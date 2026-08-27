Rezultatele loto la extragerile de azi, 27 august 2026, au fost anunțate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Rezultate Loto azi, 27 august 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus | Shutterstock/AI

Loteria Română organizează noi trageri Loto astăzi, 27 august 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Joi, 27 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 23 august, Loteria Română a acordat 16.403 de câștiguri în valoare totală de peste 1,32 milioane de lei, potrivit loto.ro.

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Rezultate Loto azi, 27 august 2026. Numerele câștigătoare azi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Află numerele câștigătoare la loto de azi, 27 august, în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, azi, 27 august 2026:

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 27 august 2026:

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 27 august 2026:

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 27 august 2026:

Rezultate Loto la Noroc, azi, 27 august 2026:

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 27 august 2026:

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 2,55 milioane de lei

Loteria Română anunță un report la Loto 6/49 în valoare de peste 2,55 milioane de lei la tragerile de joi, 27 august 2026. Iată care au fost rezultatele Loto de duminică, 23 august 2026, la toate categoriile de joc.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,55 milioane de lei (peste 484.900 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,24 milioane de lei (peste 807.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 4,84 milioane de lei (peste 920.500 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 440.600 de lei (peste 83.800 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 709.600 de lei (peste 134.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 663.100 de lei (peste 126.100 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 405.800 de lei (peste 77.100 de euro).

La tragerea Loto 5/40 de duminică, 23 august, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 291.366 de lei. Biletul norocos a fost jucat online pe bilete.loto.ro.

La tragerea Noroc de duminică, 23 august, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 114.366,48 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Piatra Neamț.

La tragerea Joker de duminică, 23 august, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 74.566,68 de lei. Biletul norocos a fost jucat online pe joaca.loto.ro.