Antena Căutare
Home News Social Primele declarații ale indianului care a salvat o fetiță dintr-un lac înghețat din Craiova. Ce a dezvăluit bărbatul

Primele declarații ale indianului care a salvat o fetiță dintr-un lac înghețat din Craiova. Ce a dezvăluit bărbatul

Vipan Kumar este bărbatul care sărit în lacul înghețat din Craiova pentru a salva o fetiță de cinci ani. La scurt timp de la incidentul care s-ar fi putut transforma într-o tragedie, acesta a oferit și primele declarații.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 19 Ianuarie 2026, 15:09 | Actualizat Luni, 19 Ianuarie 2026, 16:11
Galerie
Vipan Kumar este bărbatul care sărit în lacul înghețat din Craiova pentru a salva o fetiță de cinci ani | Capturi Observator

Un eveniment neașteptat a avut loc în cursul zilei de sâmbătă în Parcul Nicolae Romanescu, din Craiova. O fetiță de cinci ani a căzut în lacul înghețat din zonă, iar un bărbat de origine indiană și-a riscat viața pentru a o salva.

Alte patru persoane au sărit în ajutorul copilei, printre acestea numărându-se și tatăl ei. Doar Vipan Kumar a reușit să ajungă la micuță și să o țină în brațe până la venirea echipajelor de salvare.

În cele din urmă, pompierii au reușit să-i scoată pe amândoi din lacul înghețat. Aceștia au ajuns la spital cu simptome de hipotermie. De asemenea, starea lor a fost stabilă și s-au aflat în afara oricărui pericol.

Ce a dezvăluit Vipan Kumar după incidentul din Craiova

Articolul continuă după reclamă

La doar câteva zile de la incidentul ce ar fi putut să devină o tragedie, Vipan Kumar a oferit primele declarații despre cum s-a produs evenimentul. Mai mult, indianul a punctat faptul că micuța a dat dovadă de curaj, motiv pentru care operațiunea de salvare a fost mult mai ușoară.

Un lucru este cert, bărbatul nu a stat prea mult pe gânduri atunci când a văzut-o pe micuță în apa înghețată. Acesta a acționat rapid, sărind după ea.

Citește și: Ashwagandha (ginsengul indian) - de ce este atât de apreciat, ce beneficii, proprietăți și contraindicații are

„Eram într-o plimbare, cu un prieten al meu. Am văzut fetița în apă, atunci am sărit imediat. Apa era foarte rece, totul s-a întâmplat foarte repede”, a povestit Vipan Kumar, potrivit cancan.ro.

„Am încercat doar să o scot din apă, doar la asta m-am gândit. Și fetița a avut mult curaj”, a mai adăugat el, conform sursei citate mai sus.

„Au fost internați pentru monitorizare și tratament și îngrijiri de specialitate. Starea lor a fost bună și în unitatea de primiri urgențe, evoluția a fost rapid favorabilă”, a declarat Cristina Geormăneanu, purtător de cuvânt Spitalul Județean de Urgență Craiova, conform observatornews.ro.

„În apa foarte rece nu se intră, persoana respectivă ajunge în hipotermie. Înțeleg că și el este internat în spital. Dar în același timp putem spune că dacă nu o făcea, fetița nu era astăzi. Uneori, câteva minute pot să însemne foarte mult”, a mai evidențiat Raed Arafat.

Cine este Vipan Kumar, bărbatul care a salvat o fetiță de cinci ani dintr-un lac înghețat din Craiova

Indianul-erou, care a salvat o fetiță de cinci ani dintr-un lac înghețat din Craiova în cursul zilei de sâmbătă, are 47 de ani și lucrează la o firmă de construcții din Dolj. În India, bărbatul este așteptat de o fetiță de doar opt ani.

În semn de mulțumire pentru gestul său, patronul firmei pentru care lucrează Vipan Kumar s-a decis să-i ofere o vacanță în țara natală pentru a-și revedea familia. Se pare că bărbatul nu a mai fost acasă de când a venit în România.

Citește și: Cum a salvat o cățelușă fără stăpân un bărbat, în timpul unui târg de adopții. A devenit eroina adăpostului

Colaj cu indianul care a salvat o fetiță de cinci ani dintr-un lac înghețat din Craiova

„Am și eu o fetiță. În India, o fetiță la fel. M-am gândit la ea ca și cum ar fi fost fetița mea de asta am încercat să o salvez. Mi-e dor de fetița mea”, a dezvăluit indianul.

