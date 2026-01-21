Antena Căutare
Românul care a supraviețuit tragediei feroviare din Spania, mărturii cutremurătoare: „Când am ieșit din vagon a început coșmarul”

Românul Robert Bratu se numără printre supraviețuitorii tragediei feroviare din Spania, în urma căreia cel puțin 41 de oameni și-au pierdut viața. Bărbatul a relatat pentru Observator cum a trăit acele clipe de coșmar. 

Publicat: Miercuri, 21 Ianuarie 2026, 16:13
Robert Bratu se întorcea din Madrid, acolo unde sărbătorise majoratul fiului său. Și-a dat seama că se întâmpla ceva foarte grav în momentul în care a simțit că trenul care circula pe linie dreaptă frâna violent. A știut cum să reacționeze într-o fracțiune de secundă, pentru că primise sfaturi de-a lungul timpului de la bunicul său, care a fost mecanic de locomotivă.

Robert se numără printre supraviețuitorii tragediei feroviare din Spania

„M-am sprijinit cu picioarele și cu mâinile pe scaunul din față și la două-trei secunde, că nu mai țin minte exact, a început să se miște rău trenul. Am auzit o bubuitură și au început să zboare valize și toate cele prin tren, pe acolo", a explicat Robert, potrivit observatornews.ro.

După coliziune, Robert a ajutat, alături de alți supraviețuitori, la scoaterea răniților din vagoanele deraiate.

„Când am ieșit atunci a început coșmarul. În prima imagine, în dreapta, la câțiva metri, erau o persoană întinsă pe jos cu mâinile, avea mână ruptă, dar ruptă și într-o poziție așa nenaturală, că îți dai seama imediat că ceva nu e… Plin de sânge! Și mi-am dat seama că era așezat pe altul care avea capul strivit între bordură și el. Și încă unul mort lângă. Și prietena lui, cred că era.... era lângă el, tot așa, nu putea să se miște. Era așezată, dar zbiera că o dureau picioarele. Ăștia zburaseră din vagoanele celelalte", a povestit pentru Observator Robert Bratu, pasager român implicat în tragedia feroviară din Spania.

Robert a ajutat minute în șir, fără a ține cont de propriile răni.

„Când am ajuns în cameră și m-am descălțat, aveam cioburi în talpă și în mâna stângă. Am ajuns pe propriile picioare la ambulanță și m-au dus la spital mai mult ca să fac o radiografie", a spus românul.

Coliziunea între două trenuri de mare viteză, duminică seara, 18 ianuarie, în sudul Spaniei, s-a soldat cu cel puțin 41 de morți și 152 de răniți. Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit frontal după ce unul dintre ele a deraiat. Investigațiile sunt în curs de desfășurare, dar autoritățile au exclus sabotajul și examinează în primul rând probleme de infrastructură, în special o posibilă îmbinare defectuoasă a șinei care ar fi putut cauza deraieri. Guvernul spaniol a declarat trei zile de doliu național ca urmare a tragediei.

