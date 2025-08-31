Rezultatele loto la extragerile de azi, 31 august 2025, vor fi afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 31 august 2025. Extragerile Loto încep în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real. Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Citește și: Rezultate Loto 28 august 2025. Report de peste 5,03 milioane de euro la Loto 6/49 la extragerile de duminică, 31 august 2025

Rezultate Loto azi, 31 august 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Extragerea din cadrul emisiunii „Românii au noroc” se finalizează în jurul orei 18:50, dar numerele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru. A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, începând cu ora 18:30, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Articolul continuă după reclamă

Rezultatele Loto de duminică, 31 august 2025: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de duminică, 31 august 2025, în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la 5/45 Joker, 31 august 2025:

Rezultate Loto la Noroc Plus, 31 august 2025:

Rezultate la Loto 5 din 40, 31 august 2025:

Rezultate Loto la Super Noroc, 31 august 2025:

Rezultate Loto la Noroc, 31 august 2025:

Rezultate la Loto 6 din 49, 31 august 2025:

Citește și: Rezultate Loto azi, 28 august 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Report de peste 25 de milioane de lei la 6/49, la tragerea loto din 31 august 2025

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 25,51 milioane de lei (peste 5,03 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,44 milioane de lei (peste 482.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 29,98 milioane de lei (peste 5,91 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 224.100 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 80.900 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,15 milioane de lei (peste 227.800 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 178.700 de lei (peste 35.200 de euro).