(P) Cum să alegi încălțăminte engros pentru primăvară și să îți crești vânzările...
Înapoi la Homepage
AS.ro Momentul în care fiul lui Doroftei a luat o decizie incredibilă gândindu-se la românii care abia au ce mânca Momentul în care fiul lui Doroftei a luat o decizie incredibilă gândindu-se la românii care abia au ce mânca
Observatornews.ro Cel mai curat oraş din lume se află în Europa. Peste 80% dintre locuitori se declară mulţumiţi de el Cel mai curat oraş din lume se află în Europa. Peste 80% dintre locuitori se declară mulţumiţi de el
Antena 3 O fetiță de 6 ani a fost găsită rătăcind singură în zona zero a accidentului feroviar din Spania: Ce s-a aflat apoi a uimit toată țara O fetiță de 6 ani a fost găsită rătăcind singură în zona zero a accidentului feroviar din Spania: Ce s-a aflat apoi a uimit toată țara
SpyNews Valentin de la Mireasa, urare emoționantă pentru fiul său, de ziua lui de naștere. Fostul concurent nu a fost prezent la petrecerea organizată de Alina Valentin de la Mireasa, urare emoționantă pentru fiul său, de ziua lui de naștere. Fostul concurent nu a fost prezent la petrecerea organizată de Alina

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Cum au motivat Războinicii alegerile făcute în timpul sesiunii de vot din a doua săptămână la Survivor România 2026. Vezi integral în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cum au motivat Războinicii alegerile făcute în timpul sesiunii de vot din a doua săptămână la Survivor România 2026. Vezi integral în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Rezultate Loto azi, 18 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi, 18 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și...
Cum poți elimina mirosul neplăcut din baie. Soluții simple recomandate de specialiști
Cum poți elimina mirosul neplăcut din baie. Soluții simple recomandate de specialiști Catine.ro
Rezultate Loto 15 ianuarie 2026. Report la Joker de peste 9,43 milioane de euro la tragerile de duminică, 18 ianuarie 2026
Rezultate Loto 15 ianuarie 2026. Report la Joker de peste 9,43 milioane de euro la tragerile de duminică, 18...
Özge Yağız s-a despărțit de Burak Berkay Akgul. Se vehiculează că actrița ar forma un cuplu cu noul său coleg de platou
Özge Yağız s-a despărțit de Burak Berkay Akgul. Se vehiculează că actrița ar forma un cuplu cu noul său... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un român a scăpat din trenul groazei din Spania: „Era într-un apel video cu familia”
Un român a scăpat din trenul groazei din Spania: „Era într-un apel video cu familia” Libertatea.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil AntenaSport
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare... Elle
Valentin de la Mireasa, urare emoționantă pentru fiul său, de ziua lui de naștere. Fostul concurent nu a fost prezent la petrecerea organizată de Alina
Valentin de la Mireasa, urare emoționantă pentru fiul său, de ziua lui de naștere. Fostul concurent nu a fost... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețete simple și rapide cu piept de pui. Ce poți să gătești sănătos și gustos
Rețete simple și rapide cu piept de pui. Ce poți să gătești sănătos și gustos HelloTaste.ro
O fetiță de 6 ani a fost găsită rătăcind singură în zona zero a accidentului feroviar din Spania: Ce s-a aflat apoi a uimit toată țara
O fetiță de 6 ani a fost găsită rătăcind singură în zona zero a accidentului feroviar din Spania: Ce s-a... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Tragedie feroviară în Spania: coliziune devastatoare între două trenuri de mare viteză, bilanțul victimelor continuă să crească
Tragedie feroviară în Spania: coliziune devastatoare între două trenuri de mare viteză, bilanțul victimelor... BZI
Cadrele didactice, alergate între școlile din județe, dacă au peste 65 de ani
Cadrele didactice, alergate între școlile din județe, dacă au peste 65 de ani Jurnalul
Mihai Neșu, mesaj din scaunul cu rotile despre facilitățile tăiate pentru persoanele cu dizabilități
Mihai Neșu, mesaj din scaunul cu rotile despre facilitățile tăiate pentru persoanele cu dizabilități Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Haos de nedescris la Londra. Mai mulţi români distrug un magazin în 30 de secunde, apoi se fac nevăzuţi
Haos de nedescris la Londra. Mai mulţi români distrug un magazin în 30 de secunde, apoi se fac nevăzuţi Observator
Alimente pentru sănătatea tiroidei. De ce pot îmbunătăți funcțiile acestui organ
Alimente pentru sănătatea tiroidei. De ce pot îmbunătăți funcțiile acestui organ MediCOOL
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas
Cele mai bune supe din lume în 2025. Ciorbele românești care au intrat în topul TasteAtlas HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Chatbot-urile cu inteligență artificială: cum îi influențează pe adolescenți?
Chatbot-urile cu inteligență artificială: cum îi influențează pe adolescenți? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume UseIT
9 salate sănătoase și hrănitoare. Ce poți să mănânci pentru o dietă echilibrată
9 salate sănătoase și hrănitoare. Ce poți să mănânci pentru o dietă echilibrată Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x