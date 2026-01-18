Antena Căutare
Rezultate Loto azi, 18 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 18 ianuarie 2026, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Publicat: Duminica, 18 Ianuarie 2026, 11:15 | Actualizat Duminica, 18 Ianuarie 2026, 11:26
Rezultate Loto azi, 18 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 18 ianuarie 2026. Extragerile Loto încep în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real. Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Duminică, 18 ianuarie 2026, Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultate Loto azi, 18 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Rezultatele Loto de duminică, 18 ianuarie 2026: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de duminică, 18 ianuarie 2026 în rândurile următoare. Succes!

  • Rezultate Loto la Joker, duminică, 18 ianuarie 2026:
  • Rezultate Loto la Noroc Plus, duminică, 18 ianuarie 2026:
  • Rezultate la Loto 5 din 40, duminică, 18 ianuarie 2026:
  • Rezultate Loto la Super Noroc, duminică, 18 ianuarie 2026:
  • Rezultate Loto la Noroc, duminică, 18 ianuarie 2026:
  • Rezultate la Loto 6 din 49, duminică, 18 ianuarie 2026:

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 3,19 milioane de euro

Duminica, 18 ianuarie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 15 ianuarie, Loteria Romana a acordat 29.189 de castiguri in valoare totala de peste 3,58 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 16,23 milioane de lei (peste 3,19 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,04 milioane de lei (peste 991.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 47,99 milioane de lei (peste 9,43 milioane de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 296.000 de lei (peste 58.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria a II-a, se inregistreaza un report in valoare de peste 80.700 de lei (peste 15.800 de euro). La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 156.600 de lei (peste 30.700 de euro).

La tragerea Joker, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig în valoare de 791.403,64 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Satu Mare.

La tragerea Noroc, la categoria a II-a, s-a înregistrat un castig în valoare de 604.566,48 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Pucioasa, jud. Dambovita.

La tragerea Loto 5/40 s-a castigat premiul de categoria I, în valoare 301.033 lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicatia mobila AmParcat.ro.

imagine cu bile cu numere, folosite la jocul de loto

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat doua castiguri a cate 115.184 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agentie din Oradea, respectiv la o agentie din Oravita, jud. Caras-Severin.

Rezultate Loto 15 ianuarie 2026. Report la Joker de peste 9,43 milioane de euro la tragerile de duminică, 18 ianuarie 20...
