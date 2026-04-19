Home News Social Un bucureștean care a distrus cuiburi de pescăruși aflate pe un bloc s-a ales cu dosar penal. Ce pedeapsă riscă să primească

Un bucureștean s-a ales cu dosar penal după ce a distrus cuiburi de pescăruși pe un bloc. Poliția Animalelor a intervenit, iar ouăle salvate au fost preluate de Fundația „Visul Luanei” pentru incubare și protecție.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 19 Aprilie 2026, 11:00 | Actualizat Vineri, 17 Aprilie 2026, 23:01
Un bucureștean a distrus mai multe cuiburi de pescăruși aflate pe un bloc. Bărbatul s-a ales cu dosar penal, iar ouăle au fost preluate de Fundația „Visul Luanei”. Se pare că acesta ar fi distrus în mod intenționat cuiburile de pescăruși, iar Poliția Animalelor a fost nevoită să intervină pentru a salva ouăle rămase.

Incidentul readuce în atenția publicului un conflict tot mai frecvent în mediul urban: coabitarea dintre oameni și fauna sălbatică protejată prin lege, din ce în ce mai dificil de gestionat. Fundația „Visul Luanei” reamintește că legislația de mediu nu trebuie ignorată, întrucât astfel de fapte pot atrage sancțiuni severe, inclusiv pedeapsa cu închisoarea în anumite cazuri.

Conform legislației în vigoare, protecția păsărilor sălbatice este obligatorie, indiferent de locul în care acestea aleg să își construiască cuiburile. Situația este reglementată de Ordonanța de Urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice.

Actul normativ interzice „deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură, indiferent dacă se află pe proprietate privată sau nu”. Încălcarea acestei prevederi constituie infracțiune.

Pedepsele prevăzute de lege variază între 3 luni de închisoare și un an sau o amendă penală cuprinsă între 30.000 și 60.000 de lei.

Cum a decurs operațiunea de salvare

În urma sesizării făcute de un bucureștean, Poliția Animalelor a intervenit la fața locului. Autoritățile au reușit să salveze cinci ouă de pescăruș din cuiburile distruse. Unul dintre ouă era spart în momentul recuperării, iar celelalte au fost transportate la centrul Fundației „Visul Luanei”.

„Ieri, Poliția Animalelor ne-a adus 5 ouă de pescăruș, preluate în urma distrugerii cuiburilor în care se aflau pe un bloc din București, de către un cetățean. Legea OUG 57/2007, articolul 33, alineatul (1), litera c), spune:

„Pentru speciile de animale care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât și în afara lor, sunt interzise:
c) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură (indiferent dacă se află pe proprietate privată sau nu)”.

„Ne place sau nu, legea este lege. Animalele sălbatice au și ele dreptul la viață, fie chiar și în zonele urbanizate. Felicităm atât Poliția Animalelor, cât și cetățeanul care a sesizat fapta. Persoanei care a distrus cuiburile i s-a deschis dosar penal”.

„Pentru acest caz am achiziționat un incubator special pentru ouă, cu ajutorul căruia sperăm ca cele patru ouă viabile (unul, din păcate, era deja spart) să eclozeze în aproximativ o lună”, a transmis Fundația „Visul Luanei” pe pagina sa de Facebook.

