Un cartier întreg, în carantină! Cum a reușit un buzoian să bage în izolare peste 2.000 de oameni: „Este prima oară, de la începutul pandemiei, când s-a întâmplat așa ceva”

„În urma confirmării celor 19 cazuri noi de buzoieni infectaţi cu noul coronavirus, am luat decizii importante în această noapte.

În cadrul unei şedinţe a CJCCI Buzău pe care am convocat-o de urgenţă, am stabilit măsura de a institui carantina timp de 14 zile pentru cartierul Poştă din municipiul Buzău, la propunerea Direcţiei de Sănătate Publică. Ulterior, am primit şi validarea de la Comitetul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei”, a anunţat luni dimineaţă Prefectura Buzău.