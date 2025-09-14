Antena Căutare
Rezultatele loto la extragerile de azi, 14 septembrie 2025, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Publicat: Duminica, 14 Septembrie 2025, 11:15 | Actualizat Duminica, 14 Septembrie 2025, 11:44
Rezultate Loto azi, 14 septembrie 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus | Shutterstock

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 14 septembrie 2025. Extragerile Loto încep în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real. Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Duminică, 14 septembrie 2025, Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Află numerele câștigătoare la loto de duminică, 14 septembrie 2025 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, duminică, 14 septembrie 2025:

Rezultate Loto la Noroc Plus, duminică, 14 septembrie 2025:

Rezultate la Loto 5 din 40, duminică, 14 septembrie 2025:

Rezultate Loto la Super Noroc, duminică, 14 septembrie 2025:

Rezultate Loto la Noroc, duminică, 14 septembrie 2025:

Rezultate la Loto 6 din 49, duminică, 14 septembrie 2025:

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 5,80 milioane de euro. Report la Joker la categoria I de peste 6,19 milioane de euro

La tragerile loto de joi, 11 septembrie 2025, Loteria Romana a acordat peste 21.900 de castiguri in valoare totala de peste 1,54 milioane de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 29,41 milioane de lei (peste 5,80 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,88 milioane de lei (peste 569.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 31,39 milioane de lei (peste 6,19 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report in valoare de peste 528.700 de lei (peste 104.200 de euro). La Noroc Plus este in joc un report cumulat in valoare de peste 215.000 de lei (peste 42.400 de euro).

imagine cu bile cu numere, folosite la jocul de loto

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 54.800 de lei (peste 10.800 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 27.400 de lei. La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 199.600 de lei (peste 39.300 de euro).

