Sculptură de 30.000 de euro, deteriorată de o fetiță. Ce au decis reprezentanții galeriei

O fetiță a deteriorat o sculptură valoroasă și era la un pas de a distruge o altă operă de artă. Iată ce s-a întâmplat.

O fetiţă în vârstă de 5 ani a deteriorat accidental „Atena Dorata”, o sculptură semnată de Carlo Pecorelli în formă de păianjen din aur de 24 de carate, estimată la 30.000 de euro. Opera de artă era expusă în galeria Orler din Jesolo, în apropiere de Veneţia.

Citește și: Codul lui Da Vinci real a fost rezolvat după 500 de ani. Ce a descoperit un dentist în Omul Vitruvian

Ce au precizat reprezentanții galeriei

De fapt, fetița de 5 ani, de origine poloneză, a fost atrasă de opera de artă a lui Enrico Castellani, o pânză albă evaluată la aproximativ 200.000 de euro. Micuța a scăpat de sub supravegherea părinților și, când a văzut pânza albă expusă, a vrut să deseneze pe ea.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Ce se întâmplă dacă scrii zilnic. Rolul acestui obicei în menținerea sănătății

Potrivit news.ro, pentru a ajunge la pânză, ea s-a urcat pe sculptura din aur, provocând ruperea unuia dintre picioarele păianjenului. Responsabilii galeriei au intervenit rapid, evitând alte daune mai importante. Opera a fost înlocuită temporar şi va fi reparată de o firmă specializată, pe cheltuiala asigurării.

Citește și: Sculptura „Hidra” de la Iași, vandalizată și comparată cu un demon de locuitori, a fost scoasă la licitație. Cu cât se vinde

„Trebuie refăcută, sudată, lustruită şi reîmprospătată cu aurul de 24 de carate. Sunt operaţiuni pe care nu le pot efectua eu, ci trebuie încredinţate unei firme specializate”, a explicat Carlo Pecorelli.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Mesajul secret ascuns în spatele sculpturii cu Iisus din Rio de Janeiro. Ce au descoperit vizitatorii

„În fond, situaţia ar fi putut fi şi mai gravă, deoarece lângă opera lui Castellani se află o altă operă a lui Alighiero Boetti, a cărei valoare totală se ridică la jumătate de milion de euro”, au precizat reprezentanții galeriei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Un tablou în care Zapata apare călare, purtând doar sombrero şi pantofi cu toc, a stârnit reacţii violente în Ciudad de Mexico

Galeria Orler asigură că va întări de acum înainte supravegherea publicului şi a ajuns la un acord cu familia copilului pentru o despăgubire a cărei valoare nu a fost dezvăluită.

Citește și: Licitație record pentru tabloul unei românce. Aceasta se află în top 100 al celor mai apreciați arhitecți și designeri

„Din păcate, în ciuda tuturor măsurilor de precauţie, astfel de incidente se pot întâmpla”, a spus Pecorelli. „În toate expoziţiile, mici sau mari, şi indiferent de valoarea operei, este necesară o vigilenţă maximă şi sisteme de protecţie adecvate, cum ar fi vitrine şi senzori.”