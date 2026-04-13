O fermă din Cluj a aprins 4.000 de lumânări ca să salveze cireșii de la îngheț: „Am dat foc la 40.000 de euro”

Fermierii din Cluj au aprins 4.000 de lumânări pentru a salva cireșii de îngheț, într-o intervenție care a costat 40.000 de euro și a impresionat mii de oameni în mediul online.

Fermierii din Cluj au aprins 4.000 de lumânări pentru a salva cireșii de îngheț, într-o intervenție care a costat 40.000 de euro și a impresionat mii de oameni în mediul online. | Shutterstock

O fermă din Cluj a aprins 4.000 de lumânări pentru a salva cireșii de îngheț. Proprietarii au explicat de ce cireșele sunt atât de scumpe și care au fost costurile salvării pomilor fructiferi de temperaturile scăzute. Postarea lor de pe Facebook a strâns mii de reacții și comentarii în mediul online, oamenii fiind impresionați de mesajul emoționant.

O fermă din Cluj a aprins 4.000 de lumânări ca să salveze cireșii de la îngheț

Reprezentanții unei ferme din județul Cluj au publicat imagini și detalii despre munca depusă pentru a salva o livadă de cireși de la îngheț. Recoltele din acest an au fost afectate de vremea rece din ultima perioadă. Schimbările meteorologice și temperaturile scăzute au pus în pericol pomii fructiferi.

„Azi noapte am dat foc la 40.000 de euro.

Nu e o exagerare. E realitatea unei nopți de primăvară în care temperaturile au scăzut sub zero și livada noastră de cireși era la un pas să fie distrusă de înghețul târziu”, începea mesajul fermei din Cluj-Napoca.

Conform declarațiilor făcute online, 4.000 de lumânări anti-îngheț au fost aprinse printre rânduri. 40.000 de euro au fost „transformați în fum și căldură” pentru a salva florile de cireș, care peste câteva săptămâni ar trebui să dea roade și să ajungă pe tarabele din piață.

„Peste 20 de oameni nu au închis un ochi. Toată noaptea, pe ger, printre rânduri, au aprins lumânare cu lumânare, le-au supravegheat, le-au stins la răsărit. 20 de oameni care au lăsat deoparte liniștea de sărbători pentru a salva livada, pentru că atunci când natura lovește, nu există pauză și nu există «mai vedem mâine»”, a spus reprezentantul livezii de cireși.

De ce costă cireșele atât de mult la tarabe

Reprezentanții livezii au subliniat cu această ocazie care sunt costurile ascunse din spatele unei astfel de producții. Fermierii trec prin multe dificultăți din cauza vremii schimbătoare din ultima perioadă, iar acest lucru afectează implicit producția și prețul de la raft.

„Poate v-ați întrebat vreodată de ce cireșele sunt scumpe...

Pentru că o singură noapte de ger ne poate lua recolta unui an întreg.

Pentru că, uneori, ca să salvezi o livadă, trebuie să arzi la propriu zeci de mii de euro într-o singură noapte.

Pentru că în spatele fiecărui kilogram de cireșe sunt nopți nedormite, oameni obosiți, decizii grele și investiții pe care nimeni nu le vede.

Nu ne plângem. Asta e munca noastră și o iubim. Dar data viitoare când țineți în mână un pumn de cireșe, să vă amintiți că în spatele lor sunt oameni care, în noaptea dinaintea Paștelui, au aprins mii de lumânări ca să vi le poată aduce pe masă.

Mulțumim celor care înțeleg și susțin agricultura românească”, au încheiat aceștia în postarea din online.