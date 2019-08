Un incident şocant s-a petrecut într-o biserică penticostală din Mureş. Pastorul care oficia slujba a murit electrocuta

Un incident şocant s-a petrecut într-o biserică penticostală din Mureş, în timpul unei ceremonii de botez. Pastorul care oficia slujba a murit electrocutat. Bărbatul de 37 de ani se afla în bazinul cu apă alături de doi enoriaşi.

La un moment dat a cerut să-i fie înmânat un microfon. Atunci s-a produs nenorocirea. Bărbatul a căzut secerat. Cu toate că în biserică se afla un paramedic care a încercat timp de o oră să-l resusciteze, pastorul nu a mai putut fi salvat. Acum anchetatorii trebuie să stabilească exact cauzele care au dus la decesul pastorului.

Un barbat de 37 de ani a murit electrocutat. Era pastor la o biserica penticostala. Erau trei barbati si trebuia sa li se faca botezul. Si omul a cerut un microfon, a intrat in apa in panza aia alba si cand a luat microfonul in mana s-a petrecut tragedia.

Un martor a relatat ce s-a întămplat: „În bazin erau în total patru persoane, trei care trebuiau botezați și preotul. Preotul a întins mâna dupa microfon, luat de la muzicantul în cămașa alba și în momentul ăla a căzut dintr-o dată pe spate. A deschis ochii de două ori. Au resuscitat o ora la el. Un paramedic de la smurd Sighișoara, care era întâmplător în Apold a venit repede și l-a resuscitat imediat”.