joi
Rezultate Loto, 5 iulie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 7,45 milioane de euro. Ce premii sunt în...
Fiul actriței Gabriela Spanic a împlinit 18 ani. Cum l-a sărbătorit protagonista din La Usurpadora
Fiul actriței Gabriela Spanic a împlinit 18 ani. Cum l-a sărbătorit protagonista din La Usurpadora Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul de 31 de ani care se apropie de o lovitură de proporţii. Cum va ajunge la o avere de 100 de milioane de euro
Românul de 31 de ani care se apropie de o lovitură de proporţii. Cum va ajunge la o avere de 100 de milioane de euro AntenaSport
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai... Elle
A mers la spital crezând că este deshidratată. Ce au descoperit medicii a fost îngrozitor
A mers la spital crezând că este deshidratată. Ce au descoperit medicii a fost îngrozitor Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
"I-am prezentat-o pe Mirabela lui Trump". Nicușor Dan dezvăluie ce au discutat Prima Doamnă a României și... Antena3.ro
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă useit
Nicuşor Dan vrea să fie preşedinte-jucător! „O să influențez deciziile!”
Nicuşor Dan vrea să fie preşedinte-jucător! „O să influențez deciziile!” BZI
Primul plan de oprire a „crimelor nosocomiale” din spitale
Primul plan de oprire a „crimelor nosocomiale” din spitale Jurnalul
Interviu cu Marcus Rosner din Sullivan's Crossing: Actor, regizor și tată. ”Sunt atras de povești ancorate în realitate”
Interviu cu Marcus Rosner din Sullivan's Crossing: Actor, regizor și tată. ”Sunt atras de povești ancorate în... Kudika
Toate privirile pe Prima Doamna!! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la dineul oficial din Ankara. Toți au vorbit despre rochia galbenă, dar surpriza a venit câteva ore mai târziu
Toate privirile pe Prima Doamna!! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la dineul oficial din Ankara. Toți au vorbit... Redactia.ro
Atac mafiot în Ţăndărei. Trei indivizi au ciuruit casa rivalilor, la ordinul unui lider din străinătate 
Atac mafiot în Ţăndărei. Trei indivizi au ciuruit casa rivalilor, la ordinul unui lider din străinătate  Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să-l înveți pe copil să își facă prieteni fără să intervii prea mult
Cum să-l înveți pe copil să își facă prieteni fără să intervii prea mult DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x