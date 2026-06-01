Socată tradițională românească. Rețeta celei mai adorate băuturi răcoritoare

Socata tradițională românească este una dintre cele mai iubite băuturi ale începutului de vară în România. Preparată din flori parfumate de soc, apă, zahăr și lămâie, această băutură ușor acidulată are un gust proaspăt, floral și răcoritor, care amintește de verile petrecute la țară.

Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 01 Iunie 2026, 07:51 | Actualizat Luni, 01 Iunie 2026, 08:09
Socată tradițională românească în borcan, alături de flori de soc | Shutterstock
În multe gospodării rurale, rețeta de socată tradițională românească este pregătită în borcane mari sau în damigene. Acestea sunt lăsate la soare câteva zile, până când lichidul începe să fermenteze ușor și să capete acele bule fine naturale care îi dau farmecul specific.

Rețeta tradițională de socată nu este complicată, însă are nevoie de răbdare și de ingrediente bune. Florile de soc trebuie culese în zile însorite, când sunt complet deschise și foarte parfumate. Nu se spală agresiv, pentru a nu pierde polenul aromat care contribuie atât la gust, cât și la fermentația naturală. Lămâia aduce prospețime și echilibrează dulceața, iar zahărul hrănește fermentația delicată care transformă această băutură într-una vie și plină de aromă.

În trecut, fiecare familie avea propria variantă. Unele rețete includeau puțină drojdie, altele doar zahăr și mult soare. Unii adăugau miere, iar alții puneau și câteva frunze de mentă. Totuși, varianta clasică românească rămâne simplă și autentică: flori de soc, lămâi, apă și zahăr. Rezultatul este o băutură tulbure, galben-pai, cu parfum intens floral și gust echilibrat între dulce, acrișor și ușor fermentat.

Socata se servește foarte rece, mai ales în zilele călduroase. Merge perfect lângă plăcinte, prăjituri simple de casă sau mese ușoare de vară. Mulți o păstrează în sticle la frigider după fermentare, pentru a opri procesul și pentru a menține gustul proaspăt. Dacă este lăsată prea mult la cald, poate deveni prea acidă, de aceea trebuie gustată zilnic.

Socată tradițională românească - Ingrediente

  • 10–12 flori mari de soc
  • 5 l apă rece
  • 500 g zahăr
  • 2 lămâi mari netratate
  • 1 linguriță orez crud sau 5 g drojdie proaspătă (opțional, pentru fermentare mai rapidă)

Rețeta socatei tradiționale - Mod de preparare

Alege flori de soc proaspete, bine înflorite și foarte parfumate. Scutură-le ușor pentru a îndepărta eventualele impurități sau insecte, dar evită să le speli abundent, pentru a păstra polenul aromat.

Spală bine lămâile și taie-le felii subțiri. Dacă lămâile au coaja foarte groasă sau amară, poți îndepărta o parte din coajă.

Pune florile de soc într-un borcan mare sau într-o oală încăpătoare din sticlă ori ceramică. Adaugă feliile de lămâie și zahărul.

Toarnă apa rece peste ingrediente și amestecă bine până când zahărul începe să se dizolve. Dacă folosești orez sau drojdie, adaugă-le acum.

Acoperă vasul cu tifon sau cu un capac pus lejer și lasă socata la temperatura camerei, într-un loc luminos sau ușor însorit, timp de 2–4 zile.

Amestecă o dată sau de două ori pe zi și gustă zilnic. Când băutura devine ușor acidulată și apar mici bule la suprafață, socata este gata.

Strecoară lichidul prin sită fină sau tifon și toarnă-l în sticle curate. Păstrează sticlele la frigider și consumă socata în câteva zile.

Sfaturi pentru o socată tradițională românească reușită

Pentru un parfum mai intens, folosește doar flori culese în aceeași zi.

Nu umple sticlele până sus dacă socata încă mai fermentează ușor.

Dacă preferi o socată mai dulce, adaugă puțin zahăr după strecurare.

Pentru o variantă mai aromată, poți adăuga câteva frunze de mentă proaspătă sau puțină miere, însă rețeta clasică rămâne cea simplă.

Această băutură face parte din tradiția culinară românească și continuă să fie pregătită an de an, exact în perioada scurtă în care socul înflorește. Aroma ei este imposibil de confundat și aduce imediat atmosfera verilor liniștite, cu miros de flori și fructe coapte.

