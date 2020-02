S-a antrenat în podul casei, în Bistrița, și a ajuns campion la skanderbeg! La 18 ani, Tibi nu s-a lăsat doborât de lipsuri! „Mi-am făcut singur ganterele” - VIDEO

„Gantelere sunt făcute de mine. Din discuri de frână, din roţi dinţate, cum le-am mai găsit pe la fabrici desfiinţate sau pe la cineva pe acasă”, a spus el.

Cu o masă din elemente găsite la dezmembrări, fără suplimente alimentare, fără antrenor și fără sponsori care să-i plătească deplasările. Aşa a ajuns Tibi la performanțe incredibile, într-un timp foarte scurt.

„Înainte de Cupa României am promis aşa bistriţenilor că le aduc Cupa României acasă. Unii mi-au urat succes, unii ziceau: Da mă, tu? Ce-o să faci tu acolo, o să te faci de râs?. Şi cum am promis, am adus Cupa României acasă. La ea în Bistriţa.

Sunt fericit pentru că, cu o lună înainte de Cupa României am luat locul 1 la un concurs din Bistriţa, unde am ajuns campion absolut pe judeţul Bistriţa”, a mai spus el.

La 18 ani este deja un exemplu pentru cei mai tineri decat el. Pentru concursuri se pregătește cu fratele lui şi cu un vecin, ambii de 16 ani.