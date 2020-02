S-a aflat! Aici este locul secret unde sunt ținuți românii aduși din China cu un avion militar

Virusul fără leac răpeşte tot mai multe vieţi. Peste 100 de oameni au murit într-o singură zi, iar bilanţul victimelor a sărit de 1.000. Şi în România numărul celor aflaţi sub supraveghere a ajuns la... 350! Sub măsuri speciale de protecţie sunt însă doi bărbaţi ţinuţi într-o clinică din Capitală. În exclusivitate reporterii Observator au filmat locul în care pacienţii sunt în carantină. Coronavirusul are de acum şi un nume cu care va rămâne în istoria medicală-COVID 19.

UNDE SE AFLĂ CEI DOI ROMÂNI ȚINUȚI ÎN CARANTINĂ

Cei doi bărbaţi întorşi chiar din Wuhan, epicentrul epidemiei, sunt singurii români pentru care s-au luat măsuri excepţionale. Au ajuns la Bucureşti cu un avion militar şi au fost duşi într-un loc secret. Reporterii Observator au descoperit clinica în care sunt ţinuţi în carantină, sub pază. La etajul trei al unei clădiri din Sectorul 3 al Capitalei au un tratament special, chiar dacă nu au simptomele specifice bolii.