Sculptură de 30.000 de euro, deteriorată de o fetiță. Ce au decis reprezentanții galeriei

O fetiță a deteriorat o sculptură valoroasă și era la un pas de a distruge o altă operă de artă. Iată ce s-a întâmplat.

Publicat: Duminica, 14 Septembrie 2025, 07:01 | Actualizat Miercuri, 10 Septembrie 2025, 15:51
Sculptură de 30.000 de euro, deteriorată de o fetiță | ProfiMedia, Facebook

O fetiţă în vârstă de 5 ani a deteriorat accidental „Atena Dorata”, o sculptură semnată de Carlo Pecorelli în formă de păianjen din aur de 24 de carate, estimată la 30.000 de euro. Opera de artă era expusă în galeria Orler din Jesolo, în apropiere de Veneţia.

Ce au precizat reprezentanții galeriei

De fapt, fetița de 5 ani, de origine poloneză, a fost atrasă de opera de artă a lui Enrico Castellani, o pânză albă evaluată la aproximativ 200.000 de euro. Micuța a scăpat de sub supravegherea părinților și, când a văzut pânza albă expusă, a vrut să deseneze pe ea.

Potrivit news.ro, pentru a ajunge la pânză, ea s-a urcat pe sculptura din aur, provocând ruperea unuia dintre picioarele păianjenului. Responsabilii galeriei au intervenit rapid, evitând alte daune mai importante. Opera a fost înlocuită temporar şi va fi reparată de o firmă specializată, pe cheltuiala asigurării.

„Trebuie refăcută, sudată, lustruită şi reîmprospătată cu aurul de 24 de carate. Sunt operaţiuni pe care nu le pot efectua eu, ci trebuie încredinţate unei firme specializate”, a explicat Carlo Pecorelli.

„În fond, situaţia ar fi putut fi şi mai gravă, deoarece lângă opera lui Castellani se află o altă operă a lui Alighiero Boetti, a cărei valoare totală se ridică la jumătate de milion de euro”, au precizat reprezentanții galeriei.

Galeria Orler asigură că va întări de acum înainte supravegherea publicului şi a ajuns la un acord cu familia copilului pentru o despăgubire a cărei valoare nu a fost dezvăluită.

colaj femeie în fața unei opere de artă și scuptura deteriorată
„Din păcate, în ciuda tuturor măsurilor de precauţie, astfel de incidente se pot întâmpla”, a spus Pecorelli. „În toate expoziţiile, mici sau mari, şi indiferent de valoarea operei, este necesară o vigilenţă maximă şi sisteme de protecţie adecvate, cum ar fi vitrine şi senzori.”

