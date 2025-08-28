Rezultate Loto azi, 28 august 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Loteria Română a anunțat care au fost câștigurile la tragerile loto de joi, 28 august 2025, dar și ce report există pentru extragerile de azi. Află ce sume sunt puse în joc!

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 28 august 2025. Extragerile Loto au început azi în jurul orei 18:40. Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultatele Loto de joi, 28 august 2025: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de joi, 28 august 2025 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, joi, 28 august 2025:

Rezultate Loto la Noroc Plus, 28 august 2025:

Rezultate la Loto 5 din 40, joi, 28 august 2025:

Rezultate Loto la Super Noroc, joi, 28 august 2025:

Rezultate Loto la Noroc, joi, 28 august 2025:

Rezultate la Loto 6 din 49, joi, 28 august 2025:

Report de peste 5,87 milioane de euro la Joker la categoria I

Joi, 28 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 24 august, Loteria Romana a acordat peste 25.500 de câștiguri în valoare totală de peste 2,21 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 24,71 milioane de lei (peste 4,89 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,35 milioane de lei (peste 466.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 29,67 milioane de lei (peste 5,87 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 157.800 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 57.400 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,07 milioane de lei (peste 212.200 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 180.200 de lei (peste 35.600 de euro).

Când s-a câștigat ultimul mare premiu la loto

La tragerea Loto 6/49 din 11.05.2025, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 10.046.415,60 lei (peste 1,96 milioane de euro).

Biletul norocos a fost jucat pe aplicatia mobila AmParcat.ro și a fost completat cu două variante simple la Loto 6/49 și o varianta la Noroc, prețul biletului fiind de 17,50 lei.

Acesta a fost al doilea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49. Înainte, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat în data de 30.03.2025 și a fost în valoare de 31.567.186,80 lei.