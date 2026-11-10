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Sobă cu lemne în 2026. Ce trebuie să știe românii care își încălzesc locuințele astfel și ce reguli trebuie să respecte

Românii care își încălzesc locuințele cu sobe pe lemne trebuie să respecte mai multe reguli în 2026. Ce obligații au privind coșul de fum, întreținerea sobei și prevenirea incendiilor.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Marti, 10 Noiembrie 2026, 15:25 | Actualizat Marti, 10 Noiembrie 2026, 15:27
Sobă cu lemne în 2026. Ce trebuie să știe românii care își încălzesc locuințele astfel și ce reguli trebuie să respecte | Profimediaimages.ro
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Sobele pe lemne continuă să fie folosite în multe case din România, mai ales în mediul rural. Cei care își încălzesc locuințele astfel trebuie să respecte însă câteva reguli importante pentru a evita incendiile și accidentele. Ce trebuie să știe românii care folosesc sobe pe lemne în 2026 și ce obligații au potrivit legislației în vigoare.

Ce obligații au românii care folosesc sobe pe lemne în 2026

Unul dintre principalele acte normative care reglementează prevenirea incendiilor este Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 163 din 28 februarie 2007, prin care au fost aprobate Normele generale de apărare împotriva incendiilor.

Potrivit art. 85 alin. (3) din aceste norme, verificarea, repararea, izolarea termică și curățarea periodică a coșurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii.

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Cu alte cuvinte, proprietarii nu trebuie să aștepte apariția unei probleme pentru a verifica hornul. Acesta trebuie întreținut periodic, astfel încât fumul să poată fi evacuat în condiții corespunzătoare.

Verificarea sobei și a coșului de fum nu este doar o recomandare a pompierilor, ci o obligație prevăzută în normele de apărare împotriva incendiilor.

Cât de des trebuie curățat coșul de fum

Curățarea coșului de fum este una dintre cele mai importante măsuri de siguranță pentru persoanele care folosesc sobe pe lemne.

În timp, pe pereții interiori ai coșului se pot acumula funingine și alte depuneri rezultate în urma arderii. Acestea pot favoriza izbucnirea unui incendiu, mai ales dacă hornul nu este întreținut corespunzător.

Ce amenzi riscă proprietarii care nu respectă regulile

Legislația prevede sancțiuni pentru persoanele care folosesc sobe defecte sau nu întrețin corespunzător coșurile de fum.

Conform HG nr. 537/2007, art. 1 pct. 2 lit. b), folosirea sobelor și a altor mijloace de încălzire cu defecțiuni, improvizații sau în condiții care nu asigură protecția împotriva incendiilor se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 și 1.000 de lei.

Aceeași hotărâre prevede, la art. 1 pct. 2 lit. i), amenzi între 500 și 1.000 de lei pentru neefectuarea verificării, reparării și curățării periodice, cel puțin o dată pe an, a coșurilor de fum și pentru lipsa elementelor de izolare termică.

Așadar, întreținerea sobei și a hornului este importantă atât pentru siguranța familiei, cât și pentru evitarea sancțiunilor.

Cum trebuie folosită corect o sobă pe lemne

Pe lângă verificarea coșului de fum, proprietarii trebuie să respecte câteva reguli atunci când aprind și folosesc soba.

IGSU și inspectoratele județene pentru situații de urgență recomandă respectarea următoarelor măsuri:

  • Nu folosi benzină, petrol sau alte lichide inflamabile pentru aprinderea focului. Acestea pot provoca aprinderi violente și incendii.
  • Nu lăsa focul nesupravegheat. O sobă care funcționează trebuie verificată periodic.
  • Nu usca haine pe sobă. Materialele textile se pot aprinde dacă intră în contact cu suprafețele fierbinți.
  • Nu depozita lemne sau alte materiale combustibile lângă sobă. Păstrează o distanță de siguranță față de sursa de căldură.
  • Folosește lemne potrivite dimensiunii focarului. Nu introduce bucăți de lemn care depășesc spațiul destinat arderii.
  • Nu folosi sobe cu ușițe defecte sau cu fisuri. Acestea trebuie reparate înainte de utilizare.
  • Nu supraîncălzi soba. Alimentarea excesivă cu lemne poate favoriza deteriorarea acesteia și apariția unui incendiu.

În plus, ISU recomandă protejarea pardoselii combustibile din fața ușiței sobei cu o placă metalică. O dimensiune indicată în recomandările pompierilor este de cel puțin 70 x 50 de centimetri.

Ce reguli trebuie respectate pentru amplasarea sobei

Locul în care este instalată soba contează foarte mult. Dacă aceasta este amplasată prea aproape de mobilier, perdele, lemn sau alte materiale combustibile, riscul de incendiu crește.

Inspectoratele pentru situații de urgență recomandă păstrarea unei distanțe de cel puțin un metru între sobele fără acumulare de căldură și materialele combustibile. În cazul sobelor cu acumulare de căldură, distanța recomandată este de cel puțin 50 de centimetri.

Aceste distanțe trebuie corelate cu tipul sobei, construcția acesteia și instrucțiunile producătorului. În cazul unei instalații noi sau al unei modificări, este important să fie respectate soluțiile tehnice de montaj și izolare.

Sunt interzise sobele pe lemne în România în 2026?

Nu. În România nu există o interdicție generală care să le interzică proprietarilor să folosească sobe pe lemne pentru încălzirea locuințelor.

Regulile în vigoare se referă în principal la prevenirea incendiilor, verificarea instalațiilor și întreținerea coșurilor de fum. Proprietarii pot continua să folosească acest sistem de încălzire, cu condiția să respecte măsurile de siguranță.

Prin urmare, cei care au o sobă pe lemne trebuie să acorde atenție stării acesteia înainte de fiecare sezon rece. Curățarea anuală a coșului de fum, repararea defecțiunilor și folosirea corectă a sobei pot reduce riscul unor accidente grave.

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