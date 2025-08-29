Rezultate Loto 28 august 2025. Report de peste 5,03 milioane de euro la Loto 6/49 la extragerile de duminică, 31 august 2025

La tragerile de joi, 28 august 2025, Loteria Română a acordat câștiguri în valoare totala de peste 1,51 milioane de lei. Pentru extragerile de duminică, 31 august 2025, a fost pus în joc un report de peste 5,03 milioane de euro la Loto 6/49, la categoria I.

În fiecare zi de joi și duminică, Loteria Română organizează extrageri loto la toate categoriile de joc. Reportul pus la bătaie pentru prima tragere din această săptămână este unul de-a dreptul spectaculos.

Noi sume au fost puse în joc după ce s-au acordat peste peste 18.100 de câștiguri în valoare totala de peste 1,51 milioane de lei la extragerile de joi, 28 august 2025. Jucătorii au șansa de a-și încerca norocul și la tragerile de duminică, 31 august 2025.

Ca de fiecare dată, Loteria Română anunță premii uriașe pentru toate categoriile de joc. În rândurile de mai jos vei putea vedea care sunt câștigurile de dumincă, 31 august 2025, la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultate Loto 28 august 2025. Care au fost numerele câștigătoare la tragerile de joi, 28 august 2025

Cifrele norocoase la tragerile de joi, 28 august 2024, au fost următoarele:

Rezultate Loto la Joker, joi, 28 august 2025: 42, 8, 26, 7, 1 (+3)

Rezultate Loto la Noroc Plus, 28 august 2025: 7, 0, 4, 6, 4, 0

Rezultate la Loto 5 din 40, joi, 28 august 2025: 37, 23, 12, 15, 8, 30

Rezultate Loto la Super Noroc, joi, 28 august 2025: 0, 9, 9, 2, 9, 3

Rezultate Loto la Noroc, joi, 28 august 2025: 2, 9, 4, 0, 2, 1, 9

Rezultate la Loto 6 din 49, joi, 28 august 2025: 6, 16, 5, 48, 39, 49

Ce report Loto a fost anunțat pentru tragerile de duminică, 31 august 2025

Duminică, 31 august 2025, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 28 august, Loteria Romana a acordat peste 18.100 de câștiguri în valoare totală de peste 1,51 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 25,51 milioane de lei (peste 5,03 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,44 milioane de lei (peste 482.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 29,98 milioane de lei (peste 5,91 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 224.100 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 80.900 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,15 milioane de lei (peste 227.800 de euro). La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 178.700 de lei (peste 35.200 de euro).

Tragerile Loto de duminică, 31 august 2025, vor avea loc în jurul orei 18:30 în cadrul emisiunii „Românii au noroc”. Numerele câștigătoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc vor fi actualizate în timp real pe a1.ro. Extragerile se vor încheia în jurul orei 18:50. Mult noroc!