Primele declarații ale indianului care a salvat o fetiță dintr-un lac înghețat din Craiova. Ce a dezvăluit bărbatul

Vipan Kumar este bărbatul care sărit în lacul înghețat din Craiova pentru a salva o fetiță de cinci ani. La scurt timp de la incidentul care s-ar fi putut transforma într-o tragedie, acesta a oferit și primele declarații.

Un eveniment neașteptat a avut loc în cursul zilei de sâmbătă în Parcul Nicolae Romanescu, din Craiova. O fetiță de cinci ani a căzut în lacul înghețat din zonă, iar un bărbat de origine indiană și-a riscat viața pentru a o salva.

Alte patru persoane au sărit în ajutorul copilei, printre acestea numărându-se și tatăl ei. Doar Vipan Kumar a reușit să ajungă la micuță și să o țină în brațe până la venirea echipajelor de salvare.

În cele din urmă, pompierii au reușit să-i scoată pe amândoi din lacul înghețat. Aceștia au ajuns la spital cu simptome de hipotermie. De asemenea, starea lor a fost stabilă și s-au aflat în afara oricărui pericol.

Ce a dezvăluit Vipan Kumar după incidentul din Craiova

La doar câteva zile de la incidentul ce ar fi putut să devină o tragedie, Vipan Kumar a oferit primele declarații despre cum s-a produs evenimentul. Mai mult, indianul a punctat faptul că micuța a dat dovadă de curaj, motiv pentru care operațiunea de salvare a fost mult mai ușoară.

Un lucru este cert, bărbatul nu a stat prea mult pe gânduri atunci când a văzut-o pe micuță în apa înghețată. Acesta a acționat rapid, sărind după ea.

„Eram într-o plimbare, cu un prieten al meu. Am văzut fetița în apă, atunci am sărit imediat. Apa era foarte rece, totul s-a întâmplat foarte repede”, a povestit Vipan Kumar, potrivit cancan.ro.

„Am încercat doar să o scot din apă, doar la asta m-am gândit. Și fetița a avut mult curaj”, a mai adăugat el, conform sursei citate mai sus.

„Au fost internați pentru monitorizare și tratament și îngrijiri de specialitate. Starea lor a fost bună și în unitatea de primiri urgențe, evoluția a fost rapid favorabilă”, a declarat Cristina Geormăneanu, purtător de cuvânt Spitalul Județean de Urgență Craiova, conform observatornews.ro.

„În apa foarte rece nu se intră, persoana respectivă ajunge în hipotermie. Înțeleg că și el este internat în spital. Dar în același timp putem spune că dacă nu o făcea, fetița nu era astăzi. Uneori, câteva minute pot să însemne foarte mult”, a mai evidențiat Raed Arafat.

Cine este Vipan Kumar, bărbatul care a salvat o fetiță de cinci ani dintr-un lac înghețat din Craiova

Indianul-erou, care a salvat o fetiță de cinci ani dintr-un lac înghețat din Craiova în cursul zilei de sâmbătă, are 47 de ani și lucrează la o firmă de construcții din Dolj. În India, bărbatul este așteptat de o fetiță de doar opt ani.

În semn de mulțumire pentru gestul său, patronul firmei pentru care lucrează Vipan Kumar s-a decis să-i ofere o vacanță în țara natală pentru a-și revedea familia. Se pare că bărbatul nu a mai fost acasă de când a venit în România.

„Am și eu o fetiță. În India, o fetiță la fel. M-am gândit la ea ca și cum ar fi fost fetița mea de asta am încercat să o salvez. Mi-e dor de fetița mea”, a dezvăluit indianul.