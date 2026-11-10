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Un român a primit o despăgubire de doar 9,68 lei de la firma de asigurări. A sunat un agent și a făcut publică discuția

Un român a primit o despăgubire de doar 9,68 lei de la o firmă de asigurări. Bărbatul a sunat un agent, a înregistrat discuția și a făcut totul public pe rețelele de socializare.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Marti, 10 Noiembrie 2026, 11:12 | Actualizat Marti, 10 Noiembrie 2026, 11:19
Un român a primit o despăgubire de doar 9,68 lei de la firma de asigurări | instagram / avraamm99
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Situație neașteptată pentru un român care a solicitat o despăgubire de la firma de asigurări. Bărbatul a primit suma de doar 9,68 lei, iar răspunsul primit l-a determinat să contacteze un agent al companiei.

Un român a primit o despăgubire de doar 9,68 lei de la firma de asigurări. A sunat un agent și a făcut publică discuția

Bărbatul a povestit pe internet ce i s-a întâmplat și a publicat o fotografie cu mesajul primit din partea companiei de asigurări.

„Am primit o despăgubire de 9,68 lei de la firma de asigurări”, a scris acesta în descrierea videoclipului.

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În captura de ecran se poate vedea și răspunsul companiei, care îl anunță că dosarul a fost analizat și că suma oferită drept despăgubire este de 9,68 lei.

„Am analizat dauna ta în detaliu și avem plăcerea să îți oferim suma de 9,68 RON”, este mesajul primit de bărbat.

Nemulțumit de oferta primită, acesta a decis să contacteze telefonic firma de asigurări. A vrut să afle mai multe detalii despre suma care i-a fost propusă.
În timpul conversației, bărbatul a fost preluat de o angajată a companiei. După ce acesta a menționat suma primită, femeia a părut surprinsă și a repetat valoarea.

„Da. 9,68 lei”, a spus bărbatul.

„Ofertă de 9 lei?”, a întrebat angajata.

„9,68 lei. Eu ce ar trebui să fac cu banii ăia? Să îmi iau calmante, medicamente?”, a răspuns românul.

În acel moment, femeia de la celălalt capăt al firului a început să râdă.

„O secundă, vă rog”, a reușit angajata să spună printre râsete.

Cum au reacționat internauții după ce au văzut videoclipul

Clipul a adunat numeroase comentarii, iar utilizatorii au făcut glume pe seama sumei oferite de firma de asigurări. Unii au ironizat valoarea despăgubirii, în timp ce alții s-au amuzat de reacția angajatei din timpul apelului.

Printre comentariile lăsate de internauți se numără:

„Deci a râs femeia de toți banii!”
„Ți-a despăgubit un bec.”
„Măcar ești mai puțin păgubit decât înainte.”
„Oficial... ai pierdut despăgubirea în momentul în care ai pus întrebarea.”
„Legenda spune că încă râde.”, au fost câteva dintre comentariile celor de pe rețelele de socializare.

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