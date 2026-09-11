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Românii care și-au pierdut viața în atentatele de la 11 septembrie 2001. Poveștile lor, la 25 de ani de la tragedie

Cine au fost cei cinci români care au murit în atentatele de la 11 septembrie 2001? Poveștile lor, carierele și visul american curmat la World Trade Center.

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Vineri, 11 Septembrie 2026, 08:15 | Actualizat Vineri, 11 Septembrie 2026, 08:26
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Românii care și-au pierdut viața în atentatele de la 11 septembrie 2001. Poveștile lor, la 25 de ani de la tragedie | Shutterstock
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Pe 11 septembrie 2001, lumea s-a schimbat în câteva ore. Într-o dimineață care începuse aparent normal pentru milioane de oameni, 19 teroriști afiliați rețelei al-Qaida au deturnat patru avioane de pasageri și le-au transformat în arme. Două dintre aeronave au lovit Turnurile Gemene ale World Trade Center din New York, una a intrat în clădirea Pentagonului, iar cea de-a patra s-a prăbușit în Pennsylvania după ce pasagerii au încercat să preia controlul avionului. În total, 2.977 de persoane au fost ucise în atacurile din 11 septembrie, victimele provenind din 90 de țări.

Cei cinci români care și-au pierdut viața în atentatele de la 11 septembrie

La ora 8:46, American Airlines Flight 11 a lovit Turnul de Nord. La 9:03, United Airlines Flight 175 a izbit Turnul de Sud. La 9:37, un al treilea avion a lovit Pentagonul, iar la 9:59 Turnul de Sud s-a prăbușit. Patru minute mai târziu, Flight 93 s-a prăbușit lângă Shanksville, în Pennsylvania. La 10:28, și Turnul de Nord s-a prăbușit.

Printre miile de victime s-au aflat și cinci oameni de origine română. Aveau vârste, profesii și povești diferite, dar au ajuns în aceeași dimineață tragică la World Trade Center.

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Eugen Gabriel Lazăr, tânărul programator care își construise un viitor în America

Eugen Gabriel Lazăr avea doar 27 de ani. Plecase din România împreună cu familia sa în 1985 și își construise în Statele Unite o carieră remarcabilă. A absolvit Cooper Union din New York cu calificativul Summa Cum Laude și lucra ca programator pentru compania de software eSpeed.

În dimineața de 11 septembrie, Eugen se afla la etajul 103 al Turnului de Nord, unde își avea sediul compania. Potrivit relatărilor despre ultimele sale ore, înainte ca tragedia să înceapă, îi trimisese un e-mail iubitei sale. Un gest obișnuit, aparent lipsit de importanță în acel moment, care avea să devină una dintre ultimele urme ale vieții sale.

Înainte de atac îi trimisese un e-mail iubitei sale. Conform www.a1.ro și www.alba24.ro.

Eugen a fost una dintre victimele atacului asupra Turnului de Nord, clădire lovită de Flight 11 la ora 8:46.

Corina și Alexandru Liviu Stan, soț și soție

În aceeași clădire se aflau și Corina și Alexandru Liviu Stan. Aveau 31, respectiv 34 de ani și erau căsătoriți.

Cei doi ajunseseră în Statele Unite în 1995, după ce câștigaseră Loteria Vizelor. Își construiseră o viață în America și lucrau pentru Cantor Fitzgerald, companie care ocupa mai multe etaje din partea superioară a Turnului de Nord.

Soții Stan se aflau la etajul 103 în momentul atacului. Cantor Fitzgerald avea sediul la etajele 101-105 ale World Trade Center și a suferit pierderi uriașe în urma prăbușirii clădirii. Eugen Lazăr și soții Stan sunt cele trei victime de origine română asociate companiei Cantor Fitzgerald/eSpeed.

Identificarea lor nu a fost făcută imediat. În cazul lui Alexandru și al Corinei Stan, rudele au reușit să afle ce s-a întâmplat cu ajutorul analizelor ADN, conform www.agerpres.ro și www.a1.ro.

Joshua Poptean, plecat din Abrud la 17 ani

Joshua Poptean avea 37 de ani și era originar din Abrud. A plecat din România în adolescență și și-a construit viața în Statele Unite.

A lucrat în domeniul construcțiilor și a ajuns manager de proiect pentru Bronx Builders. În dimineața atentatelor se afla la World Trade Center în interes de serviciu. Potrivit mărturiilor despre activitatea sa, verifica lucrări de construcție la restaurantul Windows on the World, aflat în partea superioară a Turnului de Nord, relatează Alba24.

Pentru Joshua, ziua de 11 septembrie trebuia să fie una obișnuită de muncă. În schimb, a devenit ultima sa zi.

Ana Fosteris, femeia care făcea naveta două ore pentru serviciu

Ana Fosteris avea 58 de ani și lucra în domeniul asigurărilor pentru Aon. Era stabilită de mult timp în New York și își construise acolo o viață de familie.

În fiecare dimineață făcea o navetă de aproximativ două ore cu Long Island Rail Road pentru a ajunge la serviciu. Lucra la etajul 103 al World Trade Center și, potrivit mărturiei soțului său, își iubea munca și viața din New York.

Ana era una dintre numeroasele victime ale companiei Aon, care a pierdut mulți angajați în atacurile asupra World Trade Center.

Cinci destine, aceeași tragedie

Poveștile celor cinci români au în comun mai mult decât locul în care și-au pierdut viața. Sunt povești despre oameni care au plecat din România în perioade diferite, au ajuns în Statele Unite și și-au construit acolo cariere, familii și planuri pentru viitor.

Destinele celor cinci români au fost marcate de aceeași dorință de a-și construi o viață mai bună în Statele Unite. Plecați din România la vârste și în perioade diferite, și-au construit cariere, familii și planuri de viitor peste Ocean. Pe 11 septembrie 2001, viețile lor s-au intersectat însă cu una dintre cele mai cumplite tragedii din istoria recentă. Numele lui Eugen Gabriel Lazăr, Corina Stan, Alexandru Liviu Stan, Joshua Poptean și Ana Fosteris se află astăzi printre cele ale victimelor comemorate la Memorialul 9/11 din New York, conform www.tvrinfo.ro.

Eugen Lazăr a plecat împreună cu familia când era copil. Corina și Alexandru Stan au ajuns în America după ce au câștigat Loteria Vizelor. Joshua Poptean a emigrat la doar 17 ani, iar Ana Fosteris își construise de ani buni viața la New York.

Pe 11 septembrie 2001, destinele lor s-au intersectat cu unul dintre cele mai devastatoare atacuri teroriste din istorie.

În spatele fiecărui nume de pe monument nu se află o cifră dintr-un bilanț, ci un fiu, o fiică, un soț, o soție, un prieten sau un om care avea încă o viață de trăit.

25 de ani de la 11 septembrie 2001. 10 detalii mai puțin știute despre ziua în care Turnurile Gemene au dispărut...
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