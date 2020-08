Timișoara a renunțat la închiderea teraselor la ora 23:00. Nicolae Robu: "Am fost indus în eroare de Guvern"

S-a întâmplat după ce primarul Nicolae Robu a afirmat că a fost „indus în eroare”, aflând ulterior că această măsură este doar o propunere, nu o dispoziţie obligatorie la nivel național.

Nicolae Robu a propus, duminică, să se revină asupra deciziei luate în ajun de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență şi lucrurile în Timişoara „să fie lăsate aşa cum au fost”, respectiv purtarea măştilor în spaţiile publice închise şi păstrarea distanţei de 1,5 m între persoane.

„Citind textele naţionale, am constatat că am fost indus în eroare, de la nivel naţional doar propunându-se asta, nu dispunându-se. Prin urmare, voi cere revenirea asupra deciziei de astăzi şi lăsarea lucrurilor în Timişoara aşa cum au fost. Pentru că nu există niciun caz de îmbolnăvire a cuiva la vreo terasă din Timişoara, după ora 23,00, cum nu există nici înainte de ora 23,00. Cu respectarea exigenţelor logice, eficiente, oamenii trebuie să aibă posibilitatea să se relaxeze, să empatizeze, să socializeze - doar omul este fiinţă socială şi nu cred că îşi propune cineva să o transforme, nu să stea închişi în casă, când nu este cazul; când a fost cazul, am stat. Precizez că poziţia mea faţă de cei ce nu respectă regulile, faţă de cei ce pun în pericol sănătatea semenilor este una necruţătoare. Nimeni nu are un astfel de drept”, a arătat Nicolae Robu pe pagina de Facebook, înaintea şedinţei CJSU Timiş.